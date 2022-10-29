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Правительство Катара выселило тысячи иноземных рабочих из их домов в Дохе перед началом ЧМ
Людей выгнали за три недели до начала чемпионата мира
Фото: Qatar 2022/Supreme Committee via Getty Images
Правительство Катара выгнало всех жильцов из более чем десяти многоквартирных домов в центре столицы страны, Дохи. Таким образом, на улицах города оказались тысячи бездомных иностранных работников, приехавших преимущественно из стран Азии и Африки.
Как сообщает издание Reuters, в районах города, где производились выселения, вскоре поселятся туристы, которые приедут на ЧМ-2022 по футболу. До начала мероприятия, которое пройдет 20 ноября, остается около трёх недель.
В одном из зданий представители властей появились в 8 вечера и сказали, что у жильцов есть два часа на выселение. В 10 вечера все рабочие были выгнаны на улицу, а двери здания – заперты. Правительство Катара заявило, что выселения не связаны с ЧМ, и были совершены "в соответствии с текущими комплексными и долгосрочными планами по реорганизации районов Дохи".
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