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Шансы Погба сыграть на ЧМ в Катаре близки к нулю

Чемпионат мира FIFA
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Очередное повреждение

Шансы Погба сыграть на ЧМ в Катаре близки к нулю

Фото: twitter.com/juventusfc

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Полузащитник "Ювентуса" и сборной Франции Поль Погба пропустит чемпионат мира в Катаре, сообщает L`Equipe. Сегодня стало известно, что он получил повреждение бедра.

Только недавно француз восстановился после повреждения мениска.

Сообщается, что восстановление займет около трех недель. Чемпионат мира стартует 20 ноября. Более того окончательная заявка сборной должна быть объявлена 13-го ноября.

Тем не менее, "Ювентус" и Франция надеются, что хавбек все же успеет восстановится. По крайней мере они не исключают эту возможность.

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В статье: Франция Поль Погба Катар Чемпионат мира 2022
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Источник:
lequipe.fr

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