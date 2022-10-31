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37-летний Модрич в предварительном списке сборной Хорватии на чемпионат мира в Катаре
В списке также Гвардиол, Ковачич и Ловрен из российского "Зенита"
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Хорватия опубликовала предварительный список на чемпионат мира в Катаре из 34-х игроков. В итоговую заявку войдут от 23 до 26 футболистов.
Финальный список огласят 9 ноября.
Отметим, что в список попал футболист "Зенита" Деян Ловрен. Он выступает в россии с 2020-го.
Вратари: Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб), Ивица Ивушич ("Осиек"), Иво Грбич ("Атлетико"), Доминик Котарски ("ПАОК"), Недилько Лабрович ("Риека");
Защитники: Домагой Вида ("АЕК"), Деян Ловрен ("Зенит"), Борна Баришич ("Рейнджерс"), Дуе Чалета-Цар ("Саутгемптон"), Йосип Юранович ("Селтик"), Йошко Гвардиол ("Лейпциг"), Борна Соса ("Штутгарт"), Йосип Станишич ("Бавария"), Марин Понграчич ("Лечче"), Мартин Эрлич ("Сассуоло"), Йосип Шутало ("Динамо" Загреб);
Полузащитники: Лука Модрич ("Реал"), Матео Ковачич ("Челси"), Марсело Брозович ("Интер"), Марио Пашалич ("Аталанта"), Никола Влашич ("Торино"), Лука Иванушец ("Динамо" Загреб), Ловро Маер ("Ренн"), Кристиян Якич ("Айнтрахт" Франкфурт), Лука Сучич ("Зальцбург"), Йосип Мишич ("Динамо" Загреб), Иван Перишич ("Тоттенхэм"), Йосип Брекало ("Вольфсбург"), Мислав Оршич ("Динамо" Загреб).
Нападающие: Андрей Крамарич ("Хоффенхайм"), Бруно Петкович ("Динамо" Загреб), Анте Будимир ("Осасуна"), Марко Ливая ("Хайдук" Сплит), Антонио Чолак ("Рейнджерс").
Чемпионат мира стартует 20 ноября и продлится до 18-го декабря.
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