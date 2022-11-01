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Сборная Уэльса хочет переименоваться после Чемпионата мира в Катаре

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Международное название будет соответствовать валлийскому

Сборная Уэльса хочет переименоваться после Чемпионата мира в Катаре

Фото: twitter.com/FAWales

Новина українською

Сборная Уэльса хочет сменить название после чемпионата мира в Катаре, сообщает ESPN. В футбольной ассоциации Уэльса хотят, чтобы команду называли "Cymru" – именно так она звучит на валлийском языке.

Дискуссия началась после того, как Уэльс попал в одну квалификационную группу на ЕВРО-2024 с Турцией.

Турция ранее добилась, чтобы на международной арене называться "Turkiye", вместо англизированного "Turkey".

Приступить к официальным обсуждениям хотят сразу после чемпионата мира в Катаре.

"Команда всегда должна называться "Cymru" — так мы ее называем здесь.

Внутри страны нас четко называют "Cymru". Именно так мы называем наши национальные команды. Вы можете посмотреть на наш веб-сайт, то, как мы говорим о себе.

На международном уровне мы чувствуем, что нам предстоит еще немного поработать. Поэтому мы едем на этот чемпионат мира, называясь "Уэльсом". Но я думаю, что 2023 год станет годом, когда у нас будет плодотворное обсуждение со всеми заинтересованными сторонами", – сказал Ноэль Муни, исполнительный директор Футбольной ассоциации Уэльса.

Муни также сказал, что в УЕФА проходят неофициальные дискуссии о том, чтобы дать командам официальное право называться на их родных языках, по примеру с Турцией.

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В статье: Уэльс Катар Чемпионат мира 2022
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Источник:
global.espn.com

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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
01.11.2022 в 18:42
А ми як маємо називатись ? Ukrayina ?
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