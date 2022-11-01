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Катар пригласил некоторых фанатов посетить ЧМ бесплатно, в обмен на положительные отзывы в соцсетях
Официальные лица этого не отрицают
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Организаторы чемпионата мира в Катаре выделили бесплатные билеты и обеспечили проживание для более чем 400 фанатов из 60-ти стран. Это выяснилось благодаря расследованию нидерландской телекомпании NOS.
В Катар пригласили около 50-ти фанатов непосредственно из Нидерландов. Их попросили принять "кодекс поведения", который требует отчитываться о найденных "оскорбительных или унижающих достоинство комментариях", а также публиковать позитивные посты самостоятельно.
Фанаты должны использовать в своих публикациях контент Верховного комитета по наследию и регулярно лайкать и репостить записи о турнире.
В то же время, отдельный пункт кодекса напоминает, что фанаты не являются "рупором Катара" и должны открыто заявлять о своей позиции, хоть и не принижая турнир.
Фанаты несколько раз посещали места проведения турнира до чемпионата мира.
В Верховном комитете по наследию, который занимается организацией турнира, подтвердили эту информацию: "По мере приближения турнира мы предложили самым активным лидерам болельщиков лично организовать небольшую группу фанатов, которые получат статус наших гостей в качестве благодарности за сотрудничество".
Тем не менее, сколько официально болельщиков приняло участие в программе неизвестно.
Чемпионат мира стартует 20 ноября и продлится до 18 декабря.
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