Катар пригласил некоторых фанатов посетить ЧМ бесплатно, в обмен на положительные отзывы в соцсетях

Организаторы чемпионата мира в Катаре выделили бесплатные билеты и обеспечили проживание для более чем 400 фанатов из 60-ти стран. Это выяснилось благодаря расследованию нидерландской телекомпании NOS.

В Катар пригласили около 50-ти фанатов непосредственно из Нидерландов. Их попросили принять "кодекс поведения", который требует отчитываться о найденных "оскорбительных или унижающих достоинство комментариях", а также публиковать позитивные посты самостоятельно.

Фанаты должны использовать в своих публикациях контент Верховного комитета по наследию и регулярно лайкать и репостить записи о турнире.

В то же время, отдельный пункт кодекса напоминает, что фанаты не являются "рупором Катара" и должны открыто заявлять о своей позиции, хоть и не принижая турнир.

Фанаты несколько раз посещали места проведения турнира до чемпионата мира.

В Верховном комитете по наследию, который занимается организацией турнира, подтвердили эту информацию: "По мере приближения турнира мы предложили самым активным лидерам болельщиков лично организовать небольшую группу фанатов, которые получат статус наших гостей в качестве благодарности за сотрудничество".

Тем не менее, сколько официально болельщиков приняло участие в программе неизвестно.

Чемпионат мира стартует 20 ноября и продлится до 18 декабря.