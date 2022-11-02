Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Две платформы. Источник рассказал, где в Украине покажут матчи ЧМ-2022
Трансляцию организуют сразу два сервиса
В Украине поединки чемпионата мира-2022 будут транслировать "Суспільне" и MEGOGO. Об этом информирует ТаТоТаке.
Согласно данным источника, "Суспільне" в прямом эфире будет показывать большинство матчей. Трансляции будут бесплатными по региональным каналам и в диджитал-формате на сайте "Суспільне Спорт". Также все игры будут доступны в записи.
MEGOGO, как владелец сублицензии, возьмет на себя трансляции всех матчей на канале Футбол и в разделе Спорт. И получит определенную часть эксклюзивов через плотную сетку штатных программ на "Суспільному". Как именно будет происходить разделение, пока неизвестно.
Обе компании планируют делать специальные студии и привлекать широкий пул комментаторов и экспертов. Напомним, Мундиаль стартует 20 ноября в Катаре.
Популярное сейчас
- Ливерпуль взял реванш, Атлетико опозорился, а Реброва сватают в сборную. Главные новости за 1 ноября
- Успокоительное для души. Ливерпуль - Наполи 2:0. Видео голов и обзор матча
- Лига чемпионов. Ливерпуль - Наполи 2:0. Партенопеи остаются лидерами группы
- Официально: ФИФА продал российскому каналу права на трансляцию матчей ЧМ-2022
- "Завали свой рот, клоун". Милевский взорвался после шутки Василькова про его внешний вид. ФОТО
- Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО