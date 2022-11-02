  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Две платформы. Источник рассказал, где в Украине покажут матчи ЧМ-2022
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Две платформы. Источник рассказал, где в Украине покажут матчи ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Трансляцию организуют сразу два сервиса

Две платформы. Источник рассказал, где в Украине покажут матчи ЧМ-2022

Новина українською

В Украине поединки чемпионата мира-2022 будут транслировать "Суспільне" и MEGOGO. Об этом информирует ТаТоТаке.

Согласно данным источника, "Суспільне" в прямом эфире будет показывать большинство матчей. Трансляции будут бесплатными по региональным каналам и в диджитал-формате на сайте "Суспільне Спорт". Также все игры будут доступны в записи.

MEGOGO, как владелец сублицензии, возьмет на себя трансляции всех матчей на канале Футбол и в разделе Спорт. И получит определенную часть эксклюзивов через плотную сетку штатных программ на "Суспільному". Как именно будет происходить разделение, пока неизвестно.

Обе компании планируют делать специальные студии и привлекать широкий пул комментаторов и экспертов. Напомним, Мундиаль стартует 20 ноября в Катаре.

Читайте такжеКатар пригласил некоторых фанатов посетить ЧМ бесплатно, в обмен на положительные отзывы в соцсетях
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чемпионат Мира-2022 Megogo
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде