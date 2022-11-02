Две платформы. Источник рассказал, где в Украине покажут матчи ЧМ-2022

В Украине поединки чемпионата мира-2022 будут транслировать "Суспільне" и MEGOGO. Об этом информирует ТаТоТаке.

Согласно данным источника, "Суспільне" в прямом эфире будет показывать большинство матчей. Трансляции будут бесплатными по региональным каналам и в диджитал-формате на сайте "Суспільне Спорт". Также все игры будут доступны в записи.

MEGOGO, как владелец сублицензии, возьмет на себя трансляции всех матчей на канале Футбол и в разделе Спорт. И получит определенную часть эксклюзивов через плотную сетку штатных программ на "Суспільному". Как именно будет происходить разделение, пока неизвестно.

Обе компании планируют делать специальные студии и привлекать широкий пул комментаторов и экспертов. Напомним, Мундиаль стартует 20 ноября в Катаре.