Старики-разбойники: Коста-Рика назвала состав на чемпионат мира

Коста-Рика последней вышла на ЧМ-2022, но одной из первых объявила заявку на турнир. В ней 26 футболистов - и почти все они в возрасте.

Главная звезда все еще вратарь "ПСЖ" Кейлор Навас, которому 35 лет. Есть в заявке также герои ЧМ-2014 Брайан Руис, Сельсо Борхес и Джоэл Кэмпбелл, ныне доигрывающие в странах центральной Америки.

Вратари : Кейлор Навас ("ПСЖ", Франция), Эстебан Альварадо ("Эредиано"), Патрик Секейра ("Луго", Испания)

: Кейлор Навас ("ПСЖ", Франция), Эстебан Альварадо ("Эредиано"), Патрик Секейра ("Луго", Испания) Защитники : Франсиско Кальво ("Коньяспор", Турция), Хуан Пабло Варгас ("Мильонариос", Колумбия), Кендалл Уотсон ("Саприсса"), Оскар Дуарте ("Аль-Вахда", Саудовская Аравия), Даниэль Чакон ("Колорадо Рапидс", США), Кейшер Фуллер ("Эредиано"), Карлос Мартинес ("Сан-Карлос"), Брайан Овьедо ("Реал Солт-Лейк", США), Рональд Матаррита ("Цинциннати", США)

: Франсиско Кальво ("Коньяспор", Турция), Хуан Пабло Варгас ("Мильонариос", Колумбия), Кендалл Уотсон ("Саприсса"), Оскар Дуарте ("Аль-Вахда", Саудовская Аравия), Даниэль Чакон ("Колорадо Рапидс", США), Кейшер Фуллер ("Эредиано"), Карлос Мартинес ("Сан-Карлос"), Брайан Овьедо ("Реал Солт-Лейк", США), Рональд Матаррита ("Цинциннати", США) Полузащитники : Ельцин Техеда ("Эредиано"), Сельсо Борхес ("Алахуэленсе"), Юстин Салас ("Саприсса"), Роан Уилсон ("Гресия"), Жерсон Торрес ("Эредиано"), Дуглас Лопес ("Эредиано"), Джевисон Беннетт ("Сандерленд", Англия), Альваро Самора ("Саприсса"), Энтони Эрнандес ("Пунтаренас"), Брэндон Агилера ("Ноттингем Форест", Англия), Брайан Руис ("Алахуэленсе")

: Ельцин Техеда ("Эредиано"), Сельсо Борхес ("Алахуэленсе"), Юстин Салас ("Саприсса"), Роан Уилсон ("Гресия"), Жерсон Торрес ("Эредиано"), Дуглас Лопес ("Эредиано"), Джевисон Беннетт ("Сандерленд", Англия), Альваро Самора ("Саприсса"), Энтони Эрнандес ("Пунтаренас"), Брэндон Агилера ("Ноттингем Форест", Англия), Брайан Руис ("Алахуэленсе") Форварды: Джоэл Кэмпбелл ("Леон", Мексика), Энтони Контрерас ("Эредиано"), Хоан Венегас ("Алахуэленсе")

На ЧМ-2022 Коста-Рика сыграет в одной группе с Испанией (23 ноября), Японией (27 ноября) и Германией (1 декабря).