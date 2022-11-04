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"Давайте сосредоточимся на футболе". ФИФА посоветовала участникам ЧМ-2022 не читать лекции о морали

Чемпионат мира FIFA
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Чтобы это могло значить?

"Давайте сосредоточимся на футболе". ФИФА посоветовала участникам ЧМ-2022 не читать лекции о морали

Sky News

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Президент ФИФА Джанни Инфантино направил письмо всем 32 участникам чемпионата мира по футболу. Как сообщает Sky News, в этом письме ФИФА просит футбольные федерации стран сосредоточиться на футболе, а не читать лекции о морали.

"Мы знаем, что футбол не живет в вакууме, и мы также понимаем, что во всем мире существует множество проблем и трудностей политического характера. Но, пожалуйста, не позволяйте футболу втягиваться во все существующие идеологические или политические сражения".

В процессе подготовки к чемпионату мира Катар сталкивался с критикой из-за проблем рабочих на объектах турнира, в том числе за задействование мигрантов с низкой зарплатой. Также Катар упрекали за дискриминационные законы. ФИФА же желает, чтобы во время форума разговоры были лишь о турнире. Напомним, Мундиаль стартует 20 ноября.

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В статье: Джанни Инфантино ФИФА ЧМ-2022 война с россией Чемпионат мира 2022
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Источник:
news.sky.com

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Комментарии (1)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
04.11.2022 в 14:07
Виродки фіфічні , бабло геть вже заліпило очі !
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