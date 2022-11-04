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"Давайте сосредоточимся на футболе". ФИФА посоветовала участникам ЧМ-2022 не читать лекции о морали
Чтобы это могло значить?
Sky News
Президент ФИФА Джанни Инфантино направил письмо всем 32 участникам чемпионата мира по футболу. Как сообщает Sky News, в этом письме ФИФА просит футбольные федерации стран сосредоточиться на футболе, а не читать лекции о морали.
"Мы знаем, что футбол не живет в вакууме, и мы также понимаем, что во всем мире существует множество проблем и трудностей политического характера. Но, пожалуйста, не позволяйте футболу втягиваться во все существующие идеологические или политические сражения".
В процессе подготовки к чемпионату мира Катар сталкивался с критикой из-за проблем рабочих на объектах турнира, в том числе за задействование мигрантов с низкой зарплатой. Также Катар упрекали за дискриминационные законы. ФИФА же желает, чтобы во время форума разговоры были лишь о турнире. Напомним, Мундиаль стартует 20 ноября.
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