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Сборной Камеруна угрожает недопуск до ЧМ-2022. Федерация футбола нарушила договор с производителем формы

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

ФИФА встала на сторону Le Coq Sportif

Сборной Камеруна угрожает недопуск до ЧМ-2022. Федерация футбола нарушила договор с производителем формы

Фото: voanews

UA-Футбол
Новина українською

Национальной сборной Камеруна угрожает недопуск до участия в чемпионате мира-2022 в Катаре. Местная федерация футбола проиграла суд производителю спортивной экипировки Le Coq Sportif.

Ранее организация в одностороннем порядке разорвала действующий контракт с производителем формы, и заключила договор с компанией One All Sport. Из-за этого Le Coq Sportif подали на Федерацию футбола Камеруна в суд.

Компанию также поддержала и ФИФА. В результате судебного разбирательства национальную сборную Камеруна все же должны одеть Le Coq Sportif. Также компании будут выплачена компенсация в размере 3000 евро. На ЧМ Камерун сыграет в группе с Бразилией, Сербией и Швейцарией.

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В статье: Национальная сборная Камеруна Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
05.11.2022 в 23:31
Байдуже що в Україні через Іран люди гинуть. От кусок тряпки не такий --- це більш серйозна справа. Ідіоти...
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