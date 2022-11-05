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Сборной Камеруна угрожает недопуск до ЧМ-2022. Федерация футбола нарушила договор с производителем формы
ФИФА встала на сторону Le Coq Sportif
Фото: voanews
Национальной сборной Камеруна угрожает недопуск до участия в чемпионате мира-2022 в Катаре. Местная федерация футбола проиграла суд производителю спортивной экипировки Le Coq Sportif.
Ранее организация в одностороннем порядке разорвала действующий контракт с производителем формы, и заключила договор с компанией One All Sport. Из-за этого Le Coq Sportif подали на Федерацию футбола Камеруна в суд.
Компанию также поддержала и ФИФА. В результате судебного разбирательства национальную сборную Камеруна все же должны одеть Le Coq Sportif. Также компании будут выплачена компенсация в размере 3000 евро. На ЧМ Камерун сыграет в группе с Бразилией, Сербией и Швейцарией.
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