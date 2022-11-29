Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Англия и США сыграют в плей-офф, Уэльс и Иран завершают ЧМ. Расписание и результаты ЧМ-2022
Максимально полный гид по турниру в Катаре
Getty Images / Global Images Ukraine
Впервые в истории футбола Чемпионат мира пройдет не летом, а зимой. С 20 ноября по 18 декабря главное событие четырехлетия будет принимать Катар. Ниже вы найдете полное расписание соревнований, включая стадию плеофф, а также информацию о трансляциях. В день матчей таблицы будут обновляться после каждой игры.
- Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram
Какой формат ЧМ-2022?
В финальной части турнира примут участие 32 национальных сборных. На первом этапе они будут разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. По два лучших коллектива выходят в плей-офф. Начиная с 1/8 финала начинается стадия навылет, которая будет состоять из одного матча.
Где смотреть ЧМ-2022?
Матчи Чемпионата мира 2022 года в Украине покажут региональные телеканалы "Суспільного", а также медиаплатформы "Суспільне Спорт" и MEGOGO. Транслятор каждого матча будет добавлен в расписание после объявления трансляторами.
Когда будут проходить матчи?
Для игр группового этапа заголовлено четыре слота: 12:00, 15:00, 18:00, 21:00.
На стадии плей-офф будет проходить не более двух матчей в день. Время также фиксированное: 17:00 и 21:00.
Матч за третье место и финал будут начинаться в 17:00.
Календарь по группам
Группа А
Воскресенье, 20 ноября
18:00 Катар 0:2 Эквадор.
Понедельник, 21 ноября
18:00 Сенегал 2:0 Нидерланды.
Пятница, 25 ноября
15:00 Катар 1:3 Сенегал.
18:00 Нидерланды 1:1 Эквадор.
Вторник, 29 ноября
17:00 Нидерланды 2:0 Катар.
17:00 Эквадор 1:2 Сенегал.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Нидерланды ↑
|3
|2
|1
|0
|5:1
|7
|2
|Сенегал ↑
|3
|2
|0
|1
|5:4
|6
|3
|Эквадор ↓
|3
|1
|0
|2
|4:3
|4
|4
|Катар ↓
|3
|0
|0
|3
|1:7
|0
При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.
Группа В
Понедельник, 21 ноября
15:00 Англия 6:2 Иран.
21:00 США 1:1 Уэльс.
Пятница, 25 ноября
12:00 Уэльс 0:2 Иран.
21:00 Англия 0:0 США.
Вторник, 29 ноября
21:00 Уэльс 0:3 Англия.
21:00 Иран 0:1 США.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Англия ↑
|3
|2
|1
|0
|9:2
|7
|2
|США ↑
|3
|1
|2
|0
|2:1
|5
|3
|Иран ↓
|3
|1
|0
|2
|4:7
|3
|4
|Уэльс ↓
|3
|0
|1
|3
|1:6
|1
При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.
Группа С
Вторник, 22 ноября
12:00 Аргентина 1:2 Саудовская Аравия.
18:00 Мексика 0:0 Польша.
Суббота, 26 ноября
15:00 Польша 2:0 Саудовская Аравия.
21:00 Аргентина 2:0 Мексика.
Среда, 30 ноября
21:00 Польша - Аргентина
21:00 Саудовская Аравия - Мексика
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Польша
|2
|1
|1
|0
|2:0
|4
|2
|Аргентина
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|3
|Саудовская Аравия
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|4
|Мексика
|2
|0
|1
|1
|0:2
|1
При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.
Группа D
Вторник, 22 ноября
15:00 Дания 0:0 Тунис.
21:00 Франция 4:1 Австралия.
Суббота, 26 ноября
12:00 Тунис 0:1 Австралия.
18:00 Франция 2:1 Дания.
Среда, 30 ноября
17:00 Тунис - Франция
17:00 Австралия - Дания
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Франция ↑
|2
|2
|0
|0
|6:2
|6
|2
|Австралия
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|3
|Дания
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|4
|Тунис
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.
Группа Е
Среда, 23 ноября
15:00 Германия 1:2 Япония Отчет и Видео
18:00 Испания 7:0 Коста-Рика Отчет и Видео
Воскресенье, 27 ноября
12:00 Япония 0:1 Коста-Рика.
21:00 Испания 1:1 Германия.
Четверг, 1 грудня
21:00 Япония - Испания
21:00 Коста-Рика - Германия
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Испания
|2
|1
|1
|0
|8:1
|4
|2
|Япония
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3
|Коста-Рика
|2
|1
|0
|1
|1:7
|3
|4
|Германия
|1
|0
|1
|1
|2:3
|1
При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.
Группа F
Среда, 23 ноября
12:00 Марокко 0:0 Хорватия Отчет и Видео
21:00 Бельгия 1:0 Канада Отчет и
Воскресенье, 27 ноября
15:00 Бельгия 0:2 Марокко.
18:00 Хорватия 4:1 Канада.
Четверг, 1 грудня
17:00 Хорватия - Бельгия
17:00 Канада - Марокко
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Хорватия
|2
|1
|1
|0
|4:1
|4
|2
|Марокко
|2
|1
|1
|0
|2:0
|4
|3
|Бельгия
|2
|1
|0
|1
|1:2
|3
|4
|Канада ↓
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.
Группа G
Четверг, 24 ноября
12:00 Швейцария 1:0 Камерун.
21:00 Бразилия 2:0 Сербия Отчет и Видео
Понедельник, 28 ноября
12:00 Камерун 3:3 Сербия.
18:00 Бразилия 1:0 Швейцария.
Пятница, 2 грудня
21:00 Камерун - Бразилия
21:00 Сербия - Швейцария
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Бразилия ↑
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|2
|Швейцария
|2
|1
|0
|1
|1:1
|3
|3
|Камерун
|2
|0
|1
|1
|3:4
|1
|4
|Сербія
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.
Группа Н
Четверг, 24 ноября
15:00 Уругвай 0:0 Южная Корея.
18:00 Португалия 3:2 Гана.
Понедельник, 28 ноября
15:00 Южная Корея 2:3 Гана.
21:00 Португалия 2:0 Уругвай.
Пятница, 2 грудня
17:00 Южная Корея - Португалия
17:00 Гана - Уругвай
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Португалия ↑
|2
|2
|0
|0
|5:2
|6
|2
|Гана
|2
|1
|0
|1
|5:5
|3
|3
|Южная Корея
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|4
|Уругвай
|2
|0
|1
|1
|0:2
|1
При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.
Плей-офф
Сетка
|1/8 финала
|1/4 финала
|1/2 финала
|Финал
|Нидерланды
США
|С1
D2
|E1
F2
|G1
H2
|Англия
Сенегал
|D1
C2
|F1
E2
|H2
G2
1/8 финала
Суббота, 3 декабря
49 - Нидерланды 17:00 Второе место группы B
50 – Победитель группы C 21:00 Второе место группы D
Воскресенье, 4 декабря
52 - Победитель группы D 17:00 Второе место группы C
51 - Победитель группы B 21:00 Сенегал
Понедельник, 5 декабря
53 - Победитель группы E 17:00 Второе место группы F
54 - Победитель группы G 21:00 Второе место группы H
Вторник, 6 декабря
55 - Победитель группы F 17:00 Второе место группы E
56 - Победитель группы H 21:00 Второе место группы G
Четвертьфинал
Пятница, 9 декабря
58 – Победитель матча 53 17:00 Победитель матча 54
57 - Победитель матча 49 21:00 Победитель матча 50
Суббота, 10 декабря
60 – Победитель матча 55 17:00 Победитель матча 56
59 - Победитель матча 51 21:00 Победитель матча 52
Полуфинал
Вторник, 13 декабря
61 - Победитель матча 57 21:00 Победитель матча 58
Среда, 14 декабря
62 - Победитель матча 59 21:00 Победитель матча 60
Матч за третье место
Суббота, 17 декабря
63 - Неудачник матча 61 17:00 Неудачник матча
Финал
Воскресенье, 18 декабря
64 – Победитель матча 61 17:00 Победитель матча 62
Популярное сейчас
- Официально: УАФ внесла за Павелко залог в размере 9.88 млн гривен
- Бардак в сборной Бельгии: Де Брюйне, Вертонген и Азар чуть не подрались, участников пресс-конференции дважды сменили
- Павелко в суде. Президента УАФ пришли поддержать легенды украинского футбола
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО
- Автор первых забитых мячей на чемпионате мира поддержал Украину. ФОТО