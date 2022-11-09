Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чемпионат мира 2022: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
Максимально полный гид по турниру в Катаре
Getty Images / Global Images Ukraine
Впервые в истории футбола Чемпионат мира пройдет не летом, а зимой. С 20 ноября по 18 декабря главное событие четырехлетия будет принимать Катар. Ниже вы найдете полное расписание соревнований, включая стадию плеофф, а также информацию о трансляциях. В день матчей таблицы будут обновляться после каждой игры.
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Какой формат ЧМ-2022?
В финальной части турнира примут участие 32 национальных сборных. На первом этапе они будут разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. По два лучших коллектива выходят в плей-офф. Начиная с 1/8 финала начинается стадия навылет, которая будет состоять из одного матча.
Где смотреть ЧМ-2022?
Матчи Чемпионата мира 2022 года в Украине покажут региональные телеканалы "Суспільного", а также медиаплатформы "Суспільне Спорт" и MEGOGO. Транслятор каждого матча будет добавлен в расписание после объявления трансляторами.
Когда будут проходить матчи?
Для игр группового этапа заголовлено четыре слота: 12:00, 15:00, 18:00, 21:00.
На стадии плей-офф будет проходить не более двух матчей в день. Время также фиксированное: 17:00 и 21:00.
Матч за третье место и финал будут начинаться в 17:00.
Календарь по группам
Группа А
Воскресенье, 20 ноября
18:00 Катар - Эквадор
Понедельник, 21 ноября
18:00 Сенегал - Нидерланды
Пятница, 25 ноября
15:00 Катар - Сенегал
18:00 Нидерланды - Эквадор
Вторник, 29 ноября
17:00 Нидерланды - Катар
17:00 Эквадор - Сенегал
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Катар
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Эквадор
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Сенегал
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Нидерланды
|0
|0
|0
|0
|0
|0
При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.
Группа В
Понедельник, 21 ноября
15:00 Англия - Иран
21:00 США - Уэльс
Пятница, 25 ноября
12:00 Уэльс - Иран
21:00 Англия - США
Вторник, 29 ноября
21:00 Уэльс - Англия
21:00 Иран - США
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Уэльс
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|США
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Иран
|0
|0
|0
|0
|0
|0
При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.
Группа С
Вторник, 22 ноября
12:00 Аргентина - Саудовская Аравия
18:00 Мексика - Польша
Суббота, 26 ноября
15:00 Польша - Саудовская Аравия
21:00 Аргентина - Мексика
Среда, 30 ноября
21:00 Польша - Аргентина
21:00 Саудовская Аравия - Мексика
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Польша
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Аргентина
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Мексика
|0
|0
|0
|0
|0
|0
При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.
Группа D
Вторник, 22 ноября
15:00 Дания - Тунис
21:00 Франция - Австралия
Суббота, 26 ноября
12:00 Тунис - Австралия
18:00 Франция - Дания
Среда, 30 ноября
17:00 Тунис - Франция
17:00 Австралия - Дания
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Тунис
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Австралия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Дания
|0
|0
|0
|0
|0
|0
При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.
Группа Е
Среда, 23 ноября
15:00 Германия - Япония
18:00 Испания - Коста-Рика
Воскресенье, 27 ноября
12:00 Япония - Коста-Рика
21:00 Испания - Германия
Четверг, 1 грудня
21:00 Япония - Испания
21:00 Коста-Рика - Германия
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Япония
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Испания
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Коста-Рика
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Германия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.
Группа F
Среда, 23 ноября
12:00 Марокко - Хорватия
21:00 Бельгия - Канада
Воскресенье, 27 ноября
15:00 Бельгия - Марокко
18:00 Хорватия - Канада
Четверг, 1 грудня
17:00 Хорватия - Бельгия
17:00 Канада - Марокко
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Бельгия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Канада
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Марокко
|0
|0
|0
|0
|0
|0
При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.
Группа G
Четверг, 24 ноября
12:00 Швейцария - Камерун
21:00 Бразилия - Сербия
Понедельник, 28 ноября
12:00 Камерун - Сербия
18:00 Бразилия - Швейцария
Пятница, 2 грудня
21:00 Камерун - Бразилия
21:00 Сербия - Швейцария
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Камерун
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Бразилия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Сербия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
|0
|0
|0
|0
При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.
Группа Н
Четверг, 24 ноября
15:00 Уругвай - Южная Корея
18:00 Португалия - Гана
Понедельник, 28 ноября
15:00 Южная Корея - Гана
21:00 Португалия - Уругвай
Пятница, 2 грудня
17:00 Южная Корея - Португалия
17:00 Гана - Уругвай
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Южная Корея
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Португалия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Гана
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|0
|0
|0
|0
При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.
Плей-офф
Сетка
|1/8 финала
|1/4 финала
|1/2 финала
|Финал
|А1
В2
|С1
D2
|E1
F2
|G1
H2
|B1
A2
|D1
C2
|F1
E2
|H2
G2
1/8 финала
Суббота, 3 декабря
49 - Победитель группы A 17:00 Второе место группы B
50 – Победитель группы C 21:00 Второе место группы D
Воскресенье, 4 декабря
52 - Победитель группы D 17:00 Второе место группы C
51 - Победитель группы B 21:00 Второе место группы A
Понедельник, 5 декабря
53 - Победитель группы E 17:00 Второе место группы F
54 - Победитель группы G 21:00 Второе место группы H
Вторник, 6 декабря
55 - Победитель группы F 17:00 Второе место группы E
56 - Победитель группы H 21:00 Второе место группы G
Четвертьфинал
Пятница, 9 декабря
58 – Победитель матча 53 17:00 Победитель матча 54
57 - Победитель матча 49 21:00 Победитель матча 50
Суббота, 10 декабря
60 – Победитель матча 55 17:00 Победитель матча 56
59 - Победитель матча 51 21:00 Победитель матча 52
Полуфинал
Вторник, 13 декабря
61 - Победитель матча 57 21:00 Победитель матча 58
Среда, 14 декабря
62 - Победитель матча 59 21:00 Победитель матча 60
Матч за третье место
Суббота, 17 декабря
63 - Неудачник матча 61 17:00 Неудачник матча
Финал
Воскресенье, 18 декабря
64 – Победитель матча 61 17:00 Победитель матча 62
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