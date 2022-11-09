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Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпионат мира 2022: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть

Чемпионат мира FIFA
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Чемпионат мира 2022: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Впервые в истории футбола Чемпионат мира пройдет не летом, а зимой. С 20 ноября по 18 декабря главное событие четырехлетия будет принимать Катар. Ниже вы найдете полное расписание соревнований, включая стадию плеофф, а также информацию о трансляциях. В день матчей таблицы будут обновляться после каждой игры.

Содержание

Какой формат ЧМ-2022?

В финальной части турнира примут участие 32 национальных сборных. На первом этапе они будут разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. По два лучших коллектива выходят в плей-офф. Начиная с 1/8 финала начинается стадия навылет, которая будет состоять из одного матча.

Где смотреть ЧМ-2022?

Матчи Чемпионата мира 2022 года в Украине покажут региональные телеканалы "Суспільного", а также медиаплатформы "Суспільне Спорт" и MEGOGO. Транслятор каждого матча будет добавлен в расписание после объявления трансляторами.

Когда будут проходить матчи?

Для игр группового этапа заголовлено четыре слота: 12:00, 15:00, 18:00, 21:00.

На стадии плей-офф будет проходить не более двух матчей в день. Время также фиксированное: 17:00 и 21:00.

Матч за третье место и финал будут начинаться в 17:00.

Календарь по группам

Группа А

Воскресенье, 20 ноября
18:00 Катар - Эквадор
Понедельник, 21 ноября
18:00 Сенегал - Нидерланды
Пятница, 25 ноября
15:00 Катар - Сенегал
18:00 Нидерланды - Эквадор
Вторник, 29 ноября
17:00 Нидерланды - Катар
17:00 Эквадор - Сенегал

# Команда И В Н П РМ О
1 Катар 0 0 0 0 0 0
2 Эквадор 0 0 0 0 0 0
3 Сенегал 0 0 0 0 0 0
4 Нидерланды 0 0 0 0 0 0

При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.

Группа В

Понедельник, 21 ноября
15:00 Англия - Иран
21:00 США - Уэльс
Пятница, 25 ноября
12:00 Уэльс - Иран
21:00 Англия - США
Вторник, 29 ноября
21:00 Уэльс - Англия
21:00 Иран - США

# Команда И В Н П РМ О
1 Уэльс 0 0 0 0 0 0
2 Англия 0 0 0 0 0 0
3 США 0 0 0 0 0 0
4 Иран 0 0 0 0 0 0

При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.

Группа С

Вторник, 22 ноября
12:00 Аргентина - Саудовская Аравия
18:00 Мексика - Польша
Суббота, 26 ноября
15:00 Польша - Саудовская Аравия
21:00 Аргентина - Мексика
Среда, 30 ноября
21:00 Польша - Аргентина
21:00 Саудовская Аравия - Мексика

# Команда И В Н П РМ О
1 Польша 0 0 0 0 0 0
2 Аргентина 0 0 0 0 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0 0 0 0 0
4 Мексика 0 0 0 0 0 0

При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.

Группа D

Вторник, 22 ноября
15:00 Дания - Тунис
21:00 Франция - Австралия
Суббота, 26 ноября
12:00 Тунис - Австралия
18:00 Франция - Дания
Среда, 30 ноября
17:00 Тунис - Франция
17:00 Австралия - Дания

# Команда И В Н П РМ О
1 Тунис 0 0 0 0 0 0
2 Франция 0 0 0 0 0 0
3 Австралия 0 0 0 0 0 0
4 Дания 0 0 0 0 0 0

При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.

Группа Е

Среда, 23 ноября
15:00 Германия - Япония
18:00 Испания - Коста-Рика
Воскресенье, 27 ноября
12:00 Япония - Коста-Рика
21:00 Испания - Германия

Четверг, 1 грудня
21:00 Япония - Испания
21:00 Коста-Рика - Германия

# Команда И В Н П РМ О
1 Япония 0 0 0 0 0 0
2 Испания 0 0 0 0 0 0
3 Коста-Рика 0 0 0 0 0 0
4 Германия 0 0 0 0 0 0

При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.

Группа F

Среда, 23 ноября
12:00 Марокко - Хорватия
21:00 Бельгия - Канада
Воскресенье, 27 ноября
15:00 Бельгия - Марокко
18:00 Хорватия - Канада
Четверг, 1 грудня
17:00 Хорватия - Бельгия
17:00 Канада - Марокко

# Команда И В Н П РМ О
1 Хорватия 0 0 0 0 0 0
2 Бельгия 0 0 0 0 0 0
3 Канада 0 0 0 0 0 0
4 Марокко 0 0 0 0 0 0

При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.

Группа G

Четверг, 24 ноября
12:00 Швейцария - Камерун
21:00 Бразилия - Сербия
Понедельник, 28 ноября
12:00 Камерун - Сербия
18:00 Бразилия - Швейцария
Пятница, 2 грудня
21:00 Камерун - Бразилия
21:00 Сербия - Швейцария

# Команда И В Н П РМ О
1 Камерун 0 0 0 0 0 0
2 Бразилия 0 0 0 0 0 0
3 Сербия 0 0 0 0 0 0
4 Швейцария 0 0 0 0 0 0

При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.

Группа Н

Четверг, 24 ноября
15:00 Уругвай - Южная Корея
18:00 Португалия - Гана
Понедельник, 28 ноября
15:00 Южная Корея - Гана
21:00 Португалия - Уругвай
Пятница, 2 грудня
17:00 Южная Корея - Португалия
17:00 Гана - Уругвай

# Команда И В Н П РМ О
1 Южная Корея 0 0 0 0 0 0
2 Португалия 0 0 0 0 0 0
3 Гана 0 0 0 0 0 0
4 Уругвай 0 0 0 0 0 0

При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.

Плей-офф

Сетка

1/8 финала 1/4 финала 1/2 финала Финал
А1
В2
С1
D2
E1
F2
G1
H2
B1
A2
D1
C2
F1
E2
H2
G2

1/8 финала

Суббота, 3 декабря
49 - Победитель группы A 17:00 Второе место группы B
50 – Победитель группы C 21:00 Второе место группы D

Воскресенье, 4 декабря
52 - Победитель группы D 17:00 Второе место группы C
51 - Победитель группы B 21:00 Второе место группы A

Понедельник, 5 декабря
53 - Победитель группы E 17:00 Второе место группы F
54 - Победитель группы G 21:00 Второе место группы H

Вторник, 6 декабря
55 - Победитель группы F 17:00 Второе место группы E
56 - Победитель группы H 21:00 Второе место группы G

Четвертьфинал

Пятница, 9 декабря
58 – Победитель матча 53 17:00 Победитель матча 54
57 - Победитель матча 49 21:00 Победитель матча 50

Суббота, 10 декабря
60 – Победитель матча 55 17:00 Победитель матча 56
59 - Победитель матча 51 21:00 Победитель матча 52

Полуфинал

Вторник, 13 декабря
61 - Победитель матча 57 21:00 Победитель матча 58

Среда, 14 декабря
62 - Победитель матча 59 21:00 Победитель матча 60

Матч за третье место

Суббота, 17 декабря
63 - Неудачник матча 61 17:00 Неудачник матча

Финал

Воскресенье, 18 декабря
64 – Победитель матча 61 17:00 Победитель матча 62

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