Катар почти вылетает из ЧМ, Иран поднимается на второе место группы. Расписание и результаты ЧМ-2022

Впервые в истории футбола Чемпионат мира пройдет не летом, а зимой. С 20 ноября по 18 декабря главное событие четырехлетия будет принимать Катар. Ниже вы найдете полное расписание соревнований, включая стадию плеофф, а также информацию о трансляциях. В день матчей таблицы будут обновляться после каждой игры.

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Какой формат ЧМ-2022?

В финальной части турнира примут участие 32 национальных сборных. На первом этапе они будут разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. По два лучших коллектива выходят в плей-офф. Начиная с 1/8 финала начинается стадия навылет, которая будет состоять из одного матча.

Где смотреть ЧМ-2022?

Матчи Чемпионата мира 2022 года в Украине покажут региональные телеканалы "Суспільного", а также медиаплатформы "Суспільне Спорт" и MEGOGO. Транслятор каждого матча будет добавлен в расписание после объявления трансляторами.

Когда будут проходить матчи?

Для игр группового этапа заголовлено четыре слота: 12:00, 15:00, 18:00, 21:00.

На стадии плей-офф будет проходить не более двух матчей в день. Время также фиксированное: 17:00 и 21:00.

Матч за третье место и финал будут начинаться в 17:00.

Календарь по группам

Группа А

Воскресенье, 20 ноября

18:00 Катар 0:2 Эквадор. Отчет и Видео

Понедельник, 21 ноября

18:00 Сенегал 2:0 Нидерланды. Отчет и Видео

Пятница, 25 ноября

15:00 Катар 1:3 Сенегал. Отчет и Видео

18:00 Нидерланды - Эквадор

Вторник, 29 ноября

17:00 Нидерланды - Катар

17:00 Эквадор - Сенегал

# Команда И В Н П РМ О 1 Нидерланды 1 1 0 0 2:0 3 2 Эквадор 1 1 0 0 2:0 3 3 Сенегал 2 1 0 1 3:3 3 4 Катар 2 0 0 2 1:5 0

При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.

Группа В

Понедельник, 21 ноября

15:00 Англия 6:2 Иран. Отчет и Видео

21:00 США 1:1 Уэльс. Отчет и Видео

Пятница, 25 ноября

12:00 Уэльс 0:2 Иран. Отчет и Видео

21:00 Англия - США

Вторник, 29 ноября

21:00 Уэльс - Англия

21:00 Иран - США

# Команда И В Н П РМ О 1 Англия 1 1 0 0 6:2 3 2 Иран 2 1 0 1 4:6 3 3 США 1 0 1 0 1:1 1 4 Уэльс 2 0 1 1 1:3 1

При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.

Группа С

Вторник, 22 ноября

12:00 Аргентина 1:2 Саудовская Аравия. Отчет и Видео

18:00 Мексика 0:0 Польша. Отчет и Видео

Суббота, 26 ноября

15:00 Польша - Саудовская Аравия

21:00 Аргентина - Мексика

Среда, 30 ноября

21:00 Польша - Аргентина

21:00 Саудовская Аравия - Мексика

# Команда И В Н П РМ О 1 Саудовская Аравия 1 1 0 0 2:1 3 2 Польша 1 0 1 0 0:0 1 3 Мексика 1 0 1 0 0:0 1 4 Аргентина 1 0 0 1 1:2 0

При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.

Группа D

Вторник, 22 ноября

15:00 Дания 0:0 Тунис. Отчет и Видео

21:00 Франция 4:1 Австралия. Отчет и Видео

Суббота, 26 ноября

12:00 Тунис - Австралия

18:00 Франция - Дания

Среда, 30 ноября

17:00 Тунис - Франция

17:00 Австралия - Дания

# Команда И В Н П РМ О 1 Франция 1 1 0 0 4:1 3 2 Дания 1 0 1 0 0:0 1 3 Тунис 1 0 1 0 0:0 1 4 Австралия 1 0 0 1 1:4 0

При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.

Группа Е

Среда, 23 ноября

15:00 Германия 1:2 Япония Отчет и Видео

18:00 Испания 7:0 Коста-Рика Отчет и Видео

Воскресенье, 27 ноября

12:00 Япония - Коста-Рика

21:00 Испания - Германия

Четверг, 1 грудня

21:00 Япония - Испания

21:00 Коста-Рика - Германия

# Команда И В Н П РМ О 1 Испания 1 1 0 0 7:0 3 2 Япония 1 1 0 0 2:1 3 3 Германия 1 0 0 1 1:2 0 4 Коста-Рика 1 0 0 1 0:7 0

При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.

Группа F

Среда, 23 ноября

12:00 Марокко 0:0 Хорватия Отчет и Видео

21:00 Бельгия 1:0 Канада Отчет и Видео

Воскресенье, 27 ноября

15:00 Бельгия - Марокко

18:00 Хорватия - Канада

Четверг, 1 грудня

17:00 Хорватия - Бельгия

17:00 Канада - Марокко

# Команда И В Н П РМ О 1 Бельгия 1 1 0 0 1:0 3 2 Хорватия 1 0 1 0 0:0 1 3 Марокко 1 0 1 0 0:0 1 4 Канада 1 0 0 1 0:1 0

При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.

Группа G

Четверг, 24 ноября

12:00 Швейцария 1:0 Камерун. Отчет и Видео

21:00 Бразилия 2:0 Сербия Отчет и Видео

Понедельник, 28 ноября

12:00 Камерун - Сербия

18:00 Бразилия - Швейцария

Пятница, 2 грудня

21:00 Камерун - Бразилия

21:00 Сербия - Швейцария

# Команда И В Н П РМ О 1 Бразилия 1 1 0 0 2:0 3 2 Швейцария 1 1 0 0 1:0 3 3 Камерун 1 0 0 1 0:1 0 4 Сербія 1 0 0 1 0:2 0

При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.

Группа Н

Четверг, 24 ноября

15:00 Уругвай 0:0 Южная Корея. Отчет и Видео

18:00 Португалия 3:2 Гана. Отчет и Видео

Понедельник, 28 ноября

15:00 Южная Корея - Гана

21:00 Португалия - Уругвай

Пятница, 2 грудня

17:00 Южная Корея - Португалия

17:00 Гана - Уругвай

# Команда И В Н П РМ О 1 Португалия 1 1 0 0 3:2 3 2 Уругвай 1 0 1 0 0:0 1 3 Южная Корея 1 0 1 0 0:0 1 4 Гана 1 0 0 1 2:3 0

При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.

Плей-офф

Сетка

1/8 финала 1/4 финала 1/2 финала Финал А1

В2 С1

D2 E1

F2 G1

H2 B1

A2 D1

C2 F1

E2 H2

G2

1/8 финала

Суббота, 3 декабря

49 - Победитель группы A 17:00 Второе место группы B

50 – Победитель группы C 21:00 Второе место группы D

Воскресенье, 4 декабря

52 - Победитель группы D 17:00 Второе место группы C

51 - Победитель группы B 21:00 Второе место группы A

Понедельник, 5 декабря

53 - Победитель группы E 17:00 Второе место группы F

54 - Победитель группы G 21:00 Второе место группы H

Вторник, 6 декабря

55 - Победитель группы F 17:00 Второе место группы E

56 - Победитель группы H 21:00 Второе место группы G

Четвертьфинал

Пятница, 9 декабря

58 – Победитель матча 53 17:00 Победитель матча 54

57 - Победитель матча 49 21:00 Победитель матча 50

Суббота, 10 декабря

60 – Победитель матча 55 17:00 Победитель матча 56

59 - Победитель матча 51 21:00 Победитель матча 52

Полуфинал

Вторник, 13 декабря

61 - Победитель матча 57 21:00 Победитель матча 58

Среда, 14 декабря

62 - Победитель матча 59 21:00 Победитель матча 60

Матч за третье место

Суббота, 17 декабря

63 - Неудачник матча 61 17:00 Неудачник матча

Финал