Главная звезда сборной Канады все же сыграет на ЧМ. Ранее он получил серьезную травму

Левый защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис получил травму во вчерашнем матче Бундеслиги против берлинской "Герты". Как заявила пресс-служба клуба после игры, у него растяжение подколенных связок.

Также "Бавария" считает, что Дэвису придется пропустить ближайшие две игры команды в чемпионате Германии. Однако, Альфонсо все-таки успеет восстановиться к началу чемпионата мира в Катаре.

Дэвис к 22-м годам уже отыграл 34 матча за национальную сборную Канады, забив 12 голов и сделав 17 ассистов. В группе на ЧМ-2022, команде Альфонсо предстоит сыграть против Бельгии, Хорватии и Марокко.