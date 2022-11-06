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Главная звезда сборной Канады все же сыграет на ЧМ. Ранее он получил серьезную травму
Альфонсо Дэвис будет разрывать в Катаре
Фото: Major League Soccer
Левый защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис получил травму во вчерашнем матче Бундеслиги против берлинской "Герты". Как заявила пресс-служба клуба после игры, у него растяжение подколенных связок.
Также "Бавария" считает, что Дэвису придется пропустить ближайшие две игры команды в чемпионате Германии. Однако, Альфонсо все-таки успеет восстановиться к началу чемпионата мира в Катаре.
Дэвис к 22-м годам уже отыграл 34 матча за национальную сборную Канады, забив 12 голов и сделав 17 ассистов. В группе на ЧМ-2022, команде Альфонсо предстоит сыграть против Бельгии, Хорватии и Марокко.
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