Федерации футбола ответили на письмо ФИФА: Права человека универсальны и должны работать везде

Десять Федераций футбола-членов УЕФА выпустили заявление в ответ на письмо ФИФА и многочисленные акции протестов фанатов против проведения ЧМ-2022 в Катаре:

"Мы признаем и приветствуем, как и в прошлом, значительный прогресс, достигнутый Катаром, особенно в отношении прав трудящихся-мигрантов, с влиянием законодательных изменений, продемонстрированных в недавних отчетах Международной организации труда.

Мы приветствуем заверения, данные правительством Катара и ФИФА в отношении безопасности, защищенности и интеграции всех болельщиков, которые едут на чемпионат мира, в том числе фанатов ЛГБТК.

Мы также признаем, что у каждой страны есть проблемы и проблемы, и мы согласны с ФИФА в том, что разнообразие — это сила.

Однако принятие разнообразия и терпимости также означает поддержку прав человека. Права человека универсальны и применимы везде.

Мы будем и впредь поддерживать импульс к позитивным, прогрессивным изменениям и продолжать выступать за окончательный результат и обновлять информацию по двум ключевым нерешенным вопросам, которые мы обсуждаем с ФИФА в течение длительного времени.

ФИФА неоднократно обязывалась давать конкретные ответы на эти вопросы — о компенсационном фонде для рабочих-мигрантов и о концепции создания центра для рабочих-мигрантов в Дохе — и мы будем продолжать добиваться их предоставления.

Мы верим в способность футбола внести дальнейший позитивный и заслуживающий доверия вклад в прогрессивные устойчивые изменения в мире".