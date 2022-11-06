  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Федерации футбола ответили на письмо ФИФА: Права человека универсальны и должны работать везде
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федерации футбола ответили на письмо ФИФА: Права человека универсальны и должны работать везде

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Десять европейских организаций выступили с общим заявлением

Федерации футбола ответили на письмо ФИФА: Права человека универсальны и должны работать везде

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Десять Федераций футбола-членов УЕФА выпустили заявление в ответ на письмо ФИФА и многочисленные акции протестов фанатов против проведения ЧМ-2022 в Катаре:

"Мы признаем и приветствуем, как и в прошлом, значительный прогресс, достигнутый Катаром, особенно в отношении прав трудящихся-мигрантов, с влиянием законодательных изменений, продемонстрированных в недавних отчетах Международной организации труда.

Мы приветствуем заверения, данные правительством Катара и ФИФА в отношении безопасности, защищенности и интеграции всех болельщиков, которые едут на чемпионат мира, в том числе фанатов ЛГБТК.

Мы также признаем, что у каждой страны есть проблемы и проблемы, и мы согласны с ФИФА в том, что разнообразие — это сила.

Однако принятие разнообразия и терпимости также означает поддержку прав человека. Права человека универсальны и применимы везде.

Мы будем и впредь поддерживать импульс к позитивным, прогрессивным изменениям и продолжать выступать за окончательный результат и обновлять информацию по двум ключевым нерешенным вопросам, которые мы обсуждаем с ФИФА в течение длительного времени.

ФИФА неоднократно обязывалась давать конкретные ответы на эти вопросы — о компенсационном фонде для рабочих-мигрантов и о концепции создания центра для рабочих-мигрантов в Дохе — и мы будем продолжать добиваться их предоставления.

Мы верим в способность футбола внести дальнейший позитивный и заслуживающий доверия вклад в прогрессивные устойчивые изменения в мире".

Среди организаций-подписантов: федерации футбола Бельгии, Дании, Англии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Швеции, Швейцарии и Уэльса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФИФА Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде