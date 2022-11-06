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Федерации футбола ответили на письмо ФИФА: Права человека универсальны и должны работать везде
Десять европейских организаций выступили с общим заявлением
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Десять Федераций футбола-членов УЕФА выпустили заявление в ответ на письмо ФИФА и многочисленные акции протестов фанатов против проведения ЧМ-2022 в Катаре:
"Мы признаем и приветствуем, как и в прошлом, значительный прогресс, достигнутый Катаром, особенно в отношении прав трудящихся-мигрантов, с влиянием законодательных изменений, продемонстрированных в недавних отчетах Международной организации труда.
Мы приветствуем заверения, данные правительством Катара и ФИФА в отношении безопасности, защищенности и интеграции всех болельщиков, которые едут на чемпионат мира, в том числе фанатов ЛГБТК.
Мы также признаем, что у каждой страны есть проблемы и проблемы, и мы согласны с ФИФА в том, что разнообразие — это сила.
Однако принятие разнообразия и терпимости также означает поддержку прав человека. Права человека универсальны и применимы везде.
Мы будем и впредь поддерживать импульс к позитивным, прогрессивным изменениям и продолжать выступать за окончательный результат и обновлять информацию по двум ключевым нерешенным вопросам, которые мы обсуждаем с ФИФА в течение длительного времени.
ФИФА неоднократно обязывалась давать конкретные ответы на эти вопросы — о компенсационном фонде для рабочих-мигрантов и о концепции создания центра для рабочих-мигрантов в Дохе — и мы будем продолжать добиваться их предоставления.
Мы верим в способность футбола внести дальнейший позитивный и заслуживающий доверия вклад в прогрессивные устойчивые изменения в мире".
Среди организаций-подписантов: федерации футбола Бельгии, Дании, Англии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Швеции, Швейцарии и Уэльса.
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