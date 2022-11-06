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Один из лидеров сборной Бразилии пропустит ЧМ в Катаре
У Коутиньо травма бедра
Фото: The Athletic
Полузащитник "Астон Виллы" Филиппе Коутиньо будет вынужден пропустить предстоящий чемпионат мира-2022 в Катаре. Игрок национальной сборной Бразилии получил травму.
Как сообщает издание TNT Sports Brazil повредил правое бедро, и сможет восстановиться только через шесть недель. Таким образом, он не успеет вернуться в строй до начала ЧМ-2022 в Катаре.
Из-за травмы Коутиньо не был включен в состав "Астон Виллы" на сегодняшний матч АПЛ против "Манчестер Юнайтед". Сборная Бразилии на групповом этапе ЧМ сыграет с Сербией, Швейцарией и Камеруном.
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