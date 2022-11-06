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Один из лидеров сборной Бразилии пропустит ЧМ в Катаре

Чемпионат мира FIFA
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У Коутиньо травма бедра

Один из лидеров сборной Бразилии пропустит ЧМ в Катаре

Фото: The Athletic

UA-Футбол
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Полузащитник "Астон Виллы" Филиппе Коутиньо будет вынужден пропустить предстоящий чемпионат мира-2022 в Катаре. Игрок национальной сборной Бразилии получил травму.

Как сообщает издание TNT Sports Brazil повредил правое бедро, и сможет восстановиться только через шесть недель. Таким образом, он не успеет вернуться в строй до начала ЧМ-2022 в Катаре.

Из-за травмы Коутиньо не был включен в состав "Астон Виллы" на сегодняшний матч АПЛ против "Манчестер Юнайтед". Сборная Бразилии на групповом этапе ЧМ сыграет с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Филиппе Коутиньо Национальная сборная Бразилии Чемпионат мира 2022
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