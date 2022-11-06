Один из лидеров сборной Бразилии пропустит ЧМ в Катаре

Полузащитник "Астон Виллы" Филиппе Коутиньо будет вынужден пропустить предстоящий чемпионат мира-2022 в Катаре. Игрок национальной сборной Бразилии получил травму.

Как сообщает издание TNT Sports Brazil повредил правое бедро, и сможет восстановиться только через шесть недель. Таким образом, он не успеет вернуться в строй до начала ЧМ-2022 в Катаре.

Из-за травмы Коутиньо не был включен в состав "Астон Виллы" на сегодняшний матч АПЛ против "Манчестер Юнайтед". Сборная Бразилии на групповом этапе ЧМ сыграет с Сербией, Швейцарией и Камеруном.