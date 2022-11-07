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9 нападающих в заявке – Бразилия объявила состав на чемпионат мира в Катаре
Больше трети состава – игроки атаки
Фото: twitter.com/CBF_Futebol
Бразилия объявила заявку на чемпионат мира в Катаре, который стартсует 20 ноября. Тите удалось поместить 9 главных нападающих сборной в состав.
Примечательно, что в состав попал Дани Алвес. Ему 39 лет и он выступает за мексиканский "Пумас".
Вратари: Алиссон ("Ливерпуль"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Уэвертон ("Палмейрас");
Защитники: Алекс Сандро, Бремер, Данило ("Ювентус"), Алекс Теллес ("Севилья"), Дани Алвес ("Пумас"), Эдер Милитао ("Реал"), Маркиньос ("ПСЖ"), Тиаго Силва ("Челси");
Полузащитники: Каземиро, Фред ("Манчестер Юнайтед"), Эвертон Рибейро ("Фламенго"), Фабиньо ("Ливерпуль"), Лукас Пакета ("Вест Хэм"), Бруно Гимараэс ("Ньюкасл");
Нападающие: Антони ("Манчестер Юнайтед"), Габриэл Мартинелли, Габриэл Жезус ("Арсенал"), Неймар ("ПСЖ"), Педро Абреу ("Фламенго"), Рафинья Диас ("Барселона"), Ришарлисон ("Тоттенхэм"), Родриго, Винисиус Жуниор ("Реал").
В составе также нет нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино.
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