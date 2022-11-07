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9 нападающих в заявке – Бразилия объявила состав на чемпионат мира в Катаре

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Больше трети состава – игроки атаки

9 нападающих в заявке – Бразилия объявила состав на чемпионат мира в Катаре

Фото: twitter.com/CBF_Futebol

Новина українською

Бразилия объявила заявку на чемпионат мира в Катаре, который стартсует 20 ноября. Тите удалось поместить 9 главных нападающих сборной в состав.

Примечательно, что в состав попал Дани Алвес. Ему 39 лет и он выступает за мексиканский "Пумас".

Вратари: Алиссон ("Ливерпуль"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Уэвертон ("Палмейрас");

Защитники: Алекс Сандро, Бремер, Данило ("Ювентус"), Алекс Теллес ("Севилья"), Дани Алвес ("Пумас"), Эдер Милитао ("Реал"), Маркиньос ("ПСЖ"), Тиаго Силва ("Челси");

Полузащитники: Каземиро, Фред ("Манчестер Юнайтед"), Эвертон Рибейро ("Фламенго"), Фабиньо ("Ливерпуль"), Лукас Пакета ("Вест Хэм"), Бруно Гимараэс ("Ньюкасл");

Нападающие: Антони ("Манчестер Юнайтед"), Габриэл Мартинелли, Габриэл Жезус ("Арсенал"), Неймар ("ПСЖ"), Педро Абреу ("Фламенго"), Рафинья Диас ("Барселона"), Ришарлисон ("Тоттенхэм"), Родриго, Винисиус Жуниор ("Реал").

В составе также нет нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино.

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В статье: Бразилия Катар Чемпионат мира 2022
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Источник:
cbf.com.br

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Комментарии (5)
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Romanik2806 (Киев)
07.11.2022 в 21:16
Незнаю, але захист у Бразилії якийсь стрьомний.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.11.2022 в 20:57
Попадуть під німців на новий рекорд)))
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Mexxxxx (Просяная)
07.11.2022 в 20:53
Так это ж бразильцы, вы забьете сколько сможете мы сколько захотим, и всё такое. Нормальная такая идеология, пять чемпионатов мира взяты. У нас в командах часто один нападающий и то чисто по названию.
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+1
0
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scorpius (Ck)
07.11.2022 в 20:18
Будут играть по схеме 2-2-6
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+1
0
Рівнянин (Рівне)
07.11.2022 в 20:38
Без воротаря?
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0
0

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