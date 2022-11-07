Винисиус о чемпионате мира: Вместе отправимся в погоню за 6 победой и радостью для нашего народа

Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор, который попал в заявку сборной на чемпионат мира в Катаре, прокомментировал скорый старт мундиаля.

"Мы уже начали чувствовать атмосферу чемпионата! Какой чудесный момент! Давайте отправимся вместе в погоню за шестой победой и радостью для нашего народа", – написал Винисиус в своем твиттере.

E já começamos a sentir o clima da copa! Que momento maravilhoso! Vamos juntos em busca do hexa e da alegria pro nosso povo ???????????????? — Vini Jr. (@vinijr) November 7, 2022

Бразилия сыграет свой первый матч на ЧМ 24 ноября с Сербией. В группе "пентакампеонов" также выступают Швейцария и Камерун.