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Винисиус о чемпионате мира: Вместе отправимся в погоню за 6 победой и радостью для нашего народа
Все в предвкушении начала мундиаля
Фото: twitter.com/CBF_Futebol
Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор, который попал в заявку сборной на чемпионат мира в Катаре, прокомментировал скорый старт мундиаля.
"Мы уже начали чувствовать атмосферу чемпионата! Какой чудесный момент!
Давайте отправимся вместе в погоню за шестой победой и радостью для нашего народа", – написал Винисиус в своем твиттере.
E já começamos a sentir o clima da copa! Que momento maravilhoso! Vamos juntos em busca do hexa e da alegria pro nosso povo ????????????????— Vini Jr. (@vinijr) November 7, 2022
Бразилия сыграет свой первый матч на ЧМ 24 ноября с Сербией. В группе "пентакампеонов" также выступают Швейцария и Камерун.
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