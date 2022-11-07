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Винисиус о чемпионате мира: Вместе отправимся в погоню за 6 победой и радостью для нашего народа

Чемпионат мира FIFA
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Все в предвкушении начала мундиаля

Винисиус о чемпионате мира: Вместе отправимся в погоню за 6 победой и радостью для нашего народа

Фото: twitter.com/CBF_Futebol

Новина українською

Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор, который попал в заявку сборной на чемпионат мира в Катаре, прокомментировал скорый старт мундиаля.

"Мы уже начали чувствовать атмосферу чемпионата! Какой чудесный момент!

Давайте отправимся вместе в погоню за шестой победой и радостью для нашего народа", – написал Винисиус в своем твиттере.

Бразилия сыграет свой первый матч на ЧМ 24 ноября с Сербией. В группе "пентакампеонов" также выступают Швейцария и Камерун.

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В статье: Бразилия Катар Винисиус Жуниор Чемпионат мира 2022
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