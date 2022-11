Обнародована заявка сборной Австралии на ЧМ-2022

Стала известна заявка сборной Австралии на чемпионат мира-2022, который уже 20 ноября начнется в Катаре. В список команды вошли 26 футболистов.

На групповой стадии мундиаля австралийцы встретятся со сборными Франции, Дании и Туниса.

