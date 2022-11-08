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Блаттер: Отдавать чемпионат мира Катару было ошибкой
Бывший глава ФИФА раскаивается
Зепп Блаттер признал, что отдавать чемпионат мира Катару было ошибкой.
"Это слишком маленькая страна. Футбол и чемпионат мира в частности слишком серьезны для неё", – приводит его слова L`Equipe.
Он уточнил, что с 2012-го года правила приема заявок изменились как раз после опасений с соблюдением прав человека в Катаре.
"С тех пор социальные соображения и соблюдение прав человека учитывались для каждой страны-кандидата на проведение чемпионата мира по футболу", – сказал Блаттер и уточнил, что будет смотреть чемпионат мира из дома в Цюрихе.
Блаттер руководил ФИФА с 1998 по 2015 годы.
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