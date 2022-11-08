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Блаттер: Отдавать чемпионат мира Катару было ошибкой

Чемпионат мира FIFA
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Бывший глава ФИФА раскаивается

Блаттер: Отдавать чемпионат мира Катару было ошибкой

Новина українською

Зепп Блаттер признал, что отдавать чемпионат мира Катару было ошибкой.

"Это слишком маленькая страна. Футбол и чемпионат мира в частности слишком серьезны для неё", – приводит его слова L`Equipe.

Он уточнил, что с 2012-го года правила приема заявок изменились как раз после опасений с соблюдением прав человека в Катаре.

"С тех пор социальные соображения и соблюдение прав человека учитывались для каждой страны-кандидата на проведение чемпионата мира по футболу", – сказал Блаттер и уточнил, что будет смотреть чемпионат мира из дома в Цюрихе.

Блаттер руководил ФИФА с 1998 по 2015 годы.

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В статье: Зепп Блаттер
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Источник:
lequipe.fr

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