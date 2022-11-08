Нойер допустил, что чемпионат мира в Катаре может стать для него последним

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер не знает станет ли этот чемпионат мира для него последним, но допускает это.

"Никогда не знаешь наверняка, но я допускаю, что это будет мой последний чемпионат мира. Но он не обязательно станет таковым", – приводит слова вратаря "Баварии" Peoples Gazette.

"Я не боюсь сказать, что мы хотим стать чемпионами мира", – добавил капитан сборной. "Нам нужен правильный импульс".

Нойер сыграл на трех мундиалях, а в 2014-м году отстоял "на ноль" в финале с Аргентиной и завоевал трофей.

Напомним, что сборная Германии сыграет свой первый матч на чемпионате мира 23-го ноября с Японией. В группе с Бундестим также будут выступать Испания и Коста-Рика.

Сам турнир начинается 20 ноября и продлится до 18 декабря.