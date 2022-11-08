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Нойер допустил, что чемпионат мира в Катаре может стать для него последним

Чемпионат мира FIFA
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36-летний голкипер считает, что может не потянуть ещё 4 года

Нойер допустил, что чемпионат мира в Катаре может стать для него последним

Фото: twitter.com/DFB_Team

Новина українською

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер не знает станет ли этот чемпионат мира для него последним, но допускает это.

"Никогда не знаешь наверняка, но я допускаю, что это будет мой последний чемпионат мира.

Но он не обязательно станет таковым", – приводит слова вратаря "Баварии" Peoples Gazette.

"Я не боюсь сказать, что мы хотим стать чемпионами мира", – добавил капитан сборной. "Нам нужен правильный импульс".

Нойер сыграл на трех мундиалях, а в 2014-м году отстоял "на ноль" в финале с Аргентиной и завоевал трофей.

Напомним, что сборная Германии сыграет свой первый матч на чемпионате мира 23-го ноября с Японией. В группе с Бундестим также будут выступать Испания и Коста-Рика.

Сам турнир начинается 20 ноября и продлится до 18 декабря.

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В статье: Германия Мануэль Нойер Катар Чемпионат мира 2022
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Источник:
gazettengr.com

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