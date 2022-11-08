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Нойер допустил, что чемпионат мира в Катаре может стать для него последним
36-летний голкипер считает, что может не потянуть ещё 4 года
Фото: twitter.com/DFB_Team
Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер не знает станет ли этот чемпионат мира для него последним, но допускает это.
"Никогда не знаешь наверняка, но я допускаю, что это будет мой последний чемпионат мира.
Но он не обязательно станет таковым", – приводит слова вратаря "Баварии" Peoples Gazette.
"Я не боюсь сказать, что мы хотим стать чемпионами мира", – добавил капитан сборной. "Нам нужен правильный импульс".
Нойер сыграл на трех мундиалях, а в 2014-м году отстоял "на ноль" в финале с Аргентиной и завоевал трофей.
Напомним, что сборная Германии сыграет свой первый матч на чемпионате мира 23-го ноября с Японией. В группе с Бундестим также будут выступать Испания и Коста-Рика.
Сам турнир начинается 20 ноября и продлится до 18 декабря.
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