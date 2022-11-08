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Это’О считает, что Камерун выиграет чемпионат мира в Катаре

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Легендарный форвард верит в свою национальную сборную

Это’О считает, что Камерун выиграет чемпионат мира в Катаре

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Бывший нападающий "Барселоны", "Реала" и "Интера" Самюэль Это’О сделал прогноз на финалистов чемпионата мира-2022. Он считает, что там сыграют Марокко и Камерун.

Победит во встрече именно Камерун.

Отметим, что Это’О является президентом федерации футбола Камеруна.

"У Африки всегда был потенциал для побед на чемпионатах мира, но до сих пор мы не всегда показывали себя с лучшей стороны.

С годами африканские команды набирались опыта, и я думаю, что они готовы не только участвовать в чемпионате мира, но и выиграть это соревнование", – добавил Это’О.

Турнир начнется 20 ноября и продлится до 18 декабря. Камерун выступит в группе с Швейцарией, Сербией и Бразилией.

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В статье: Камерун Самуэль Это'О Марокко Катар Чемпионат мира 2022
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Источник:
ouest-france.fr

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Комментарии (3)
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kre4et (Киев)
08.11.2022 в 20:38
Якщо збірна Камеруну вийде з цієї групи, то це вже буде досягнення
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0
0
efim423 (odessa)
08.11.2022 в 19:28
скажите Ето'О , что соревноания по спортивной зодбюе будут в другой стране и на других соревнованиях )
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+1
0
MaximSK (Киев)
08.11.2022 в 19:37
В Камеруна есть супер игрок Шупо-Мотинг из Баварии, с ним они могут дойти до полуфинала
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0
-1

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