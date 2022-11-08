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Это’О считает, что Камерун выиграет чемпионат мира в Катаре
Легендарный форвард верит в свою национальную сборную
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бывший нападающий "Барселоны", "Реала" и "Интера" Самюэль Это’О сделал прогноз на финалистов чемпионата мира-2022. Он считает, что там сыграют Марокко и Камерун.
Победит во встрече именно Камерун.
Отметим, что Это’О является президентом федерации футбола Камеруна.
"У Африки всегда был потенциал для побед на чемпионатах мира, но до сих пор мы не всегда показывали себя с лучшей стороны.
С годами африканские команды набирались опыта, и я думаю, что они готовы не только участвовать в чемпионате мира, но и выиграть это соревнование", – добавил Это’О.
Турнир начнется 20 ноября и продлится до 18 декабря. Камерун выступит в группе с Швейцарией, Сербией и Бразилией.
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