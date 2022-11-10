Чемпионат мира 2022: все составы сборных на турнир

Каждая национальная сборная может внести в заявку на Чемпионат мира 2022 года в Катаре 26 игроков, включая трех вратарей. Окончательный состав может быть объявлен до 13 ноября 2022 года. Замена травмированных футболистов или инфицированных на коронавирус разрешается за 24 часа до первой команды на ЧМ-2022.

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Информация по каждой команде будет добавляться после объявления официальной заявки.

Группа А

Эквадор состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Густаво Альфаро

Заявка еще не объявлена

Катар состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Феликс Санчес Бас

Заявка еще не объявлена

Нидерланды состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Луи ван Гал

Заявка еще не объявлена

Сенегал состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Алью Сиссе

Заявка еще не объявлена

Группа В

Англия состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Гарет Саутгейт

Вратари: Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Аарон Рэмсдейл ("Арсенал"), Ник Поуп ("Ньюкасл").

Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Аарон Рэмсдейл ("Арсенал"), Ник Поуп ("Ньюкасл"). Защитники: Кайл Уокер ("Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Ньюкасл"), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Бен Уайт ("Арсенал"), Эрик Дайер ("Тоттенхэм"), Джон Стоунз ("Манчестер Сити"), Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед"), Конор Коуди ("Эвертон").

Кайл Уокер ("Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Ньюкасл"), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Бен Уайт ("Арсенал"), Эрик Дайер ("Тоттенхэм"), Джон Стоунз ("Манчестер Сити"), Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед"), Конор Коуди ("Эвертон"). Полузащитники: Деклан Райс ("Вест Хэм"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Мейсон Маунт ("Челси"), Конор Галлахер ("Челси"), Калвин Филлипс ("Манчестер Сити").

Деклан Райс ("Вест Хэм"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Мейсон Маунт ("Челси"), Конор Галлахер ("Челси"), Калвин Филлипс ("Манчестер Сити"). Нападающие: Букайо Сака ("Арсенал"), Рахим Стерлинг ("Челси"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед"), Каллум Уилсон ("Ньюкасл"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Джек Грилиш ("Манчестер Сити"), Джеймс Маддисон ("Лестер").

Иран состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Карлуш Кейруш

Заявка еще не объявлена

США состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Грегг Берголтер

Вратари: Мэтт Тернер ("Арсенал", Англия), Итан Хорват ("Лутон", Англия), Шон Джонсон ("Нью-Йорк").

Мэтт Тернер ("Арсенал", Англия), Итан Хорват ("Лутон", Англия), Шон Джонсон ("Нью-Йорк"). Защитники: Кэмерон Картер-Викерс ("Селтик", Шотландия), Сержиньо Дест ("Милан", Италия), Аарон Лонг ("Нью-Йорк Ред Буллс"), Шак Мур ("Нэшвилл"), Тим Рим ("Фулхэм") , Англия), Энтони Робинсон ("Фулхэм", Англия), Джозеф Скалли ("Боруссия" Менхенгладбах, Германия), Уокер Циммерман ("Нэшвилл"), Деандре Едлин ("Интер" Майами).

Кэмерон Картер-Викерс ("Селтик", Шотландия), Сержиньо Дест ("Милан", Италия), Аарон Лонг ("Нью-Йорк Ред Буллс"), Шак Мур ("Нэшвилл"), Тим Рим ("Фулхэм") , Англия), Энтони Робинсон ("Фулхэм", Англия), Джозеф Скалли ("Боруссия" Менхенгладбах, Германия), Уокер Циммерман ("Нэшвилл"), Деандре Едлин ("Интер" Майами). Полузащитники: Бренд Ааронсон ("Лидс", Англия), Тайлер Адамс ("Лидс", Англия), Келлин Акоста ("Лос-Анджелес"), Лука де ла Торре ("Сельта", Испания), Вестон Маккенни ("Ювентус") , Италия), Юнус Муса ("Валенсия", Испания), Кристиан Ролдан ("Сиэтл").

Бренд Ааронсон ("Лидс", Англия), Тайлер Адамс ("Лидс", Англия), Келлин Акоста ("Лос-Анджелес"), Лука де ла Торре ("Сельта", Испания), Вестон Маккенни ("Ювентус") , Италия), Юнус Муса ("Валенсия", Испания), Кристиан Ролдан ("Сиэтл"). Нападающие: Кристиан Пулишич ("Челси", Англия), Хесус Ферейра ("Даллас"), Джордан Моррис ("Сиэтл"), Джованни Рейна ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Джош Сарджент ("Норвич", Англия), Тимоти Веа ("Лилль", Франция), Хаджи Райт ("Антальяспор", Турция).

Уэльс состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Роб Пейдж

Вратари: Уэйн Хэннесси ("Ноттингем Форест", Англия), Дэнни Уорд ("Лестер", Англия), Адам Дэвис ("Сток Сити", Англия).

Уэйн Хэннесси ("Ноттингем Форест", Англия), Дэнни Уорд ("Лестер", Англия), Адам Дэвис ("Сток Сити", Англия). Защитники: Неко Уильямс ("Ноттингем Форест", Англия), Бен Дэвис ("Тоттенхэм", Англия), Бенджамин Кабанго ("Суонси"), Джо Родон ("Ренн", Франция), Крис Мифем ("Борнмут", Англия) , Итан Ампаду ("Специя", Италия) Крис Гантер ("Уимблдон", Англия), Коннор Робертс ("Бернли", Англия), Том Локьер ("Лутон", Англия).

Неко Уильямс ("Ноттингем Форест", Англия), Бен Дэвис ("Тоттенхэм", Англия), Бенджамин Кабанго ("Суонси"), Джо Родон ("Ренн", Франция), Крис Мифем ("Борнмут", Англия) , Итан Ампаду ("Специя", Италия) Крис Гантер ("Уимблдон", Англия), Коннор Робертс ("Бернли", Англия), Том Локьер ("Лутон", Англия). Полузащитники: Аарон Рэмзи ("Ницца", Франция), Джо Аллен ("Суонси", Англия), Харри Уилсон ("Фулхэм", Англия), Джозефф Моррелл ("Портсмут", Англия), Дилан Левитт ("Данди Юнайтед", Шотландия), Рубин Колуилл ("Кардифф Сити"), Джонатан Уильямс ("Суиндон", Англия), Мэттью Смит ("МК Донс", Англия), Сорба Томас ("Хаддерсфилд", Англия), Гарет Бэйл ("Лос-Анджелес", США), Дэниел Джеймс ("Фулхэм", Англия), Бреннан Джонсон ("Ноттингем Форест", Англия).

Аарон Рэмзи ("Ницца", Франция), Джо Аллен ("Суонси", Англия), Харри Уилсон ("Фулхэм", Англия), Джозефф Моррелл ("Портсмут", Англия), Дилан Левитт ("Данди Юнайтед", Шотландия), Рубин Колуилл ("Кардифф Сити"), Джонатан Уильямс ("Суиндон", Англия), Мэттью Смит ("МК Донс", Англия), Сорба Томас ("Хаддерсфилд", Англия), Гарет Бэйл ("Лос-Анджелес", США), Дэниел Джеймс ("Фулхэм", Англия), Бреннан Джонсон ("Ноттингем Форест", Англия). Нападающие: Киффер Мур ("Борнмут", Англия), Марк Харрис ("Кардифф Сити").

Группа С

Аргентина состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Лионель Салони

Заявка еще не объявлена

Мексика состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Херардо Мартино

Заявка еще не объявлена

Польша состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Чеслав Михневич

Заявка еще не объявлена

Саудовская Аравия состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Эрве Ренар

Заявка еще не объявлена

Группа D

Австралия состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Грэм Арнольд

Вратари: Эндрю Редмейн ("Сидней"), Мэтью Райан ("Копенгаген", Дания), Дэнни Вукович ("Сентрал-Кост Меринерс").

Эндрю Редмейн ("Сидней"), Мэтью Райан ("Копенгаген", Дания), Дэнни Вукович ("Сентрал-Кост Меринерс"). Защитники: Натаниэль Аткинсон ("Хартс", Шотландия), Азиз Бехич ("Данди Юнайтед", Шотландия), Милош Дегенек ("Коламбус Крю", США), Томас Денг ("Альбирекс Ниигата", Япония), Фран Карачич ("Брешия" "Италия"), Джоэл Кинг ("Оденсе", Дания), Кай Роулз ("Хартс", Шотландия), Гарри Суттар ("Сток Сити", Англия), Бейли Райт ("Мидлсбро", Англия).

Натаниэль Аткинсон ("Хартс", Шотландия), Азиз Бехич ("Данди Юнайтед", Шотландия), Милош Дегенек ("Коламбус Крю", США), Томас Денг ("Альбирекс Ниигата", Япония), Фран Карачич ("Брешия" "Италия"), Джоэл Кинг ("Оденсе", Дания), Кай Роулз ("Хартс", Шотландия), Гарри Суттар ("Сток Сити", Англия), Бейли Райт ("Мидлсбро", Англия). Полузащитники: Киану Баккус ("Сент-Миррен", Шотландия), Мартин Бойл ("Хиберниан", Шотландия), Джейсон Каммингс ("Сентрал-Кост Меринерс"), Кэмерон Девлин ("Хартс", Шотландия), Айдин Хрустич ("Верона", Италия), Джексон Ирвайн ("Санкт-Паули", Германия), Мэтью Лекки ("Мельбурн Сити"), Авер Мабил ("Кадис", Испания), Райли Макгри ("Мидлсбро", Англия), Аарон Муй ( "Селтик", Шотландия).

Киану Баккус ("Сент-Миррен", Шотландия), Мартин Бойл ("Хиберниан", Шотландия), Джейсон Каммингс ("Сентрал-Кост Меринерс"), Кэмерон Девлин ("Хартс", Шотландия), Айдин Хрустич ("Верона", Италия), Джексон Ирвайн ("Санкт-Паули", Германия), Мэтью Лекки ("Мельбурн Сити"), Авер Мабил ("Кадис", Испания), Райли Макгри ("Мидлсбро", Англия), Аарон Муй ( "Селтик", Шотландия). Нападающие: Митчелл Дюк ("Фаджиано Окаяма", Япония), Крейг Гудвин ("Аделаида Юнайтед"), Джейми Макларен ("Мельбурн Сити"), Гаранг Куол ("Сентрал-Кост Меринерс").

Дания состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Каспер Хьюлманд

Еще пять игроков в заявке команды будут объявлены позже

Вратари: Каспер Шмейхель ("Ницца", Франция), Оливер Кристенсен ("Герта", Германия).

Каспер Шмейхель ("Ницца", Франция), Оливер Кристенсен ("Герта", Германия). Защитники: Симон Кьер ("Милан", Италия), Йоаким Андерсен ("Кристалл Пелас", Англия), Йоаким Меле ("Аталанта", Италия), Андреас Кристенсен ("Барселона", Испания), Расмус Кристенсен ("Лидс" Юнайтед", Англия), Йенс Страйгер Ларсен ("Трабзонспор", Турция), Виктор Нельссон ("Галатасарай", Турция), Даниэль Васс ("Брондбю).

Симон Кьер ("Милан", Италия), Йоаким Андерсен ("Кристалл Пелас", Англия), Йоаким Меле ("Аталанта", Италия), Андреас Кристенсен ("Барселона", Испания), Расмус Кристенсен ("Лидс" Юнайтед", Англия), Йенс Страйгер Ларсен ("Трабзонспор", Турция), Виктор Нельссон ("Галатасарай", Турция), Даниэль Васс ("Брондбю). Полузащитники: Томас Дилейни ("Севилья", Испания), Матиас Йенсен ("Брентфорд", Англия), Кристиан Эриксен ("Манчестер Юнайтед", Англия), Пьер-Эмиль Хейберг ("Тоттенхэм", Англия).

Томас Дилейни ("Севилья", Испания), Матиас Йенсен ("Брентфорд", Англия), Кристиан Эриксен ("Манчестер Юнайтед", Англия), Пьер-Эмиль Хейберг ("Тоттенхэм", Англия). Нападающие: Андреас Сков Ольсен ("Брюгге", Бельгия), Эспер Линдстрем ("Айнтрахт", Германия), Андреас Корнелиус ("Копенгаген"), Мартин Брейтвейт ("Эспаньол", Испания), Каспер Дольберг ("Севилья", Испания), Миккель Дамсгор ("Брентфорд", Англия); Йонас Винд ("Вольфсбург", Германия).

Тунис состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Джалель Кадри

Заявка еще не объявлена

Франция состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Дидье Дешам

Еще один игрок в заявке команды будет объявлен позже

Вратари: Альфонс Ареоля ("Вест Хэм", Англия), Уго Льорис ("Тоттенхэм", Англия) и Стив Манданда ("Ренн").

Альфонс Ареоля ("Вест Хэм", Англия), Уго Льорис ("Тоттенхэм", Англия) и Стив Манданда ("Ренн"). Защитники: Лукас Эрнандес ("Бавария", Германия), Тео Эрнандес ("Милан", Италия), Преснель Кимпембе ("ПСЖ"), Ибрагима Конате ("Ливерпуль", Англия), Жюль Кунде ("Барселона", Испания) Бенджамин Павар ("Бавария", Германия), Уильям Салиба ("Арсенал", Англия), Дайот Упамекано ("Бавария", Германия) и Рафаэль Варан ("Манчестер Юнайтед", Англия).

Лукас Эрнандес ("Бавария", Германия), Тео Эрнандес ("Милан", Италия), Преснель Кимпембе ("ПСЖ"), Ибрагима Конате ("Ливерпуль", Англия), Жюль Кунде ("Барселона", Испания) Бенджамин Павар ("Бавария", Германия), Уильям Салиба ("Арсенал", Англия), Дайот Упамекано ("Бавария", Германия) и Рафаэль Варан ("Манчестер Юнайтед", Англия). Полузащитники: Эдуардо Камавинга ("Реал", Испания), Юссуф Фофана ("Монако"), Маттео Гендузи ("Марсель"), Адриен Рабьо ("Ювентус", Италия), Орельен Чуамэни ("Реал", Испания) и Джордан Верету ("Марсель").

Эдуардо Камавинга ("Реал", Испания), Юссуф Фофана ("Монако"), Маттео Гендузи ("Марсель"), Адриен Рабьо ("Ювентус", Италия), Орельен Чуамэни ("Реал", Испания) и Джордан Верету ("Марсель"). Нападающие: Карим Бензема ("Реал", Испания), Кингсли Коман ("Бавария", Германия), Усман Дембеле ("Барселона", Испания), Оливье Жиру ("Милан", Италия), Антуан Гризманн ("Атлетико") , Испания), Килиан Мбаппе ("ПСЖ") и Кристофер Нкунку ("РБ Лейпциг", Германия).

Группа Е

Испания состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Луис Энрике

Заявка еще не объявлена

Коста-Рика состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Луис Фернандо Суарес

Вратари: Кейлор Навас ("ПСЖ", Франция), Эстебан Альварадо ("Эредиано"), Патрик Секейра ("Луго", Испания).

Кейлор Навас ("ПСЖ", Франция), Эстебан Альварадо ("Эредиано"), Патрик Секейра ("Луго", Испания). Защитники: Франсиско Кальво ("Коньяспор", Турция), Хуан Пабло Варгас ("Миллионариос", Колумбия), Кендалл Уотсон ("Саприсса"), Оскар Дуарте ("Аль-Вахда", Саудовская Аравия), Даниэль Чакон ("Колорадо Рапидс", США), Кейшер Фуллер ("Эредиано"), Карлос Мартинес ("Сан-Карлос"), Брайан Овьедо ("Реал Солт-Лейк", США), Рональд Матаррита ("Цинциннати", США).

Франсиско Кальво ("Коньяспор", Турция), Хуан Пабло Варгас ("Миллионариос", Колумбия), Кендалл Уотсон ("Саприсса"), Оскар Дуарте ("Аль-Вахда", Саудовская Аравия), Даниэль Чакон ("Колорадо Рапидс", США), Кейшер Фуллер ("Эредиано"), Карлос Мартинес ("Сан-Карлос"), Брайан Овьедо ("Реал Солт-Лейк", США), Рональд Матаррита ("Цинциннати", США). Полузащитники: Ельцин Техеда ("Эредиано"), Сельсо Борхес ("Алахуэлленсе"), Юстин Салас ("Саприсса"), Роан Уилсон ("Грессия"), Жерсон Торрес ("Эредиано"), Дуглас Лопес ("Эредиано"), Джевисон Беннетт ("Сандерленд", Англия), Альваро Самора ("Саприсса"), Энтони Эрнандес ("Пунтаренас"), Брэндон Агилера ("Ноттингем Форест", Англия), Брайан Руис ("Алахуэлленсе").

Ельцин Техеда ("Эредиано"), Сельсо Борхес ("Алахуэлленсе"), Юстин Салас ("Саприсса"), Роан Уилсон ("Грессия"), Жерсон Торрес ("Эредиано"), Дуглас Лопес ("Эредиано"), Джевисон Беннетт ("Сандерленд", Англия), Альваро Самора ("Саприсса"), Энтони Эрнандес ("Пунтаренас"), Брэндон Агилера ("Ноттингем Форест", Англия), Брайан Руис ("Алахуэлленсе"). Форварды: Джоэл Кэмпбелл ("Леон", Мексика), Энтони Контрерас ("Эредиано"), Хоан Венегас ("Алахуэлленсе").

Германия состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Ханс-Дитер Флик

Вратари: Мануэль Нойер ("Бавария"), Марк-Андре тер Стеген ("Барселона", Испания), Кевин Трапп ("Айнтрахт").

Мануэль Нойер ("Бавария"), Марк-Андре тер Стеген ("Барселона", Испания), Кевин Трапп ("Айнтрахт"). Защитники: Армель Белла-Кочап ("Саутгемптон", Англия), Маттиас Гинтер ("Фрайбург"), Кристиан Гюнтер ("Фрайбург"), Тило Керер ("Вест Хэм", Англия), Лукас Клостерманн ("РБ Лейпциг"), Давид Раум ("РБ Лейпциг"), Антонио Рюдигер ("Реал", Испания), Нико Шлоттербек ("Боруссия" Дортмунд), Никлас Зюле ("Боруссия" Дортмунд).

Армель Белла-Кочап ("Саутгемптон", Англия), Маттиас Гинтер ("Фрайбург"), Кристиан Гюнтер ("Фрайбург"), Тило Керер ("Вест Хэм", Англия), Лукас Клостерманн ("РБ Лейпциг"), Давид Раум ("РБ Лейпциг"), Антонио Рюдигер ("Реал", Испания), Нико Шлоттербек ("Боруссия" Дортмунд), Никлас Зюле ("Боруссия" Дортмунд). Полузащитники: Юлиан Брандт ("Боруссия" Дортмунд), Леон Горетцка ("Бавария"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Томас Мюллер ("Бавария"), Джамал Мусиала ("Бавария"), Лерой Сане ("Бавария"), Марио Гетце ("Айнтрахт"), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити", Англия), Кай Хавертц ("Челси", Англия), Йонас Хофманн ("Боруссия" Менхенгладбах).

Юлиан Брандт ("Боруссия" Дортмунд), Леон Горетцка ("Бавария"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Томас Мюллер ("Бавария"), Джамал Мусиала ("Бавария"), Лерой Сане ("Бавария"), Марио Гетце ("Айнтрахт"), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити", Англия), Кай Хавертц ("Челси", Англия), Йонас Хофманн ("Боруссия" Менхенгладбах). Нападающие: Никлас Фюллькруг ("Вердер"), Серж Гнабри ("Бавария"), Карим Адейеми ("Боруссия" Дортмунд), Юссуфа Мукоко ("Боруссия" Дортмунд).

Япония состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Мориасу Хадзимэ

Вратари: Суити Гонда ("Симидзу"), Дэниел Шмидт ("Сент-Трюйден", Бельгия), Эйдзи Кавасима ("Страсбур", Франция).

Суити Гонда ("Симидзу"), Дэниел Шмидт ("Сент-Трюйден", Бельгия), Эйдзи Кавасима ("Страсбур", Франция). Защитники: Мики Ямани ("Кавасаки Фронтале"), Хироки Сакаи ("Урава Редс"), Мая Йосида ("Шальке", Германия), Такехиро Томиясу ("Арсенал", Англия), Сого Танигути ("Кавасаки Фронтале"), Итакура ("Боруссия" Менхенгладбах, Германия), Юто Нагатомо ("Токио"), Юта Накаяма ("Хаддерсфилд", Англия), Хироки Ито ("Штутгарт", Германия).

Мики Ямани ("Кавасаки Фронтале"), Хироки Сакаи ("Урава Редс"), Мая Йосида ("Шальке", Германия), Такехиро Томиясу ("Арсенал", Англия), Сого Танигути ("Кавасаки Фронтале"), Итакура ("Боруссия" Менхенгладбах, Германия), Юто Нагатомо ("Токио"), Юта Накаяма ("Хаддерсфилд", Англия), Хироки Ито ("Штутгарт", Германия). Полузащитники: Ватару Эндо ("Штутгарт", Германия), Хидемаса Морита ("Спортинг", Португалия), Ао Танака ("Фортуна", Германия), Гаку Сибасаки ("Леганес", Испания), Каору Митома ("Брайтон", Англия), Даити Камада ("Айнтрахт", Германия), Такефуса Кубо ("Реал Сосьедад", Испания).

Ватару Эндо ("Штутгарт", Германия), Хидемаса Морита ("Спортинг", Португалия), Ао Танака ("Фортуна", Германия), Гаку Сибасаки ("Леганес", Испания), Каору Митома ("Брайтон", Англия), Даити Камада ("Айнтрахт", Германия), Такефуса Кубо ("Реал Сосьедад", Испания). Нападающие: Дайдзен Маэда ("Селтик", Шотландия), Такума Асано ("Бохум", Германия), Аясе Уэда ("Серкль Брюгге", Бельгия), Юки Сома ("Нагоя Грампус"), Дзюня Ито ("Реймс", Франция), Рицу Доан ("Фрайбург", Германия), Такуми Минамино ("Монако", Франция).

Группа F

Бельгия состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Роберто Мартинес

Вратари: Кун Кастельс ("Вольфсбург", Германия), Тибо Куртуа ("Реал", Испания), Симон Миньоле ("Брюгге").

Кун Кастельс ("Вольфсбург", Германия), Тибо Куртуа ("Реал", Испания), Симон Миньоле ("Брюгге"). Защитники: Тоби Алдервейрелд ("Антверпен"), Зено Дебаст ("Андерлехт"), Ян Вертонген ("Андерлехт"), Леандер Дендонкер ("Астон Вилла", Англия), Ваут Фас ("Лестер", Англия), Тимоти Кастань ("Лестер", Англия), Артюр Теате ("Ренн", Франция), Тома Менье ("Боруссия" Дортмунд, Германия).

Тоби Алдервейрелд ("Антверпен"), Зено Дебаст ("Андерлехт"), Ян Вертонген ("Андерлехт"), Леандер Дендонкер ("Астон Вилла", Англия), Ваут Фас ("Лестер", Англия), Тимоти Кастань ("Лестер", Англия), Артюр Теате ("Ренн", Франция), Тома Менье ("Боруссия" Дортмунд, Германия). Полузащитники: Янник Феррейра Карраско ("Атлетико", Испания), Аксель Витцель ("Атлетико", Испания), Торган Азар ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", Англия), Амаду Онана ("Эвертон", Англия), Юри Тилеманс ("Лестер", Англия), Шарль де Кетеларе ("Милан", Италия), Жереми Доку ("Ренн", Франция), Эден Азар ("Реал", Испания), Леандро Троссард ("Брайтон", Англия), Ханс Ванакен ("Брюгге").

Янник Феррейра Карраско ("Атлетико", Испания), Аксель Витцель ("Атлетико", Испания), Торган Азар ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", Англия), Амаду Онана ("Эвертон", Англия), Юри Тилеманс ("Лестер", Англия), Шарль де Кетеларе ("Милан", Италия), Жереми Доку ("Ренн", Франция), Эден Азар ("Реал", Испания), Леандро Троссард ("Брайтон", Англия), Ханс Ванакен ("Брюгге"). Нападающие: Миши Батшуайи ("Фенербахче", Турция), Ромелу Лукаку ("Интер", Италия), Дрис Мертенс ("Галатасарай", Турция), Лои Опенда ("Ланс", Франция).

Канада состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Джон Гердман

Заявка еще не объявлена

Марокко состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Валид Реграги

Заявка еще не объявлена

Хорватия состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Златко Далич

Вратари: Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб), Ивица Ивушич ("Осиек"), Иво Грбич ("Атлетико" Мадрид, Испания).

Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб), Ивица Ивушич ("Осиек"), Иво Грбич ("Атлетико" Мадрид, Испания). Защитники: Йошко Гвардиол ("РБ Лейпциг", Германия), Деян Ловрен ("Зенит", россия), Борна Соса ("Штутгарт", Германия), Йосип Юранович ("Селтик", Шотландия), Иосиф Шутало ("Динамо" Загреб), Домагой Вида ("АЕК" Афины, Греция), Мартин Эрлик ("Сассуоло", Италия), Йосип Станишич ("Бавария", Германия), Борна Барышич ("Рейнджерс", Шотландия).

Йошко Гвардиол ("РБ Лейпциг", Германия), Деян Ловрен ("Зенит", россия), Борна Соса ("Штутгарт", Германия), Йосип Юранович ("Селтик", Шотландия), Иосиф Шутало ("Динамо" Загреб), Домагой Вида ("АЕК" Афины, Греция), Мартин Эрлик ("Сассуоло", Италия), Йосип Станишич ("Бавария", Германия), Борна Барышич ("Рейнджерс", Шотландия). Полузащитники: Лука Модрич ("Реал", Испания), Марсело Брозович ("Интер", Италия), Матео Ковачич ("Челси", Англия), Марио Пашалич ("Аталанта", Италия), Ловро Маджер ("Ренн", Франция ), Никола Влашич ("Торино", Италия), Лука Сучич ("Зальцбург", Австрия), Кристиан Якич ("Айнтрахт" Франкфурт, Германия).

Лука Модрич ("Реал", Испания), Марсело Брозович ("Интер", Италия), Матео Ковачич ("Челси", Англия), Марио Пашалич ("Аталанта", Италия), Ловро Маджер ("Ренн", Франция ), Никола Влашич ("Торино", Италия), Лука Сучич ("Зальцбург", Австрия), Кристиан Якич ("Айнтрахт" Франкфурт, Германия). Нападающие: Иван Перишич ("Тоттенхэм", Англия), Бруно Петкович ("Динамо" Загреб), Андрей Крамарич ("Хофенхайм", Германия), Анте Будимир ("Осасуна", Испания), Марко Ливая ("Хайдук"), Мислав Оршич ("Динамо" Загреб).

Группа G

Бразилия состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Тите

Вратари: Алиссон ("Ливерпуль", Англия), Эдерсон ("Манчестер Сити", Англия), Уэвертон ("Палмейрас").

Алиссон ("Ливерпуль", Англия), Эдерсон ("Манчестер Сити", Англия), Уэвертон ("Палмейрас"). Защитники: Алекс Сандро ("Ювентус", Италия), Бремер ("Ювентус", Италия), Данило ("Ювентус", Италия), Алекс Теллес ("Севилья", Испания), Дани Алвес ("Пумас", Мексика), Эдер Милитао ("Реал", Испания), Маркиньос ("ПСЖ", Франция), Тиаго Силва ("Челси", Англия).

Алекс Сандро ("Ювентус", Италия), Бремер ("Ювентус", Италия), Данило ("Ювентус", Италия), Алекс Теллес ("Севилья", Испания), Дани Алвес ("Пумас", Мексика), Эдер Милитао ("Реал", Испания), Маркиньос ("ПСЖ", Франция), Тиаго Силва ("Челси", Англия). Полузащитники: Каземиро ("Манчестер Юнайтед", Англия), Фред ("Манчестер Юнайтед", Англия), Эвертон Рибейро ("Фламенго"), Фабиньо ("Ливерпуль", Англия), Лукас Пакета ("Вест Хэм", Англия), Бруно Гимараес ("Ньюкасл", Англия).

Каземиро ("Манчестер Юнайтед", Англия), Фред ("Манчестер Юнайтед", Англия), Эвертон Рибейро ("Фламенго"), Фабиньо ("Ливерпуль", Англия), Лукас Пакета ("Вест Хэм", Англия), Бруно Гимараес ("Ньюкасл", Англия). Нападающие: Антони ("Манчестер Юнайтед", Англия), Габриэл Мартинелли ("Арсенал", Англия), Габриэл Жезус ("Арсенал", Англия), Неймар ("ПСЖ", Англия), Педро Абреу ("Фламенго"), Рафинья Диас ("Барселона"), Ришарлисон ("Тоттенхэм", Англия), Родриго ("Реал", Испания), Винисиус Жуниор ("Реал", Испания).

Камерун состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Ригобер Сонг

Вратари: Симон Нгапандуанбю ("Марсель", Франция), Дэвис Эпасси ("Абха", Саудовская Аравия), Андре Онана ("Интер", Италия).

Симон Нгапандуанбю ("Марсель", Франция), Дэвис Эпасси ("Абха", Саудовская Аравия), Андре Онана ("Интер", Италия). Защитники: Николя Нкулу ("Арис", Греция), Нуху Толо ("Сиэтл", США), Оливье Мбайзо ("Филадельфия", США), Коллинс Фай ("Аль-Тай", Саудовская Аравия), Жан-Шарль Кастеллето ("Нант", Франция), Энцо Эбосс ("Удинезе", Италия), Кристофер Ву ("Ренн", Франция).

Николя Нкулу ("Арис", Греция), Нуху Толо ("Сиэтл", США), Оливье Мбайзо ("Филадельфия", США), Коллинс Фай ("Аль-Тай", Саудовская Аравия), Жан-Шарль Кастеллето ("Нант", Франция), Энцо Эбосс ("Удинезе", Италия), Кристофер Ву ("Ренн", Франция). Полузащитники: Оливье Нтчам ("Свонси", Уэльс), Пьер Кунде ("Олимпиакос", Греция), Мартин Онгла ("Верона", Италия), Самуэль Гуэ ("Мехелен", Бельгия), Гаэль Ондуа ("Ганновер", Германия), Андре-Франк Замбо-Ангисса ("Наполи", Италия).

Оливье Нтчам ("Свонси", Уэльс), Пьер Кунде ("Олимпиакос", Греция), Мартин Онгла ("Верона", Италия), Самуэль Гуэ ("Мехелен", Бельгия), Гаэль Ондуа ("Ганновер", Германия), Андре-Франк Замбо-Ангисса ("Наполи", Италия). Нападающие: Муми Нгамале ("Динамо" Москва, Россия), Жером Нгом Мбекели ("Апеес"), Жан-Пьер Нсаме ("Янг Бойз", Швейцария), Жорж-Кевин Нкуду ("Бешикташ", Турция), Венсан Абубакар ("Аль-Насср", Саудовская Аравия), Карл Токо Экамби ("Лион", Франция), Бриан Мбемо ("Брентфорд", Англия), Эрик Шупо-Моттинг ("Бавария", Германия), Кристиан Басогог ("Шэньхуа", Китай), Мару Суаибу ("Котон").

Сербия состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Драган Стойкович

Заявка еще не объявлена

Швейцария состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Мурат Якин

Вратари: Ян Зоммер ("Боруссия" Менхенгладбах, Германия), Грегор Кобель ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Филипп Кен ("РБ Зальцбург", Австрия), Йонас Омлин ("Монпелье", Франция).

Ян Зоммер ("Боруссия" Менхенгладбах, Германия), Грегор Кобель ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Филипп Кен ("РБ Зальцбург", Австрия), Йонас Омлин ("Монпелье", Франция). Защитники: Мануэль Аканджи ("Манчестер Сити", Англия), Эрай Джемерт ("Валенсия", Испания), Нико Эльведе ("Боруссия" Менхенгладбах, Германия), Рикардо Родригес ("Торино", Италия), Фабиан Шер ("Ньюкасл" , Англия), Сильван Видмер ("Майнц", Германия), Эдимилсон Фернандеш ("Майнц", Германия).

Мануэль Аканджи ("Манчестер Сити", Англия), Эрай Джемерт ("Валенсия", Испания), Нико Эльведе ("Боруссия" Менхенгладбах, Германия), Рикардо Родригес ("Торино", Италия), Фабиан Шер ("Ньюкасл" , Англия), Сильван Видмер ("Майнц", Германия), Эдимилсон Фернандеш ("Майнц", Германия). Полузащитники: Гранит Джака ("Арсенал", Англия), Денис Закария ("Челси", Англия), Мишель Эбишер ("Болонья", Италия), Фабиан Фрай ("Базель"), Ремо Фройлер ("Ноттингем", Англия), Ардон Яшари ("Люцерн"), Фабиан Ридер ("Янг Бойз").

Гранит Джака ("Арсенал", Англия), Денис Закария ("Челси", Англия), Мишель Эбишер ("Болонья", Италия), Фабиан Фрай ("Базель"), Ремо Фройлер ("Ноттингем", Англия), Ардон Яшари ("Люцерн"), Фабиан Ридер ("Янг Бойз"). Нападающие: Брил Эмболо ("Монако", Франция), Джердан Шакири ("Чикаго", США), Ноа Окафор ("РБ Зальцбург", Австрия), Харис Сеферович ("Галатасарай", Турция), Ренато Штеффен ("Лугано") , Рубен Варгас ("Аугсбург", Германия), Кристиан Фасснахт ("Янг Бойз"), Джибрил Соу ("Айнтрахт" Франкфурт, Германия).

Группа Н

Гана состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Отто Аддо

Заявка еще не объявлена

Южная Корея состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Паулу Бенту

Заявка еще не объявлена

Португалия состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Фернанду Сантуш

Заявка еще не объявлена

Уругвай состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Диего Алонсо

Заявка еще не объявлена