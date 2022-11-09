Полузащитник сборной Аргентины не сыграет на чемпионате мира

Полузащитник "Вильярреала" и сборной Аргентины Джовани Ло Чельсо не сыграет на чемпионате мира-2022 в Катаре, сообщает Ole.

30 октября 25-летний хавбек травмировал бедро правой ноги в матче Ла Лиги против "Атлетик Бильбао" (0:1). Джовани долго советовался с врачами, но избежать худшего сценария не удалось - хавбек вынужден лечь под нож. После операции его ждет длительное восстановление, которое не позволит ему поехать на Мундиаль.

К слову, Ло Чельсо имеет контракт с "Тоттенхэмом" и выступает за "Вильярреал" на правах аренды.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони уже сообщил игроку, что не станет включать его в список на ЧМ-2022. Аргентинцы сыграют в одной группе с Мексикой, Саудовской Аравией и Польшей.

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