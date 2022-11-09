Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сон поедет на чемпионат мира в Катаре. Нападающий успел восстановиться после операции
Отличные новости для всех футбольных фанатов
Фото: Goal.com
Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин в инстаграм подтвердил, что поедет на чемпионат мира в Катаре. Ранее он перенес операциию, после четырех переломов глазницы, полученных в матче с "Марселем".
В результате столкновения с защитником "Марселя" Шанселем Мбемба в матче Лиги чемпионов (2:1) Сон получил 4 перелома глазницы. Он сразу же покинул поле.
На своей странице в Инстаграм Сон написал:
"Играть за свою страну на чемпионате мира — мечта многих детей, в том числе и меня. Я ни за что не пропущу его. Мне не терпится представить нашу прекрасную страну, скоро увидимся".
Популярное сейчас
- L'Équipe: Мане пропустит ЧМ-2022
- В Херсонской области россияне взорвали сразу несколько мостов, оккупанты снимают свои аквафреши
- Империя наносит ответный удар. Ванда Нара снялась в откровенном клипе своего любовника. ВИДЕО
- Чемпионат мира 2022: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- Быстро нашел замену Ванде? Икарди замечен в компании известной турецкой актрисы. ФОТО
- "Завали свой рот, клоун". Милевский взорвался после шутки Василькова про его внешний вид. ФОТО