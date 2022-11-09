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Сон поедет на чемпионат мира в Катаре. Нападающий успел восстановиться после операции

Чемпионат мира FIFA
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Сон поедет на чемпионат мира в Катаре. Нападающий успел восстановиться после операции

Фото: Goal.com

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Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин в инстаграм подтвердил, что поедет на чемпионат мира в Катаре. Ранее он перенес операциию, после четырех переломов глазницы, полученных в матче с "Марселем".

В результате столкновения с защитником "Марселя" Шанселем Мбемба в матче Лиги чемпионов (2:1) Сон получил 4 перелома глазницы. Он сразу же покинул поле.

На своей странице в Инстаграм Сон написал:

"Играть за свою страну на чемпионате мира — мечта многих детей, в том числе и меня. Я ни за что не пропущу его. Мне не терпится представить нашу прекрасную страну, скоро увидимся".

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Марсель Сон Хын Мин
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