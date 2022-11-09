Сон поедет на чемпионат мира в Катаре. Нападающий успел восстановиться после операции

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин в инстаграм подтвердил, что поедет на чемпионат мира в Катаре. Ранее он перенес операциию, после четырех переломов глазницы, полученных в матче с "Марселем".

В результате столкновения с защитником "Марселя" Шанселем Мбемба в матче Лиги чемпионов (2:1) Сон получил 4 перелома глазницы. Он сразу же покинул поле.

На своей странице в Инстаграм Сон написал: