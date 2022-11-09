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Бэйлу запретят играть в гольф во время чемпионата мира в Катаре
Дисциплина превыше всего
Фото: https://twitter.com/FIFAcom
Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж высказался по поводу игры в гольф Гарета Бэйла во время мундиаля.
"Все верно. Никакого гольфа. Мы приедем работать.
Раньше Гарет, Киффер Мур или Аарон Рэмзи могли подойти ко мне и спросить, что запланировано на очередной день, будут ли собрания. Я говорил им: "Нет, никаких собраний, если хотите пройти девять лунок, то вперед".
Но это возможно тогда, когда на подготовку к двум матчам есть неделя. А в Катаре времени будет недостаточно. Матчи – каждые четыре дня", – приводит слова Пейджа Daily Mail.
Чемпионат мира стартует 20-го ноября и продлится до 18 декабря.
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