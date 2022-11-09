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Бэйлу запретят играть в гольф во время чемпионата мира в Катаре

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Дисциплина превыше всего

Бэйлу запретят играть в гольф во время чемпионата мира в Катаре

Фото: https://twitter.com/FIFAcom

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Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж высказался по поводу игры в гольф Гарета Бэйла во время мундиаля.

"Все верно. Никакого гольфа. Мы приедем работать.

Раньше Гарет, Киффер Мур или Аарон Рэмзи могли подойти ко мне и спросить, что запланировано на очередной день, будут ли собрания. Я говорил им: "Нет, никаких собраний, если хотите пройти девять лунок, то вперед".

Но это возможно тогда, когда на подготовку к двум матчам есть неделя. А в Катаре времени будет недостаточно. Матчи – каждые четыре дня", – приводит слова Пейджа Daily Mail.

Чемпионат мира стартует 20-го ноября и продлится до 18 декабря.

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В статье: Гарет Бэйл Уэльс
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Источник:
dailymail.co.uk

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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
09.11.2022 в 21:19
пусть играет в носок
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