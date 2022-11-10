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Дешам: Цель сборной Франции на ЧМ – попасть в 1/8 финала

Чемпионат мира FIFA
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Главный тренер чемпионов мира занижает ожидания

Дешам: Цель сборной Франции на ЧМ – попасть в 1/8 финала

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам на пресс-конференции рассказал о целях национальной команды на чемпионате мира в Катаре. Менеджер отметил потери в центре поля.

"У нас есть две серьезные потери – Канте и Погба. Мы попали в сложную ситуацию, но и у остальных она непростая.

Но я верю в нашу команду, в то, что мы будем бороться изо всех сил. Мы должны приложить все силы – и мы это сделаем. Конкуренция – путь к успеху.

Наша цель – попасть в 1/8 финала", – сказал Дешам.

Турнир стартует 20-го ноября. Сборная Франции обыграла в финале мундиаля в 2018-м году Хорватию. На Евро-2020 французы уступили в 1/8 Швейцарии.

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В статье: Дидье Дешам Катар Чемпионат мира 2022
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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