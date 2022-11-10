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Сборная США объявила состав на ЧМ-2022 в Катаре

Чемпионат мира FIFA
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Американцы сыграют в одной группе с Англией, Ираном и Уэльсом

Сборная США объявила состав на ЧМ-2022 в Катаре

Фото: ussoccer.com

Новина українською

Сборная США представила официальную заявку на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

  • Вратари: Мэтт Тернер ("Арсенал"), Итан Хорват ("Лутон"), Шон Джонсон ("Нью-Йорк");
  • Защитники: Кэмерон Картер-Викерс ("Селтик"), Сержиньо Дест ("Милан"), Аарон Лонг ("Нью-Йорк Ред Буллс"), Шак Мур ("Нэшвилл"), Тим Рим ("Фулгэм"), Энтони Робинсон ("Фулхэм"), Джозеф Скалли ("Боруссия" Менхенгладбах), Уокер Циммерман ("Нэшвилл"), Деандре Эдлин ("Интер" Майами);
  • Полузащитники: Бренден Ааронсон ("Лидс"), Тайлер Адамс ("Лидс"), Келлин Акоста ("Лос-Анджелес"), Лука де ла Торре ("Сельта"), Вестон Маккенни ("Ювентус"), Юнус Муса ("Валенсия"), Кристиан Ролдан ("Сиэтл");
  • Нападающие: Кристиан Пулишич ("Челси"), Хесус Ферейра ("Даллас"), Джордан Моррис ("Сиэтл"), Джованни Рейна ("Боруссия" Дортмунд), Джош Сарджент ("Норвич"), Тимоти Веа ("Лилль"), Хаджи Райт ("Антальяспор").

США сыграет в квартете В с Англией, Ираном и Уэльсом.

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В статье: Чемпионат Мира-2022 Национальная сборная США
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Источник:
ussoccer.com

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