Сборная США объявила состав на ЧМ-2022 в Катаре

Сборная США представила официальную заявку на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Вратари: Мэтт Тернер ("Арсенал"), Итан Хорват ("Лутон"), Шон Джонсон ("Нью-Йорк");

Мэтт Тернер ("Арсенал"), Итан Хорват ("Лутон"), Шон Джонсон ("Нью-Йорк"); Защитники: Кэмерон Картер-Викерс ("Селтик"), Сержиньо Дест ("Милан"), Аарон Лонг ("Нью-Йорк Ред Буллс"), Шак Мур ("Нэшвилл"), Тим Рим ("Фулгэм"), Энтони Робинсон ("Фулхэм"), Джозеф Скалли ("Боруссия" Менхенгладбах), Уокер Циммерман ("Нэшвилл"), Деандре Эдлин ("Интер" Майами);

Кэмерон Картер-Викерс ("Селтик"), Сержиньо Дест ("Милан"), Аарон Лонг ("Нью-Йорк Ред Буллс"), Шак Мур ("Нэшвилл"), Тим Рим ("Фулгэм"), Энтони Робинсон ("Фулхэм"), Джозеф Скалли ("Боруссия" Менхенгладбах), Уокер Циммерман ("Нэшвилл"), Деандре Эдлин ("Интер" Майами); Полузащитники : Бренден Ааронсон ("Лидс"), Тайлер Адамс ("Лидс"), Келлин Акоста ("Лос-Анджелес"), Лука де ла Торре ("Сельта"), Вестон Маккенни ("Ювентус"), Юнус Муса ("Валенсия"), Кристиан Ролдан ("Сиэтл");

: Бренден Ааронсон ("Лидс"), Тайлер Адамс ("Лидс"), Келлин Акоста ("Лос-Анджелес"), Лука де ла Торре ("Сельта"), Вестон Маккенни ("Ювентус"), Юнус Муса ("Валенсия"), Кристиан Ролдан ("Сиэтл"); Нападающие: Кристиан Пулишич ("Челси"), Хесус Ферейра ("Даллас"), Джордан Моррис ("Сиэтл"), Джованни Рейна ("Боруссия" Дортмунд), Джош Сарджент ("Норвич"), Тимоти Веа ("Лилль"), Хаджи Райт ("Антальяспор").

США сыграет в квартете В с Англией, Ираном и Уэльсом.