Чемпионат мира FIFA
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Сборная США объявила состав на ЧМ-2022 в Катаре
Американцы сыграют в одной группе с Англией, Ираном и Уэльсом
Фото: ussoccer.com
Сборная США представила официальную заявку на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
- Вратари: Мэтт Тернер ("Арсенал"), Итан Хорват ("Лутон"), Шон Джонсон ("Нью-Йорк");
- Защитники: Кэмерон Картер-Викерс ("Селтик"), Сержиньо Дест ("Милан"), Аарон Лонг ("Нью-Йорк Ред Буллс"), Шак Мур ("Нэшвилл"), Тим Рим ("Фулгэм"), Энтони Робинсон ("Фулхэм"), Джозеф Скалли ("Боруссия" Менхенгладбах), Уокер Циммерман ("Нэшвилл"), Деандре Эдлин ("Интер" Майами);
- Полузащитники: Бренден Ааронсон ("Лидс"), Тайлер Адамс ("Лидс"), Келлин Акоста ("Лос-Анджелес"), Лука де ла Торре ("Сельта"), Вестон Маккенни ("Ювентус"), Юнус Муса ("Валенсия"), Кристиан Ролдан ("Сиэтл");
- Нападающие: Кристиан Пулишич ("Челси"), Хесус Ферейра ("Даллас"), Джордан Моррис ("Сиэтл"), Джованни Рейна ("Боруссия" Дортмунд), Джош Сарджент ("Норвич"), Тимоти Веа ("Лилль"), Хаджи Райт ("Антальяспор").
США сыграет в квартете В с Англией, Ираном и Уэльсом.
THE USMNT SQUAD HEADED TO THE WORLD CUP ???????? pic.twitter.com/Ouyo74QO5x— B/R Football (@brfootball) November 9, 2022
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Источник:ussoccer.com
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