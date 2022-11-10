Участники ЧМ-2022 – Нидерланды. Ждем оранье в полуфинале

Чемпионат мира в Катаре – одно из самых скандальных мировых первенств в истории футбола. Все начиналось еще с договорняков Блаттера-Платини, продолжалось ужасающими условиями и смертями строителей стадионов, затем было исключение России из борьбы за путевку на Мундиаль и призыва наказать Иран. Можно вспомнить еще много спорных моментов, однако перейдем к представлению команд, которые все-таки попали на самый престижный футбольный турнир.

Первым коллективом станет Нидерланды. Очень яркая команда, которая регулярно участвует в Мундиалях. Есть только одно но: в России в 2018-м "оранье" не играли - это значит, что теперь, по сравнению с 2014-м, на поле выйдет совсем другое поколение. Предыдущие сумели оставить за собой положительный след.

Исторический максимум

Нидерланды – это один из самых больших неудачников-топов на Мундиалях. У "оранье" вместе с Аргентиной по три поражения в финалах Чемпионатов мира. Правда, это все равно не рекорд, ведь у Германии проигрышей в решающем поединке четыре.

Первые две неудачи случились с Нидерландами на двух ЧМ подряд – в 1974 и 1978 годах. Сначала "оранье" с Кройффом и Нескенсом в составе, хоть и первые забили, но проиграли сборной ФРГ, а четыре года спустя уступили Аргентине в дополнительное время. Также еще один проигранный финал случился совсем недавно – в 2010 году. Тогда был очень тяжелый и напряженный матч с испанцами, которые в итоге победили благодаря легендарному голу Иньесты.

Титула Чемпиона мира в Нидерландах все еще нет. В то же время следует отметить интересный факт. Дважды "оранье" доходили только до полуфинала ЧМ (1998, 2014), однако на следующие же Мундиали квалифицироваться команда не смогла. Вот такой вот парадокс.

Драматический момент

Конечно же, в голову сразу приходит финал Чемпионата мира 2010-го года в ЮАР. А именно момент выхода Арьена Роббена один на один с Икером Касильясом. Тогда вингер мог выводить свою команду вперед, а себя поднимать выше в рейтинге на Золотой мяч-2010. Правда, он проиграл дуэль испанцу, исполнившему легендарный сейв.

Затем в том же матче не менее драматичным был экстратайм. Сначала удаление Хейтинги, потом, опять же, забитый Иньестой гол на 116-й минуте. Тот момент с Роббеном произошел в середине второго тайма и точно морально ударил по команде, ведь конец основного времени и весь дополнительный испанцы выглядели гораздо лучше.

Путь в отборе

Стартовали нидерландцы в квалификации неудачно, уступив в первом же туре Турции со счетом 2:4. Начало отбора было настолько провальным для подопечных тогда еще Франка де Бура, что на 46-й минуте матча против турок "оранье" в гостях горели со счетом 0:3.

Затем Нидерланды дважды обыграли аутсайдеров группы – Латвию (2:0) и Гибралтар (7:0), а после Евро-2020 команду снова возглавил Луи ван Гал. В итоге "оранье" за финальные семь матчей пять выиграли и только дважды сыграли вничью, да и то в гостях.

Все, кстати, решалось в последнем туре. Нидерланды играли с Норвегией, и в случае поражения пролетали мимо Чемпионата мира. Правда, родные стены стадиона в Роттердаме помогли: благодаря голам на 84-й (Бергуэйн) и 90+1-й (Депай) минутах именно подопечные ван Гала заняли первое место и квалифицировались на Мундиаль. Тогда у норвежцев шансов почти не было, ведь они нанесли всего два удара по воротам Силлессена.

Главная звезда

Нидерланды – достаточно мощная по исполнителям команда, но главная звезда все равно есть. Раньше это был Мемфис Депай, но он достаточно нестабильный. А вот Ван Дейк постоянно играет на самом высоком уровне. Более того – он капитан команды, который регулярно выходит в стартовом составе.

И это еще не всё. Он не только звезда, но лидер команды. На поле мы постоянно видим его наставления партнерам, многие из которых достаточно молоды. В свои 31 он показывает очень хороший уровень и делится своим опытом с юными исполнителями.

???? ???????????????????? since this man made his debut!



What a ride it has been ????#OnThisDay | @VirgilvDijk pic.twitter.com/jSVkOjnpcp — OnsOranje (@OnsOranje) October 10, 2022

Немного углубимся в историческую составляющую. Вирджил поздно раскрылся и начал регулярно выступать за сборную только в 2015 году. Летом, кстати, ему дали отдых и в июне защитник не участвовал в матчах Лиги наций против Польши и Уэльса. В то же время он провел 49 матчей за сборную – в поединке против Сенегала в первом туре ЧМ Ван Дейк будет праздновать юбилей.

Тренер (тактика, стиль)

Как выше отмечалось, после быстрого вылета в 1/8 финала от чехов на Евро Франк де Бур был уволен с должности. Кстати, де Бур получал очень много критики за свою схему с тремя центральными защитниками, а не двумя, как характерно в классической для Нидерландов схеме 4-3-3. Решил де Бур поменять ее как раз перед Евро – "оранье" так провели два товарищеских матча и весь турнир.

Вернувшийся в сентябре 2021-го Ван Гал, конечно же, снова перешел к 4-3-3. Так "оранье" провели все заключительные матчи отбора. Правда, в 2022-м Нидерланды снова играют с тремя центрбеками. Критикованная схема де Бура прижилась у ван Гала. В конце концов, нидерландцы с ней выиграли группу Лиги нации с Бельгией, Польшей и Уэльсом, заработав 16 очков из 18 возможных.

Такая схема развязывает руки. Она дает возможность как и защищаться пятью защитниками, так и тремя, латералей посылая в атаку. Нидерланды используют именно второй вариант, ведь Думфрис с Маласией/Блиндом постоянно впереди. Это увеличивает преимущество в атаке и уменьшает плотность обороны. Поэтому в “оранье” интересные матчи и нейтральному зрителю.

Ожидание от выступления

Нидерланды только 11 ноября планируют объявить состав на Мундиаль – это поздно для такой команды. В общем он достаточно прогнозируем, разве что можно исключить травмированных Джорджиньо Вейналдума и Бруно Мартинса Инди. В то же время также под вопросом и выступления Мемфиса Депая, который еще с сентября залечивает травму. Последний матч на данный момент нападающий провел как раз за Нидерланды. Возможно, "Барсу" опять где-то обманывают, и Депай все-таки сыграет, ведь о его окончательном отсутствии не сообщалось?

На прошлом Евро многие предсказывали тактике де Бура провал. Первоначально нидерландцы набрали максимальные девять очков в группе. Затем сразу же вылетели от Чехии. Квартет на Чемпионате мира дает понять, что повторение достижения с девятью зачетными пунктами более чем реальное. "Оранье" встретятся в группе А с Сенегалом, Эквадором и Катаром. Разве что африканцы могут быть потенциально равными соперниками для нидерландцев. Но если все-таки не будет Мане…

Далее группа A пересекается с квартетом B, в котором Англия, Иран, Уэльс и США. Если брать сопоставление сил на данный момент, то проход Нидерландов в четвертьфинал не должен вызывать никаких сомнений. А вот потом могут случиться Аргентина, Франция или достаточно мощная Дания. Но хотя бы до полуфинала "оранье" могут дойти, учитывая недостаточно хорошую форму соперников.

Ван Гал на прошедшем турнире – в 2014-м – говорил, что Нидерланды сыграют на ЧМ в Бразилии максимально возможное количество матчей. Не соврал, ведь "оранье" взяли бронзу. На этот раз минимум полуфинал будет совершенно по силам повторить. Тем более, что это, скорее всего, последняя работа в карьере Ван Гала – тренеру нужно лечиться от рака.

Расписание матчей Нидерландов на групповом этапе

Первый тур: Сенегал – Нидерланды. 21 ноября, 18:00 (Доха)

Второй тур: Нидерланды – Эквадор. 25 ноября, 18:00 (Доха)

Третий тур: Нидерланды – Катар. 29 ноября, 17:00. (Аль-Хор)