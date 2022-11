Участники ЧМ-2022 – Нидерланды. Ждем оранье в полуфинале

Чемпионат мира в Катаре – одно из самых скандальных мировых первенств в истории футбола. Все начиналось еще с договорняков Блаттера-Платини, продолжалось ужасающими условиями и смертями строителей стадионов, затем было исключение России из борьбы за путевку на Мундиаль и призыва наказать Иран. Можно вспомнить еще много спорных моментов, однако перейдем к представлению команд, которые все-таки попали на самый престижный футбольный турнир.

Первым коллективом станет Нидерланды. Очень яркая команда, которая регулярно участвует в Мундиалях. Есть только одно но: в России в 2018-м "оранье" не играли - это значит, что теперь, по сравнению с 2014-м, на поле выйдет совсем другое поколение. Предыдущие сумели оставить за собой положительный след.

Нидерланды – это один из самых больших неудачников-топов на Мундиалях. У "оранье" вместе с Аргентиной по три поражения в финалах Чемпионатов мира. Правда, это все равно не рекорд, ведь у Германии проигрышей в решающем поединке четыре.

Первые две неудачи случились с Нидерландами на двух ЧМ подряд – в 1974 и 1978 годах. Сначала "оранье" с Кройффом и Нескенсом в составе, хоть и первые забили, но проиграли сборной ФРГ, а четыре года спустя уступили Аргентине в дополнительное время. Также еще один проигранный финал случился совсем недавно – в 2010 году. Тогда был очень тяжелый и напряженный матч с испанцами, которые в итоге победили благодаря легендарному голу Иньесты.

Титула Чемпиона мира в Нидерландах все еще нет. В то же время следует отметить интересный факт. Дважды "оранье" доходили только до полуфинала ЧМ (1998, 2014), однако на следующие же Мундиали квалифицироваться команда не смогла. Вот такой вот парадокс.

Конечно же, в голову сразу приходит финал Чемпионата мира 2010-го года в ЮАР. А именно момент выхода Арьена Роббена один на один с Икером Касильясом. Тогда вингер мог выводить свою команду вперед, а себя поднимать выше в рейтинге на Золотой мяч-2010. Правда, он проиграл дуэль испанцу, исполнившему легендарный сейв.

Затем в том же матче не менее драматичным был экстратайм. Сначала удаление Хейтинги, потом, опять же, забитый Иньестой гол на 116-й минуте. Тот момент с Роббеном произошел в середине второго тайма и точно морально ударил по команде, ведь конец основного времени и весь дополнительный испанцы выглядели гораздо лучше.

Стартовали нидерландцы в квалификации неудачно, уступив в первом же туре Турции со счетом 2:4. Начало отбора было настолько провальным для подопечных тогда еще Франка де Бура, что на 46-й минуте матча против турок "оранье" в гостях горели со счетом 0:3.

Затем Нидерланды дважды обыграли аутсайдеров группы – Латвию (2:0) и Гибралтар (7:0), а после Евро-2020 команду снова возглавил Луи ван Гал. В итоге "оранье" за финальные семь матчей пять выиграли и только дважды сыграли вничью, да и то в гостях.

Все, кстати, решалось в последнем туре. Нидерланды играли с Норвегией, и в случае поражения пролетали мимо Чемпионата мира. Правда, родные стены стадиона в Роттердаме помогли: благодаря голам на 84-й (Бергуэйн) и 90+1-й (Депай) минутах именно подопечные ван Гала заняли первое место и квалифицировались на Мундиаль. Тогда у норвежцев шансов почти не было, ведь они нанесли всего два удара по воротам Силлессена.

Нидерланды – достаточно мощная по исполнителям команда, но главная звезда все равно есть. Раньше это был Мемфис Депай, но он достаточно нестабильный. А вот Ван Дейк постоянно играет на самом высоком уровне. Более того – он капитан команды, который регулярно выходит в стартовом составе.

И это еще не всё. Он не только звезда, но лидер команды. На поле мы постоянно видим его наставления партнерам, многие из которых достаточно молоды. В свои 31 он показывает очень хороший уровень и делится своим опытом с юными исполнителями.

