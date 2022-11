Участники ЧМ-2022 – США. Талантливое поколение и мысли о домашнем Мундиале

Нельзя сказать, что Соединенные Штаты Америки сугубо футбольная страна. Нет, спорт номер один в США ценится, но все равно уступает в популярности баскетболу или бейсболу. Но выход на Чемпионат мира - это престиж, а удачное на нем выступление - престиж в квадрате.

Сейчас у американской команды подросло достаточно неплохое поколение футболистов, часть из которых защищают цвета сильнейших клубов Европы. А потому и ожидания от их выступления на родине (от тех, кто, конечно, интересуется футболом) будут немаленькими. Тем более, что США попали в достаточно интересную группу, где противостоять им будут англичане, иранцы и валлийцы. Будет весело.

"Янки" - далеко не самые частый участник главного футбольного турнира, но им все равно есть чем похвастаться. США участвовали на Мундиале десять раз, при этом шесть раз достигали стадии плей-офф. Главным достижением американской сборной может считаться Чемпионат мира 1930 года, когда коллектив вылетел на стадии полуфинала, но на том турнире принимало участие лишь 13 сборных. Правда это не помешало США выиграть группу из трех команд, и попасть под аргентинский каток в 1/2 - 1:6.

Другим успешным Мундиалем для "звездно-полосатых" можно считать первенство 2002-го. В том году команда Брюса Арена стала второй в группе (опередить удалось Португалию и Польшу, а первой стала Южная Корея), после чего на стадии 1/8 американцы выбили Мексику, забив два безответных гола. В четвертьфинале их путь был завершен - минимальное поражение Германии, которая стала серебренным призером турнира.

Символично, что если отбросить первые чемпионаты мира, на которых участвовали мало команд, то США почти всегда вылетали из плей-офф турнира (если туда доходили), как говорят в футболе, "на тоненького". В 1994-м году на домашнем ЧМ - минимально уступили Бразилии в 1/8; в 2002-м - 0:1 от Германии в 1/4; в 2014-м - 1:2 против Бельгии в дополнительное время в 1/8. И все это своего рода драма.

Наиболее же обидным поражением, вероятно, может считаться вылет в 2010-м году, когда в 1/8 Америка уступила Гане. Ситуация схожа с вылетом от бельгийцев четырьмя годами позже (1:2 в экстра-тайма), однако на то время казалось, что Гана вполне по силам США. Но не сложилось.

Нельзя сказать, что пройти квалификацию КОНКАКАФ для США - огромная проблема. От конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна выделяется сразу три прямые путевки, а потому и США - стабильный участник почти всех последних турниров. Правда на этот раз у команды Грегга Берхалтера возникли небольшие трудности. Команда стала лишь третьей, пропустив на первые места не только стабильную Мексику, но и своего рода сенсацию - Канаду. Страну, для которой футбол так же не является спортом номер один.

С 25-ю балами американцы стали в КОНКАКАФ третьими, имея равное количество балов с Коста-Рикой. Однако последних удалось обойти благодаря лучшей разницей голов. Лучшей игрой в отборочном цикле справедливо можно назвать домашнюю победу над Мексикой, причем с сухим счетом (2:0). Интересно, что в ответном поединке США также не уступили "ацтекам" - 0:0.

Не так и просто сходу выделить главную звезду американской сборной, ведь, как мы уже отмечали выше, нынешнее поколение американское команды можно назвать достаточно солидным и интересным. На общем фоне ярче других, вероятно, выделяется Кристиан Пулишич. 24-летний вингер - самый дорогой футболист сборной по версии Trasfermerkt, однако в последнее время его карьера находится на спаде. Он подавал огромные надежды в "Боруссии", но за три года в "Челси" так и не стал твердым игроком основы. Правда в сборной он стабильно хорош - 21 гол в 52 матчах (0.4 за игру).

Однако хватает и других ярких персонажей помимо Кристиана. Нельзя не отметить футболиста "Боруссии" Дортмунд Джованни Рейну. Ему пока лишь 19 лет, но он уже пару лет на слуху в Бундеслиге, а за взрослую сборную своей страны успел провести 14 поединков (четыре гола). Заслуживает внимания и полузащитник "Ювентуса" Уэстон Маккенни. Правда последние матчи туринцев 24-летний хавбек пропустил из-за травмы, что не помешало ему попасть в заявку США. Отдельно можно последить за опорником "Лидса" Тайлером Адамсом.

