Участники ЧМ-2022 – США. Талантливое поколение и мысли о домашнем Мундиале

Нельзя сказать, что Соединенные Штаты Америки сугубо футбольная страна. Нет, спорт номер один в США ценится, но все равно уступает в популярности баскетболу или бейсболу. Но выход на Чемпионат мира - это престиж, а удачное на нем выступление - престиж в квадрате.

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Сейчас у американской команды подросло достаточно неплохое поколение футболистов, часть из которых защищают цвета сильнейших клубов Европы. А потому и ожидания от их выступления на родине (от тех, кто, конечно, интересуется футболом) будут немаленькими. Тем более, что США попали в достаточно интересную группу, где противостоять им будут англичане, иранцы и валлийцы. Будет весело.

Исторический максимум

"Янки" - далеко не самые частый участник главного футбольного турнира, но им все равно есть чем похвастаться. США участвовали на Мундиале десять раз, при этом шесть раз достигали стадии плей-офф. Главным достижением американской сборной может считаться Чемпионат мира 1930 года, когда коллектив вылетел на стадии полуфинала, но на том турнире принимало участие лишь 13 сборных. Правда это не помешало США выиграть группу из трех команд, и попасть под аргентинский каток в 1/2 - 1:6.

Другим успешным Мундиалем для "звездно-полосатых" можно считать первенство 2002-го. В том году команда Брюса Арена стала второй в группе (опередить удалось Португалию и Польшу, а первой стала Южная Корея), после чего на стадии 1/8 американцы выбили Мексику, забив два безответных гола. В четвертьфинале их путь был завершен - минимальное поражение Германии, которая стала серебренным призером турнира.

Драматический момент

Символично, что если отбросить первые чемпионаты мира, на которых участвовали мало команд, то США почти всегда вылетали из плей-офф турнира (если туда доходили), как говорят в футболе, "на тоненького". В 1994-м году на домашнем ЧМ - минимально уступили Бразилии в 1/8; в 2002-м - 0:1 от Германии в 1/4; в 2014-м - 1:2 против Бельгии в дополнительное время в 1/8. И все это своего рода драма.

Наиболее же обидным поражением, вероятно, может считаться вылет в 2010-м году, когда в 1/8 Америка уступила Гане. Ситуация схожа с вылетом от бельгийцев четырьмя годами позже (1:2 в экстра-тайма), однако на то время казалось, что Гана вполне по силам США. Но не сложилось.

Путь в отборе

Нельзя сказать, что пройти квалификацию КОНКАКАФ для США - огромная проблема. От конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна выделяется сразу три прямые путевки, а потому и США - стабильный участник почти всех последних турниров. Правда на этот раз у команды Грегга Берхалтера возникли небольшие трудности. Команда стала лишь третьей, пропустив на первые места не только стабильную Мексику, но и своего рода сенсацию - Канаду. Страну, для которой футбол так же не является спортом номер один.

С 25-ю балами американцы стали в КОНКАКАФ третьими, имея равное количество балов с Коста-Рикой. Однако последних удалось обойти благодаря лучшей разницей голов. Лучшей игрой в отборочном цикле справедливо можно назвать домашнюю победу над Мексикой, причем с сухим счетом (2:0). Интересно, что в ответном поединке США также не уступили "ацтекам" - 0:0.

Главная звезда

Не так и просто сходу выделить главную звезду американской сборной, ведь, как мы уже отмечали выше, нынешнее поколение американское команды можно назвать достаточно солидным и интересным. На общем фоне ярче других, вероятно, выделяется Кристиан Пулишич. 24-летний вингер - самый дорогой футболист сборной по версии Trasfermerkt, однако в последнее время его карьера находится на спаде. Он подавал огромные надежды в "Боруссии", но за три года в "Челси" так и не стал твердым игроком основы. Правда в сборной он стабильно хорош - 21 гол в 52 матчах (0.4 за игру).

Однако хватает и других ярких персонажей помимо Кристиана. Нельзя не отметить футболиста "Боруссии" Дортмунд Джованни Рейну. Ему пока лишь 19 лет, но он уже пару лет на слуху в Бундеслиге, а за взрослую сборную своей страны успел провести 14 поединков (четыре гола). Заслуживает внимания и полузащитник "Ювентуса" Уэстон Маккенни. Правда последние матчи туринцев 24-летний хавбек пропустил из-за травмы, что не помешало ему попасть в заявку США. Отдельно можно последить за опорником "Лидса" Тайлером Адамсом.

In 2006, Claudio Reyna retired from the #USMNT. 16 years later, his son Gio, is representing the USA in the 2022 World Cup.



Like father, like son ❤️ pic.twitter.com/Xfvc08Yyjn — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 9, 2022

Тренер, тактика, стиль

С декабря 2018-го года со сборной США работает 49-летний Грегг Берхалтер. Руководство местной федерации верит в наставника и его подход, который любит доверять молодым футболистам. Если внимательно изучить заявку сборной, то можно обнаружить практически полное отсутствие возрастных игроков. Выделяется лишь 35-летний Тим Рим и 33-летний Шон Джонсон. Основной костяк команды составляют достаточно юные игроки, на которых постепенно делает ставку Берхалтер.

Что касается стиля, то Берхалтер предпочитает играть по схеме 4-3-3, делая ставку прежде всего игру в атаке. Вингеры и фулбеки - сильное оружие команды, особенно это касается первых. Пулишич и Рейна - главные звезды американской сборной, которые неплохо гармонируют друг с другом, играя на разных флангах. А вот оборона - ахиллесова пята Берхалтера. Команда часто оставляет немало пространства сзади, давая шансы сопернику выбегать в быстрые контратаки. Это подтверждает и статистика в отборочном цикле. С десятью пропущенными голами, США уступают по этому показателю не только Канаде и Мексике, но и Коста-Рике, которая в итоговой таблице оказалась ниже.

Ожидания от выступления

Есть теория, что будущий Чемпионат мира для США - разминка перед серьезным замесом в 2026-м году. Если кто не в курсе, "янки", вместе с Канадой и Мексикой, будут принимать Мундиаль через четыре года, а потому им куда важнее выступить уверенно там. Отсюда и столь молодой костяк команды, который к 2026-му окрепнет, станет более зрелым и будет готов творить сенсацию.

Однако это не означает, что США не нужен будущий Чемпионат мира. Конечно нет. Современное поколение "звездно-полосатых" уже сейчас готово давать результат, выходя в плей-офф. Да, будет непросто тягаться с Англией, однако Уэльс и Иран коллективу Берхалтера будет обыграть по силам. Тем более, что последние - не самая дружественная страна для США с политической точки зрения, которая в 1998-м году нанесла обидное поражение на ЧМ. А значит будет мотивация взять реванш.

Предположим, что американская команда сможет стать второй в группе, а последующий путь в плей-офф будет зависеть от многих факторов - кадровая ситуация, форма лидеров, жребий. Но 1/8 - та вершина, которую США взять под силу.

Расписание матчей США на групповом этапе