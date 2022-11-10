Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стала известна финальная заявка сборной Японии на ЧМ-2022
Хадзимэ Мориясу сделал свой выбор
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Национальная сборная Японии обнародовала окончательный состав на предстоящий чемпионат мира-2022 в Катаре.
- Вратари: Сюити Гонда ("Симидзу"), Дэниел Шмидт ("Сент‑Труйден"), Эйдзи Кавасима ("Страсбург").
- Защитники: Мики Ямане ("Кавасаки Фронтале"), Хироки Сакаи ("Урава Редс"), Мая Йосида ("Шальке"), Такэхиро Томиясу ("Арсенал"), Сого Танигути ("Кавасаки Фронтале"), Коу Итакура ("Боруссия" Менхенгладбах), Юто Нагатомо ("Токио"), Юта Накаяма ("Хаддерсфилд"), Хироки Ито ("Штутгарт").
- Полузащитники: Ватару Эндо ("Штутгарт"), Хидемаса Морита ("Спортинг"), Ао Танака ("Фортуна"), Гаку Сибасаки ("Леганес"), Каору Митома ("Брайтон"), Даити Камада ("Айнтрахт"), Такефуса Кубо ("Реал Сосьедад").
- Нападающие: Дайдзэн Маэда ("Селтик"), Такума Асано ("Бохум"), Аясэ Уэда ("Серкле Брюгге"), Юки Сома ("Нагоя Грампус"), Дзюня Ито ("Реймс"), Рицу Доан ("Фрайбург"), Такуми Минамино ("Монако").
Япония сыграет на Мундиале в группе Е с Испанией, Коста‑Рикой и Германией.
????#SAMURAIBLUE????— サッカー日本代表 ???????? 【11.17(木)】vs ????????【11.23(水)】vs ???????? (@jfa_samuraiblue) November 1, 2022
✍️メンバー発表✍️
????国際親善試合
????️11/17(木)22:40KO
????カナダ????????
????FIFA #ワールドカップ カタール2022
????️11/23(水)22:00KO
????ドイツ????????
????️11/27(日)19:00KO
????コスタリカ????????
????️12/2(金)4:00KO
????スペイン????????#つな超え #新しい景色を2022#jfa #daihyo #サッカー日本代表 pic.twitter.com/jvIz188We5
Популярное сейчас
- "То же самое, вероятно, и на украинской стороне". Представитель Пентагона – о потерях России в войне
- Игрок Шэмрок Роверс Серденюк: По каким-то причинам таможня пропустила меня, когда я с коляской решил пройтись к границе
- Кубок лиги. Синхронный вылет Арсенала, Тоттенхэма, Вест Хэма и Пэлас
- Федерации футбола ответили на письмо ФИФА: Права человека универсальны и должны работать везде
- Красотка дня. Прелестная жена лидера Днепра-1 Александра Пихаленка. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка лидера полузащиты Фенербахче. ФОТО