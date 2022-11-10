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Стала известна финальная заявка сборной Японии на ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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Хадзимэ Мориясу сделал свой выбор

Стала известна финальная заявка сборной Японии на ЧМ-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Национальная сборная Японии обнародовала окончательный состав на предстоящий чемпионат мира-2022 в Катаре.

  • Вратари: Сюити Гонда ("Симидзу"), Дэниел Шмидт ("Сент‑Труйден"), Эйдзи Кавасима ("Страсбург").
  • Защитники: Мики Ямане ("Кавасаки Фронтале"), Хироки Сакаи ("Урава Редс"), Мая Йосида ("Шальке"), Такэхиро Томиясу ("Арсенал"), Сого Танигути ("Кавасаки Фронтале"), Коу Итакура ("Боруссия" Менхенгладбах), Юто Нагатомо ("Токио"), Юта Накаяма ("Хаддерсфилд"), Хироки Ито ("Штутгарт").
  • Полузащитники: Ватару Эндо ("Штутгарт"), Хидемаса Морита ("Спортинг"), Ао Танака ("Фортуна"), Гаку Сибасаки ("Леганес"), Каору Митома ("Брайтон"), Даити Камада ("Айнтрахт"), Такефуса Кубо ("Реал Сосьедад").
  • Нападающие: Дайдзэн Маэда ("Селтик"), Такума Асано ("Бохум"), Аясэ Уэда ("Серкле Брюгге"), Юки Сома ("Нагоя Грампус"), Дзюня Ито ("Реймс"), Рицу Доан ("Фрайбург"), Такуми Минамино ("Монако").

Япония сыграет на Мундиале в группе Е с Испанией, Коста‑Рикой и Германией.

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В статье: Япония Чемпионат Мира-2022
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Источник:
jfa.jp

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