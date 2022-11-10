Молодые и горячие. Представление сборной Эквадора перед ЧМ-2022

Эквадор повезёт на предстоящий Мундиаль одну из самых молодых команд турнира. Несмотря на неопытность, многие из парней Густаво Альфаро уже успели заявить о себе на наивысшем уровне. 21-летний Мойзес Кайседо уже успел зарекомендовать себя в качестве одного из самых перспективных опорников АПЛ, а важность 20-летнего центрбека "Байера" Пьеро Инкапье для этого коллектива сложно переоценить. Остальные игроки "Ла Три" хотели бы повторить путь этих двоих, и предстоящий ЧМ – отличная возможность заявить о себе. Попав в квартет А вместе с Нидерландами, Сенегалом и Катаром, банда Альфаро вполне может рассчитывать на борьбу за вторую путёвку в плей-офф.

Исторический максимум

Удивительно, но для Эквадора предстоящий Чемпионат мира станет всего четвёртым в истории. До 21-го века "Ла Три" не удавалось попасть на финальный турнир мирового первенства. Всё изменилось в 2002-м году, когда Эквадор сенсационно обошёл Бразилию и занял второе место в отборочном турнире. За ту команду блистал второй лучший бомбардир сборной Агустин Дельгадо, и хоть из группы Эквадору после поражений от Италии и Мексики выйти не удалось, но минимальная победа над Хорватией стала утешением того Мундиаля.

Через четыре года спустя под руководством колумбийца Луиса Суареса выдала свой лучший перфоманс. После побед над Польшей и Коста-Рикой Эквадор единственный раз в собственной истории вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил Англии в матче с единственным голом Дэвида Бекхэма со штрафного. В случае выхода "триколорных" из группы А у них есть шанс снова пересечься на стадии 1/8 с англичанами и попытаться взять реванш.

Вылет на ЧМ-2014 и драма Чучо Бенитеса

Самым драматичным для Эквадора стал Чемпионат мира-2014. В Бразилию тогда поехало самое талантливое поколение "Ла Три" за вычетом разве что нынешнего. Ожидания от команды были высокими, но они не оправдались. Ключевым стало поражение в первом туре от Швейцарии (2:1), в котором на гол Эннера Валенсии "крестоносцы" ответили мячами динамовца Адмира Мехмеди и Сеферовича на 90+3 минуте. В следующем туре Валенсия положит дубль Гондурасу (1:2) и обеспечит победу, а напоследок эквадорцы отстоят нулевую ничью с Францией, но для выхода из группы этого не хватит.

Многие мечтали увидеть на том Мундиале пару форвардов Валенсия – Чучо Бенитес, но последний умер в самом расцвете сил за год до турнира. Миниатюрный нападающий к 27 годам успел стать третьим лучшим бомбардиром в истории сборной (24 гола в 58 матчах), трижды кряду выигрывал Золотую бутсу чемпионата Мексики (2011-2013). Но затем Бенитес решил подзаработать денег, уехал в катарский "Аль-Джаиш", успел отыграть один матч за новую команду и скончался на 28-м году жизни от внезапной остановки сердца. Смерть произошла в Дохе, которая находится в 50 километрах от стадиона "Эль-Байт", где на матче-открытие ЧМ-2022 "Ла Три" сыграют с хозяевами турнира.

Путь в отборе

Эквадор напрямую квалифицировался на Чемпионат мира, заняв четвёртое место в отборочном турнире КОНМЕБОЛ. "Триколорные" оставили позади себя грозные команды Колумбии и Чили, и если бы не спад на финише, то опередили бы и Уругвай. В итоге коллектив Густаво Альфаро стал единственной командой кроме Бразилии и Аргентины, закончивший отбор с положительной разницей забитых и пропущенных. По забитым Эквадор и вовсе делит вторую строчку с командой Лео Месси, имея 27 голов на своём счету. В защите тоже приличный показатель – 19 пропущенных в 18 турах.

Ставка на молодёжь от Густаво Альфаро, возглавившего сборную в 2020-м году, полностью себя оправдала. Но как всякому молодому коллективу, Эквадору не хватало стабильности, и финальный отрезок "Ла Три" откровенно провалили. Хотя вся страна единогласно признала этот подбор футболистов самым талантливым в истории Эквадора. В сравнении с командой 4-летней давности, провалившей отбор, этот коллектив намного более тактически грамотный, что наверняка сыграет свою роль и на Мундиале.

Главная звезда. Мойзес Кайседо

Главной звездой этого коллектива является разрушитель "Брайтона" Мойзес Кайседо. Мойзес переехал в Англию ещё до своего совершеннолетия, и несмотря на отсутствие игровой практики в стане первой команды "чаек", стабильно выступал за взрослую национальную команду. После 3-месячной аренды в бельгийский "Беерсхот" в прошлом сезоне, Кайседо в январе 2022 года вернулся в стан "Брайтона" и потихоньку стал пробиваться в старт. В новом сезоне 21-летний бокс-ту-бокс стал безоговорочным игроком стартового состава сначала при Грэме Поттера, а затем и при Роберто Де Дзерби, отыграв при итальянце 629 из 630 возможных минут в АПЛ.

Сочетание ума и уникального атлетизма роднит Кайседо с Нголо Канте. Первоочередной задачей Кайседо является отбор мяча, и справляется он с ней блестяще. Но в отличии от Нголо, который в первые годы в Англии был малополезным атаке, у Мойзеса уже есть задатки для приличной игре на мяче. Забрав мяч, Кайседо всегда нацелен на мгновенный переход в атаку за счёт дриблинга или своевременного паса. На уровне АПЛ его техника выглядит посредственной, но самое главное – это быстрота ума, а она у меньше чем в ногах.

Агрессивный стиль и реформы Густаво Альфаро

Приглашение аргентинца Густаво Альфаро на пост главного тренера изменило состояние дел в национальной команде. Экс-наставник "Бока Хуниорс" привил команде новый менталитет. Его не волнует ни возраст подопечного, ни опыт, ни статус. Играет тот, кто сейчас в форме и кто делает разницу на поле. В "Боке" Альфаро критиковали за отсутствие игровой идентичности, но на уровне сборных его гибкий подход к тактике полностью себя оправдывает.

Альфаро мигом отказался от оборонительного подхода своего предшественника Гомеса, развязав руки игрокам группы атаки. Эквадор при нём стал играть куда раскованнее и смелее. 20-летний Пьеро Инкапье командует высокой линией обороны и всегда рад выброситься из линии для агрессивного перехвата. Два агрессивных фуллбека Эступиньян и Пресиадо всегда рады подключиться вперёд и дать ширину в атаке. Лёгкие этой команды - это пара опорников Мойзес Кайседо и Карлос Груэсо из "Аугсбурга". Выступление в двух самых интенсивных лигах мира позволяет Альфаро доверять этой паре самые важные задачи – отбор мяча и быстрый переход на чужую половину поля.

Также надёжность опорников позволяет держать впереди целый атакующий квартет. Правый вингер "Вальядолида" Гонсало Плата несёт большую угрозу в переходных фазах. Его коллега на левом краю Ромарио Ибарра больше заточен на смещения в центр и креатив с полуфланга. При этом наибольшую свободу имеет десятка Алан Франко – не самый быстрый парень, но большой технарь. Для полного счастья не хватает лишь забивной девятки. Капитан Эннер Валенсия остаётся легендарной фигурой и всё ещё может дать приличный уровень, но в свои 33 уже не бежит с былой скоростью. Его могут подстраховать очень нестабильный, но яркий Микель Эстрада.

Ожидания перед Мундиалем

Преображение сборной при Густаво Альфаро подняло планку ожиданий от предстоящего Мундиаля. Более-менее реалистичной целью для молодой команды Эквадора является попытка навязать борьбу за второе место, на которое также будут претендовать африканские чемпионы без своей главной звезды Садио Мане и хозяева, которых на подобных турнирах никогда нельзя сбрасывать со счетов. Хотя с Нидерландами тут вряд ли кто-то сможет посоперничать.

Многое будет зависеть от результата матча-открытия против Катара. Только победа позволит Эквадору претендовать на выход в плей-офф, и высокое давление наверняка скажется на молодым парнях Альфаро. Но реальный пик этого коллектива придётся на следующий Мундиаль, когда большей части коллектива стукнет за 25 лет. Сейчас главное набраться опыта и получше зарекомендовать себя перед толпой скаутов европейских клубов.