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Ханси Флик объявил состав Бундестим на Мундиаль
Немцы едут в Катар
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер национальной сборной Германии Ханс-Дитер Флик объявил состав команды на чемпионате мира 2022 года. Всего в заявку Бундестим вошли 26 игроков.
Вратари: Мануэль Нойер ("Бавария"), Марк-Андре Тер Штеген ("Барселона"), Кевин Трапп ("Айнтрахт");
Защитники: Армель Белла-Котчап ("Саутгемптон"), Маттиас Гинтер ("Фрайбург"), Кристиан Гюнтер ("Фрайбург"), Тило Керер ("Вест Хэм"), Лукас Клостерман ("РБ Лейпциг"), Давид Раум ("РБ Лейпциг"), Антонио Рюдигер ("Реал" Мадрид), Нико Шлоттербек ("Боруссия" Дортмунд), Никлас Зюле ("Боруссия" Дортмунд);
Полузащитники: Карим Адейеми ("Боруссия" Дортмунд), Юлиан Брандт ("Боруссия" Дортмунд), Никлас Фюллькруг ("Вердер"), Леон Горецка ("Бавария"), Марио Гётце ("Айнтрахт"), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити"), Йонас Хофман ("Боруссия" Мёнхенгладбах), Йозуа Киммих ("Бавария"), Джамал Мусиала ("Бавария");
Нападающие: Юссуфа Мукоко ("Боруссия" Дортмунд), Томас Мюллер ("Бавария"), Лерой Сане ("Бавария"), Серж Гнабри ("Бавария"), Кай Хавертц ("Челси").
DAS IST UNSER #WM-KADER! ????????????#GER #WM2022 @FIFAWorldCup pic.twitter.com/MBHXYGjQo5— DFB-Team (@DFB_Team) November 10, 2022
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