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Стал известен состав сборной Марокко на ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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Мароканцы сыграют с Хорватией, Бельгией и Канадой

Стал известен состав сборной Марокко на ЧМ-2022

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Федерация футбола Марокко объявила заявку национальной команды на чемпионат мира-2022 в Катаре.

  • Вратари: Яссин Буну ("Севилья"), Мунир Мохамеди ("Хатайспор"), Реда Таньяути ("Видад")
  • Защитники: Яхья Аттийят-алла ("Видад"), Бадр Банун ("Аль-Ахли"), Нуссаир Мазрауи ("Бавария"), Джавад Эль-Ямик ("Вальядолид"), Ашраф Хакими ("ПСЖ"), Найеф Агерд ("Вест Хэм"), Ромен Саисс ("Бешикташ"), Ашраф Дари ("Брест")
  • Полузащитники: Абдельхамид Сабири ("Сампдория"), Аззедин Унаи ("Анже"), Софьян Амрабат ("Фиорентина"), Яхья Жабран ("Видад"), Селим Амалла ("Стандард"), Биляль Эль-Ханнус ("Генк"), Амин Харит ("Марсель")
  • Нападающие: Абдеразак Хамдалла ("Аль-Иттихад"), Юссеф Эн-Несири ("Севилья"), Абде Эззальзули ("Осасуна"), Софьян Буфаль ("Анже")), Валид Шеддира ("Бари"), Хаким Зиеш ("Челси"), Ильяс Шаир ("Куинз Парк Рейнджерс"), Закария Абухляль ("Тулуза")

В группе F Марокко сыграет с Хорватией, Бельгией и Канадой.

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В статье: Марокко Чемпионат Мира-2022
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Источник:
site.frmf.ma

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