Чемпионат мира FIFA
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Стал известен состав сборной Марокко на ЧМ-2022
Мароканцы сыграют с Хорватией, Бельгией и Канадой
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Федерация футбола Марокко объявила заявку национальной команды на чемпионат мира-2022 в Катаре.
- Вратари: Яссин Буну ("Севилья"), Мунир Мохамеди ("Хатайспор"), Реда Таньяути ("Видад")
- Защитники: Яхья Аттийят-алла ("Видад"), Бадр Банун ("Аль-Ахли"), Нуссаир Мазрауи ("Бавария"), Джавад Эль-Ямик ("Вальядолид"), Ашраф Хакими ("ПСЖ"), Найеф Агерд ("Вест Хэм"), Ромен Саисс ("Бешикташ"), Ашраф Дари ("Брест")
- Полузащитники: Абдельхамид Сабири ("Сампдория"), Аззедин Унаи ("Анже"), Софьян Амрабат ("Фиорентина"), Яхья Жабран ("Видад"), Селим Амалла ("Стандард"), Биляль Эль-Ханнус ("Генк"), Амин Харит ("Марсель")
- Нападающие: Абдеразак Хамдалла ("Аль-Иттихад"), Юссеф Эн-Несири ("Севилья"), Абде Эззальзули ("Осасуна"), Софьян Буфаль ("Анже")), Валид Шеддира ("Бари"), Хаким Зиеш ("Челси"), Ильяс Шаир ("Куинз Парк Рейнджерс"), Закария Абухляль ("Тулуза")
В группе F Марокко сыграет с Хорватией, Бельгией и Канадой.
اللائحة الرسمية لأسود الأطلس ????— Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 10, 2022
Squad list complete ✅????????#DimaMaghrib ???????? #AtlasLions #TeamMorocco pic.twitter.com/X7n747e5Vx
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Источник:site.frmf.ma
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