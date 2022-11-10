Участники ЧМ-2022 – Сенегал. На что способна лучшая команда Африки без Садио Мане?

В преддверии начала чемпионата мира, конечно же, нам необходимо познакомиться с самым сильным представителем африканского футбола на данный момент. В последние годы сборная Сенегала солидно прибавила в игровом плане и даже смогла добиться громкого успеха, и речь сейчас не только о выходе на ЧМ. Поэтому в Катар подопечные Алиу Сиссе в любом случае поедут не мальчиками для битья. Но есть нюансы.

Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram-канале

Исторический максимум

Если брать исключительно рамки чемпионатов мира, то здесь у сборной Сенегала лишь одно достижение – четвертьфинал 20-летней давности. В начале века африканцы и датчане вышли из группы, в которой находились французы (действующие на тот момент чемпионы) и крепкие уругвайцы. В 1/8 финала Сенегал в дополнительное время одолел шведов, а вот уже в овертайме как раз ¼ удача улыбнулась сборной Турции.

Также нужно упомянуть вылет "львов" на стадии группового этапа во время ЧМ-2018, который проходил на территории страны-террориста. В России сенегальцы финишировали на третьей строчке в квартете с Колумбией, Японией и Польшей, сыграв довольно посредственно (1 победа, 1 ничья и 1 поражение). Африканцы победили только "Кадру" и пропустили вперед азиатов и южноамериканцев. В остальные годы Сенегал участия в Мундиалях не принимал.

Логично, что в Кубке Африканских Наций, эдаком местном аналоге ЕВРО, Сенегал выступал чаще и лучше. В том же 2002-м году "львы" подобрались максимально близко к заветному трофею, выиграли серебро. Аналогичный комплект медалей они завоевали в 2019-м, а вот всего год назад, как все мы прекрасно помним, сенегальцы по пенальти одолели египтян и стали обладателями КАН.

Путь в отборе

На Мундиаль "Львы Теранги" квалифицировались в два захода. Первый – длинный, но легкий, а второй – короткий, но трудный. Сенегальцы уверенно прошли откровенно дворовую группу с Того, Намибией и Конго: 5 побед и 1 ничья в 6 матчах, 15 забитых мячей и 4 пропущенных. На фоне таких спарринг-партнеров обсуждать особо и нечего.

А вот совсем другое дело – Египет. Первый поединок плей-офф выиграли "фараоны" (1:0), во втором в основное время с аналогичным счетом победил Сенегал. Как и в финале Кубка Африканских Наций, который состоялся за 2 месяца до указанного момента, триумф в лотерее отпраздновали подопечные Сиссе. Если в начале февраля Салах был пятым в списке на удар и так и не дождался своей очереди, то в конце марта Мохамед пошел стрелять первым и отправил мяч на трибуны. Естественно, решающий 11-метровый у Сенегала реализовал Садио Мане.

Драматический момент

Чем-то одним эпохальным здесь ограничиться трудно. Безусловно, особняком стоят как раз две вышеописанные виктории Сенегала в решающих противостояниях с принципиальным оппонентом, египтянами. Сначала "львы" выиграли КАН, затем не пустили "фараонов" на Мундиаль.

Немного меньшей по масштабу, однако все равно очень крутой и драматичной получилась дуэль Мане и Салаха. В финале Кубка Африканских Наций именно Садио исполнил пятый пенальти и даже не дал возможности Мо подойти к точке.

Главная звезда

"Когда я играю за сборную – в Сенегале никто не работает", – Садио Мане.

Никакой интриги. Возможно, еще бы несколько лет назад Калиду Кулибали мог поспорить с Мане за этот статус. Или же Эдуар Менди после клубного сезона-2020/21 с "Челси". Сегодня же лавры Садио неоспоримы.

Гений, миллиардер, плейбой, филантроп, абсолютно состоявшийся футболист, лучший игрок года в Африке, лучший бомбардир в истории сборной Сенегала (92 матча, 33 гола), пятый в списке рекордсменов по количеству поединков за национальную команду. Игрок, принявший новый вызов на клубном уровне в свои тридцать лет. Это все о Мане. В текущем сезоне Садио отыграл 23 матча за "Баварию" во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 4 результативных передачи.

И вот, менее чем за 2 недели до старта Мундиаля, Садио получает небольшое повреждение (по словам Нагельсманна) в матче Бундеслиги с "Вердером". L'Équipe почти сразу же сообщил о том, что лидер сборной Сенегала пропустит чемпионат мира из-за травмы сухожилия, мол, на восстановление понадобится целый месяц, после чего футбольная общественность закономерно и до дрожи пронимает шок.

Опять же, на момент написания материала последнее обновление по теме – это заявление мюнхенской "Баварии" о намерении провести консультации с федерацией Сенегала и дополнительные обследования для Мане, не подтверждая при этом инсайд французского издания. Возможно, Садио поедет на ЧМ травмированным, такой вариант не исключается. Возможно, не поедет вовсе. Его потенциальный вылет – это потеря не только для "львов", но и для всего Мундиаля как турнира, ведь тогда болельщики не насладятся игрой одного из лучших страйкеров мира прямо сейчас.

Тренер, тактика, стиль

Алиу Сиссе попал в состав сборной Сенегала как раз на ЧМ-2002. Из пяти матчей "львов" на турнире полузащитник появлялся в старте команды в четырех: в играх группового этапа соревнования против сборных Франции, Уругвая, во встречах 1/8 финала со Швецией и ¼ с Турцией. Поединок против Дании Сиссе пропустил, но во всех остальных матчах Алиу носил капитанскую повязку.

Сегодня 46-летний Сиссе возглавляет национальную команду своей страны. В 2012-м он появился в штабе, а спустя три года стал главным тренером "львов". По сути, чуть ли не все исторические успехи Сенегала связаны с персоной Алиу – сначала как игрока, затем как наставника. Красивая история как для африканской сборной, особенно на фоне регулярных приглашений на континент сбитых летчиков с паспортом европейской страны.

Долгосрочное сотрудничество Сиссе со сборной Сенегала принесло свои плоды. Команда играет в организованный футбол по схеме 4-3-3: с коллективами слабее, естественно, активно давит с мячом; с теми, кто посильнее – отбивается и разгоняется на молниеносных контратаках. Первый сценарий мы наверняка увидим от сенегальцев в матчах с Катаром и Эквадором, а вот против Нидерландов поединок будет проходить либо на равных, либо уже Сенегал сыграет вторым номером.

Также "львы", как мы уже отметили выше, подкрепляют перформансы достижениями. При Сиссе команда дважды подряд пробилась в финальные этапы чемпионатов мира и взяла Кубок Африканских Наций. Сейчас сборная Сенегала занимает 18-е место в рейтинге ФИФА.

Ожидание от выступления

Легендарный африканский форвард Дидье Дрогба назвал Сенегал своим фаворитом на победу в турнире, но тогда, когда ивуариец делал свой прогноз, он не знал, что "львы Теранги" могут отправиться в Катар без Мане. Возможный вылет Садио, безусловно, окажет влияние на стиль команды, на ее потенциал в атаке. Еще больше лидерских функций придется взять на себя Менди и Кулибали, Гуйе и Куяте, а на противоположном фланге поведет команду вперед Исмаила Сарр.

В то же время, мы ведь знаем и такие случаи, когда пропуск лидером форума еще сильнее объединял команду, и она потом всех удивляла. Из свежего – Дания образца ЕВРО-2020 без Эриксена.

Эквадор – очень молодая и неопытная сборная, Катар наоборот, относится к категории возрастных банд. Искренне надеемся, что ни перед кем в ФИФА не стоит задача вытягивать что есть силы Катар из группы. Внезапно обновленные Ван Галом Нидерланды смотрятся солиднее, это да. У голландцев уже накопилось 15 матчей без поражений, да и их соперниками были не Того с Намибией. Однако на бумаге Сенегал может выходить в плей-офф и без Мане, это задача минимум. Максимум "львов" – повторение достижения ЧМ-2002.