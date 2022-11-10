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Роналду, Леау, Фелиш и 39-летний Пепе – заявка Португалии на ЧМ в Катаре
Мендеш и Герейру поборются за левый фланг
Фото: twitter.com/Cristiano
Португалия опубликовала финальную заявку на чемпионат мира в Катаре. Мундиаль стартует 20 ноября.
Отметим, что в состав попал капитан "Порту" Пепе, которому в феврале 40 лет. На Евро-2020 он выступал в основе Португалии.
Вратари: Диогу Кошта ("Порту"), Жозе Са ("Вулверхэмптон"), Руй Патрисиу ("Рома").
Защитники: Диогу Далот ("Манчестер Юнайтед"), Жоау Канселу, Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Антониу Силва ("Бенфика"), Пепе ("Порту"), Данилу Перейра, Нуну Мендеш ("ПСЖ"), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Дортмунд).
Полузащитники: Жоау Мариу ("Бенфика"), Вильям Карвалью ("Бетис"), Жоау Пальинья ("Фулхэм"), Рубен Невеш, Матеуш Нунеш ("Вулверхэмптон"), Витинья ("ПСЖ"), Отавио ("Порту"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити").
Нападающие: Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Жоау Фелиш ("Атлетико"), Рафаэл Леау ("Милан"), Андре Силва ("РБ Лейпциг"), Гонсалу Рамуш ("Бенфика"), Рикарду Орта ("Брага").
Напомним, что турнир пропускает Диогу Жота, который получил травму в матче с "Манчестер Сити" в октябре.
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