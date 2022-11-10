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ФИФА запретила сборной Дании футболки с надписью про права человека

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Вне политики

ФИФА запретила сборной Дании футболки с надписью про права человека

Фото: twitter.com/dbulandshold

Новина українською

Представитель футбольной федерации Дании (DBU) заявил, что ФИФА запретила сборной Дании носить футболки с надписью "Права человека для всех". Правила ассоциации запрещают "подобные политические" надписи.

Об этом сообщает Радіо Свобода cо ссылкой на DPA.

ФИФА отклонила соответствующий запрос сборной Дании. Год назад DBU сообщила, что спонсоры позволили освободить место на футболке под надпись про права человека.

Дания активно поднимает тему нарушения прав человека в Катаре. Их форма-невидимка также протестует против этого.

Команда сыграет в группе со сборными Франции, Туниса и Австралии.

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В статье: Дания ФИФА Катар Чемпионат мира 2022
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Источник:
radiosvoboda.org

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
10.11.2022 в 22:26
Це тому що фіфа сама по собі безправна газпромівська хвойда.
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