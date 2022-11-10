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Верона – Ювентус. 0:1. Пятая победа в Серии А подряд – Видео

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(1 голосов)

Общий счет в пяти матчах 9:0

Верона – Ювентус. 0:1. Пятая победа в Серии А подряд – Видео

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ювентус" в гостях обыграл "Верону" в 14-м туре Серии А. По итогам встречи команда Массимиллиано Аллегри поднялась на 4-е место в чемпионате.

Победа стала пятой подряд в Серии А. За эти встречи команда забила 9 мячей и не пропустил ни одного.

"Верона" – "Ювентус". 0:1.

Голы: 60' Мойзе Кин

Удаление: 90+2 Алкес Сандро

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В статье: Ювентус (Турин) Серия А Лечче
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