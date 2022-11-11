Участники ЧМ - Катар. Самое сильное поколение, влияние испанцев и незаменимый Феликс

Исторический максимум

Никогда раньше Катар не играл на чемпионатах мира. Его высшим достижением в отборе было третье место в группе и проигранный Саудовской Аравии плей-офф перед ЧМ-1990.

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Впрочем, недавно катарский футбол все-таки получил полноценный повод для гордости. Речь о Кубке Азии-2019, который бордовые выиграли, выбив по дороге ряд геополитических врагов и даже мощного Сон Хин Мина с его Кореей.

Это был удивительный турнир для Катара. Суммарно команда Феликса Санчеса забила 19 голов, а пропустила 1 – в финале от Японии, которую победила 3:1. На данный момент тот матч и Кубок остаются вершиной местного футбола и не факт, что когда-нибудь будет лучше.

Самый драматичный момент

Очевидно, это декабрь 2010 года, когда ФИФА назвала Катар страной-хозяйкой чемпионата мира.

Еще за несколько недель до голосования мало кто сомневался, что турнир получат США, однако в последний момент Катар нашел аргументы, чтобы убедить чиновников. The Sunday Times оценивала эти "аргументы" в 880 млн евро; еще 400-500 млн были по информации SRF потрачены на защиту решения, ведь США разозлились не на шутку.

Вы точно помните, что сделало американское правосудие с карьерами Блаттера, Платини, а особенно футбольных "решал" из Южной и Центральной Америки. В 2015-м вся мафия лежала в руинах, и лишь Катар как будто забыли. Более того, ему дали зеленый свет на первый в истории "зимний" ЧМ.

Ну, а дальше драматического уже ничего не было – денег у шейхов достаточно, чтобы застроить не пустыню, а новую планету. Просто взгляните на эти фото.

По правде, это сказка; будущее, которое наступило.

Другой вопрос, что на стройках от жары и переутомления умерли более 6,500 чернорабочих из Индии и Африки, но Катар в нужные моменты подключал новые "аргументы", и эта история так и осталась на страницах докладов Human's Rights Watch.

Путь в отборе

Катар получил право выступить на ЧМ вместе с правом его провести, так что здесь все просто.

А вот что непросто, так это процесс подготовки бордовых к турниру. После победного Кубка Азии они заявились на Золотой Кубок КОНКАКАФ, где снова показали приличный уровень и только в плей-офф были биты США (0:1).

После этого вдохновленные успехами азиаты решили попробовать немного европейского отбора, но здесь их быстро охладили. 1:3 и 0:3 с Португалией; 0:4 и 0:4 с Сербией; 0:4 с Ирландией ясно давали понять – Катар не справляется с силовыми оппонентами.

Набравшись горького опыта и достав из ворот полную охапку мячей, бордовые в конце 2021-го поехали на Кубок арабских наций, где в полуфинале проиграли Алжиру (2:1) даже без Мареза, Гулама, Слимани и других звезд из Европы.

Ну, а дальше уже был 2022 год, когда катарские власти пошли на странный шаг для Запада и будничный для КНДР – просто забрали лучших игроков из клубов в сборную, чтобы они там тренировались вплоть до ЧМ. Было это еще в апреле, и с тех пор катарская основа что-то нарабатывает, тренирует и шлифует в спаррингах не под эгидой ФИФА. Обычно такие матчи устроить очень тяжело, но шейхи щедро платят, а у Ганы, Гватемалы или Гондураса вечно пусто в карманах.

Главная звезда

Выбор сложный, но остановимся на плеймейкере "Аль-Садда" Акраме Афифе. На Кубке Азии-2019 он отдал целых 10 голевых передач и с тех пор еще добавил в мастерстве под руководством самого Хави.

Сейчас Акраму 25 лет, и он уже пробовал на зуб Европу. Еще 16-летним нападающего подписала "Севилья", далее последовал дебют в Бельгии за "Эйпен"; возвращение в Ла Лигу и 9 матчей за "Спортинг". Кто знает, может, у него бы и получилось засветиться, но начальство сказало: "Домой", и пришлось Афифу возвращаться в Катар.

У Акрама хороший крученый удар с правой ноги, неплохой дриблинг – вы точно заметите его на поле. А еще он очень смуглый из-за танзанийских корней, но это не новость для Катара, где 88% населения – мигранты.

Тренер и стиль футбола

Катарцы с самого начала равнялись именно на Испанию – отсюда и Хави, и Касорла, и экс-директор академии "Реала Сосьедад" Роберто Олабе, и многие другие известные лица. Естественно, и национальную сборную здесь тоже тренирует уроженец Пиренеев - эдакий Феликс Санчес Бас.

В начале нулевых он был рядовым специалистом в Ла Масии; некоторое время тренировал классы Деулофеу и Серхи Роберто. Ну, а в 2006 году Санчеса пригласили в катарскую футбольную академию Aspire, которую нужно было развивать практически с нуля.

Когда каталонец только приехал в Доху, в стране было 220 зарегистрированных игроков и полностью разваленное футбольное хозяйство, но он все равно не отбывал номер, верил в местную молодежь и в 2014-м выиграл с ней Кубок Азии U-19.

Для Катара, который годами натурализовывал бразильских пенсионеров, это был безумный успех, поэтому когда через три года ребята перешли во взрослую сборную, местные чиновники перевели туда и их тренера. Таким образом, связь Феликса с командой крепче, чем у любого другого наставника на ЧМ – и на это делается ставка. У Катара нет суперзвезд, поэтому он строит команду-звезду, где каждый знает свой маневр и максимально точно его воспроизводит.

Для удобства схема всегда одинакова – 5-3-2. Афиф и таранный нападающий Алмоэз Али формируют традиционную пару "высокий – низкий" впереди; из тройки в центре поля наиболее заточен на атаку капитан Хасан Аль-Хайдос; пятерка защитников легко трансформируется в тройку, если Катар переходит в атакующую фазу.

В целом, система игры Феликса больше похожа на "Атлетико", чем на "Барсу" - в ней преобладают защита низким блоком и быстрые атаки. При этом от каталонцев осталась культура паса и привычка не выбивать мяч куда попало даже под давлением у собственных ворот.

Ожидания перед ЧМ

Президент катарской ФА Хамад Аль-Тани говорил, типа, для сборной важно выйти из группы; местные СМИ вообще замахивались чуть ли не на полуфинал. Впрочем, мы все-таки прислушаемся к Феликсу Санчесу как самому футбольному человеку в стране:

"На ЧМ нас будут ждать очень сложные матчи. Нам будут противостоять очень сильные команды, привыкшие играть на чемпионатах мира. Мы надеемся, что поддержка болельщиков поможет команде показать все, что она умеет".

Вот и все, никаких прогнозов, ведь Санчес знает: на бумаге все соперники бордовых по группе - Нидерланды, Сенегал и Эквадор - мастеровитее их. Любая победа или ничья азиатов на ЧМ станет сенсацией.

Подобная история уже была с Южной Африкой на ЧМ-2010, и тогда "Бафана-бафана" на кураже и при безумной поддержке трибун заняла в группе 3-е место. Рискнем спрогнозировать, что такой же результат покажет Катар. Ноль очков - это было бы слишком жестоко для команды, которая уже более полугода каждый день готовится к трем матчам.