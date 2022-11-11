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Араухо, Кавани и Суарес - в заявке сборной Уругвая на ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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Диего Алонсо рассчитывает на 24 исполнителей

Араухо, Кавани и Суарес - в заявке сборной Уругвая на ЧМ-2022

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Уругвая Диего Алонсо определился с заявкой на чемпионат мира 2022 года в Катаре. В этом списке 24 игрока.

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  • Вратари: Фернандо Муслера ("Галатасарай"), Серхио Рочет ("Насьональ"), Себсастьян Соса ("Индепедьенте");
  • Защитники: Хосе Мария Хименес ("Атлетико"), Себастьян Коатес ("Спортинг"), Диего Годин ("Атлетико Минейро"), Мартин Касерес ("Лос-Анджелес Гэлакси"), Рональд Араухо ("Барселона"), Хосе Луис Родригес ("Насьональ"), Луис Эспино ("Кадис"), Матиас Оливера ("Наполи"), Матиас Винья ("Рома");
  • Полузащитники: Родриго Бентанкур ("Тоттенхэм"), Федерико Вальверде ("Реал"), Фелипе Карбальо ("Насьональ"), Матиас Весино ("Лацио"), Хиорхьян де Арраскаета ("Фламенго"), Факундо Пеллистри ("Манчестер Юнайтед"), Мартин Сатриано ("Эмполи"), Факундо Торрес ("Орландо Сити");
  • Нападающие: Дарвин Нуньес ("Ливерпуль"), Луис Суарес ("Насьональ"), Эдинсон Кавани ("Валенсия"), Николас Лопес ("УАНЛ Тигрес").

На групповом этапе Уругвай сыграет с Португалией, Данией и Южной Кореей.

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В статье: Чемпионат Мира-2022 Уругвай
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Источник:
auf.org.uy

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