Участник ЧМ-2022 - Англия. Третий и главный турнир для Гарета Саутгейта

Сборная Англия отправляется на Мундиаль в качестве одного из фаворитов турнира, но последние результаты “трех львов” оставляют очень много вопросов. У Англии не было ни одной победы в группе Лиги наций, а ряд ключевых футболистов первой команды, как например Магуайр или Стерлинг, находятся на спаде.

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В Катаре возможны как и тотальный триумф, так и полный провал.

Исторический максимум

Домашний Чемпионат мира-1966 остается единственным большим турниром, который выиграла сборная Англии. На пути к финалу Англия обыграла Аргентину и Португалию, сборные, которые в дальнейшем принесут ей много разочарований. Финал против ФРГ давно оброс мифами и легендами. 2:2 в основное время и гол-фантом Джеффа Херста в овертайме, который спорно засчитал советский рефери Тофик Бахрамов. Дальнейшая история сборной Англии – это бесконечные разочарования и обманутые ожидания. Яркой вспышкой надежды был ЧМ-1990, на котором “три льва” уступили в полуфинале ФРГ по пенальти. ЧМ-1994 прошел без Англии, в турнирах 1998, 2002, 2006 и 2010 Англия вылетала на ранних стадиях плей-офф, а в 2014 году даже не смогла выйти из группы, заняв последнее место. От команды Гарета Саутгейта на ЧМ-2018 никто ничего не ждал, что только помогло “трем львам”. Англия неожиданна дошла до полуфинала, где уступила Хорватии. Нация снова поверила в свою сборную.

Драматический момент

Начиная с ЧМ-1990, когда промахи Стюарта Пирса и Криса Уоддла с 11 метров стоили Англии выхода в финал Мундиаля, родоначальники футбола уступили в шести подряд серии пенальти, по три раза вылетев из Чемпионатов Мира (1990, 1998, 2006) и Европы (1996, 2004, 2012). В 1/8 ЧМ-2018 Англия не смогла удержать победу в игре с Колумбией, пропустив гол от Мины на 90+3 минуте. Но не устояв под давлением в основное время, Англия смогла показать характер в серии пенальти, прерван негативную для себя тенденцию. Кейн, Рашфорд, Триппьер и Дайер уверенно реализовали свои удары, и даже промах Хендерсона не стал ключевым – Урибе ударил в штангу, а затем Пикфорд парировал удар Бакки. Именно после этой серии пенальти Саутгейт и его жилетка обрели сверхпопулярность в Англии.

Путь в отборе

Англия очень уверенно выиграла свою группу, набрав 26 очков из 30 возможных. Восемь побед, разница голов 39-3. Правда сильных соперников у “трех львов” не было – Англия по два раза обыграла Сан-Марино, Андорру и Албанию, и взяла по четыре очка в поединках с Польшей и Венгрией.

Отбор на ЧМ был, по футбольным меркам, давно, и более любопытными и показательными были последние результаты сборной Англии. В группе Лиги наций с Венгрией, Италией и Германией команда Гарета Саутгейта не выиграла ни одного матча, трижды проиграв и три раза сыграв вничью. До игры последнего тура с Германией (3:3) Англия смогла забить только один гол, да и тот с пенальти.

Главная звезда

Харри Кейну нужно забить три гола, чтобы обойти Уэйна Руни и стать лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. 29-летний нападающий "Тоттенхэма" хорошо начал сезон, забив 11 голов в 14 матчах АПЛ, но к Чемпионату мира главный форвард сборной Англии сильно утомился из-за переизбытка матчей. Начиная с первого октября Кейн провел без замен 11 матчей "Тоттенхэма" и еще зачем-то вышел в старте на недавний поединок Кубка лиги с "Ноттингем Форест". Об усталости Кейна говорят и Антонио Конте и Гарет Саутгейт, но для тренеров "Тоттенхэма" и сборной Англии Кейн остается незаменимым футболистом.

Форвард "Тоттенхэма" настолько ценим такими разными тренерами как Конте, Саутгейтом и Гвардиолой, который хотел его подписать себе в "Сити", из-за своей универсальности. Харри Кейн обладает всеми навыками бомбардира экстра-класса, уверенно забивая голы после стандартов, контратак, дальних ударов, и с пенальти, но при этом он умеет выполнять роль плеймейкера, опускаясь при необходимости глубже, чтобы дать разрезной пас или создать пространство для партнеров. Технические и тактические характеристики Кейна позволяют ему исполнять эту роль превосходно. К примеру, невозможно не восхититься его трудным по исполнению голевым пасом на Сона в игре против "Астон Виллы".

Антистиль Гарета Саутгейта

Журналист Карл Анка называет игровой стиль сборной Англии "Sufferball". Стиль, который подразумевает отказ от интенсивного атакующего футбола ради солидности и контроля в центре поля. Известно, что Саутгейт внимательно изучал опыт предыдущих победителей ЧМ и Евро, и пришел к выводу, что в турнирах побеждают не самые зрелищные сборные, а осторожные и опытные.

Иногда матчи сборной Англии действительно смотреть сложно. Бывают долгие отрезки владения мячом вдали от ворот соперника без каких-то попыток прорваться. Однако это часть философии. Команда выжидает правильного момента, чтобы раскрыться и попробовать организовать свою атаку.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

На Евро-2020 эта тактика работала очень хорошо. Англия не пропустила ни одного гола до полуфинала с Данией и среди всех команд меньше всего времени провела в проигрышной позиции (около 1% игрового времени). На стадии 1/8 удалось справиться с историческим комплексом и переиграть сборную Германии. Но у этой тактики есть и обратная сторона – Англии плохо удается контролировать поединки против сильных соперников с позиции силы. На ЧМ-2018 Англия не смогла удержать победы над Колумбией в 1/8 и Хорватией в полуфинале, в финале Евро-2020 "три льва" быстро забили свой гол и почти сразу же прижались к своим воротам, позволив Италии вернуться в игру. У Саутгейта большой подбор талантливых и разносторонних футболистов атаки, но в такие моменты он не в полной мере использует их потенциал.

В этой связи показательна история Джеймса Маддисона. Из всех футболистов сборной Англии, вызванных на ЧМ, атакующий хавбек "Лестера" находится в едва ли не лучшей форме. Но Маддисон получил вызов в сборную скорее из-за общественного давления, а не тактических представлений Саутгейта. Такой самоуверенный и креативный футболист просто не вписывается в стиль главного тренера сборной Англии.

На Евро-2020 Англия действовала по схемам 4-2-3-1 или 4-3-3, но к Чемпионату мира-2022 Саутгейт решил вернуться к 3-4-3. Не в последнюю очередь из-за спада в игре центрбека Харри Магуайра, который потерял место в основе МЮ, но остается одним из лидеров сборной. Вызывает вопросы включение в заявку Филлипса и Уокера, которые только недавно восстановились после травм, но Саутгейт прав в том, что альтернативы этим футболистам нет. Возможно фулбек "Сити" пропустит стартовые матчи, но в плей-офф без него не обойтись.

Ориентировочный состав сборной Англии: Пикфорд – Уокер (Уайт), Дайер (Коуди), Магуайр – Триппьер, Беллингем, Райс, Шоу – Сака, Кейн, Стерлинг

Ожидания от турнира

Групповой раунд не должен стать большим испытанием для сборной. У США, Уэльса и Ирана есть свои сильные стороны, но в коллективном и индивидуальном плане эти команды уступают сборной Англии. Если команда Гарета Саутгейта выиграет группу, ей по силам будет справиться и со второй командой группы A, если это не будут Нидерланды. А дальше начинается интересное и сложно предсказуемое. Бразилия и Аргентина, вероятно, до финала будут в другой сетке, и возможными соперниками скорее всего будут европейские гранды, каждый из которых, находится не в лучшем состоянии, как и сама Англия. У Гарета Саутгейта за плечами два более-менее успешных турнира, но предстоящий – учитывая проблемы в защите и так не появившуюся химию в атаке – будет самым сложным для 52-летнего тренера. Сам Саутгейт не раз говорил, что ЧМ-2022 будет для него определяющим.

Расписание матчей сборной Англии на групповом турнире