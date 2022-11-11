 Без Рамоса. Энрике назвал состав сборной Испании на Мундиаль ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Без Рамоса. Энрике назвал состав сборной Испании на Мундиаль
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Без Рамоса. Энрике назвал состав сборной Испании на Мундиаль

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Как вам выбор главного тренера?

Без Рамоса. Энрике назвал состав сборной Испании на Мундиаль

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Стала известна финальная заявка сборной Испании на чемпионат мира-2022 в Катаре. Наставник испанской национальной команды Луис Энрике рассчитывает на 26 футболистов.

Читайте такжеЧемпионат мира 2022: все составы сборных на турнир
  • Вратари: Унаи Симон ("Атлетико"), Роберт Санчес ("Брайтон"), Давид Рая ("Брентфорд");
  • Защитники: Дани Карвахаль ("Реал"), Сезар Аспиликуэта ("Челси"), Эрик Гарсия ("Барселона"), Уго Гильямон ("Валенсия"), Пау Торрес ("Вильярреал"), Эмерик Лапорт ("Манчестер Сити"), Жорди Альба ("Барселона"), Хосе Гая ("Валенсия");
  • Полузащитники: Серджи Бускетс ("Барселона"), Родриго Эрнандес ("Манчестер Сити"), Гави ("Барселона"), Карлос Солер ("ПСЖ"), Маркос Льоренте ("Атлетико"), Педри ("Барселона"), Коке ("Атлетико");
  • Нападающие: Ферран Торрес ("Барселона"), Нико Уильямс ("Атлетик"), Йереми Пино ("Вильярреал"), Альваро Мората ("Атлетико"), Марко Асенсио ("Реал"), Пабло Сарабия ("ПСЖ"), Даниэль Ольмо (Лейпциг), Ансу Фати (Барселона).

Стоит добавить, что в списке отсутствует защитник "ПСЖ" Серхио Рамос. Испанцы сыграют в одной группе с Коста-Рикой, Германией и Японией.

Без Рамоса. Энрике назвал состав сборной Испании на Мундиаль - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Испания Чемпионат Мира-2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
rfef.es

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alexrico11 (Кривий Ріг)
11.11.2022 в 14:40
А що з воротарем Де Хеа?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде