Без Рамоса. Энрике назвал состав сборной Испании на Мундиаль

Стала известна финальная заявка сборной Испании на чемпионат мира-2022 в Катаре. Наставник испанской национальной команды Луис Энрике рассчитывает на 26 футболистов.

Читайте также Чемпионат мира 2022: все составы сборных на турнир

Вратари: Унаи Симон ("Атлетико"), Роберт Санчес ("Брайтон"), Давид Рая ("Брентфорд");

Унаи Симон ("Атлетико"), Роберт Санчес ("Брайтон"), Давид Рая ("Брентфорд"); Защитники: Дани Карвахаль ("Реал"), Сезар Аспиликуэта ("Челси"), Эрик Гарсия ("Барселона"), Уго Гильямон ("Валенсия"), Пау Торрес ("Вильярреал"), Эмерик Лапорт ("Манчестер Сити"), Жорди Альба ("Барселона"), Хосе Гая ("Валенсия");

Дани Карвахаль ("Реал"), Сезар Аспиликуэта ("Челси"), Эрик Гарсия ("Барселона"), Уго Гильямон ("Валенсия"), Пау Торрес ("Вильярреал"), Эмерик Лапорт ("Манчестер Сити"), Жорди Альба ("Барселона"), Хосе Гая ("Валенсия"); Полузащитники: Серджи Бускетс ("Барселона"), Родриго Эрнандес ("Манчестер Сити"), Гави ("Барселона"), Карлос Солер ("ПСЖ"), Маркос Льоренте ("Атлетико"), Педри ("Барселона"), Коке ("Атлетико");

Серджи Бускетс ("Барселона"), Родриго Эрнандес ("Манчестер Сити"), Гави ("Барселона"), Карлос Солер ("ПСЖ"), Маркос Льоренте ("Атлетико"), Педри ("Барселона"), Коке ("Атлетико"); Нападающие: Ферран Торрес ("Барселона"), Нико Уильямс ("Атлетик"), Йереми Пино ("Вильярреал"), Альваро Мората ("Атлетико"), Марко Асенсио ("Реал"), Пабло Сарабия ("ПСЖ"), Даниэль Ольмо (Лейпциг), Ансу Фати (Барселона).

Стоит добавить, что в списке отсутствует защитник "ПСЖ" Серхио Рамос. Испанцы сыграют в одной группе с Коста-Рикой, Германией и Японией.