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Без Рамоса. Энрике назвал состав сборной Испании на Мундиаль
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Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Стала известна финальная заявка сборной Испании на чемпионат мира-2022 в Катаре. Наставник испанской национальной команды Луис Энрике рассчитывает на 26 футболистов.
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- Вратари: Унаи Симон ("Атлетико"), Роберт Санчес ("Брайтон"), Давид Рая ("Брентфорд");
- Защитники: Дани Карвахаль ("Реал"), Сезар Аспиликуэта ("Челси"), Эрик Гарсия ("Барселона"), Уго Гильямон ("Валенсия"), Пау Торрес ("Вильярреал"), Эмерик Лапорт ("Манчестер Сити"), Жорди Альба ("Барселона"), Хосе Гая ("Валенсия");
- Полузащитники: Серджи Бускетс ("Барселона"), Родриго Эрнандес ("Манчестер Сити"), Гави ("Барселона"), Карлос Солер ("ПСЖ"), Маркос Льоренте ("Атлетико"), Педри ("Барселона"), Коке ("Атлетико");
- Нападающие: Ферран Торрес ("Барселона"), Нико Уильямс ("Атлетик"), Йереми Пино ("Вильярреал"), Альваро Мората ("Атлетико"), Марко Асенсио ("Реал"), Пабло Сарабия ("ПСЖ"), Даниэль Ольмо (Лейпциг), Ансу Фати (Барселона).
Стоит добавить, что в списке отсутствует защитник "ПСЖ" Серхио Рамос. Испанцы сыграют в одной группе с Коста-Рикой, Германией и Японией.
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Источник:rfef.es
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Комментарии (1)
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alexrico11 (Кривий Ріг)
11.11.2022 в 14:40
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