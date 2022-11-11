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Ван Гал определился с окончательным составом сборной Нидерландов на ЧМ-2022

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Ван Гал определился с окончательным составом сборной Нидерландов на ЧМ-2022

Фото: telegraaf.nl / Автор: неизвестен

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Наставник национальной сборной Нидерландов Луи Ван Гал презентовал список футболистов, которые поедут в составе "Оранье" на чемпионат мира в Катаре. Об этом сообщила пресс-служба команды. Напомним, оппонентами голландцев в группе А выступят Эквадор, Сенегал и Катар.

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Вратари: Юстин Бейло ("Фейеноорд"), Андрис Нопперт ("Херенвен"), Ремко Пасвер ("Аякс");

Защитники: Вирджил Ван Дейк ("Ливерпуль"), Натан Аке ("Манчестер Сити"), Дейли Блинд, Юрриен Тимбер (оба – "Аякс"), Дензел Дюмфрис, Стефан Де Врей (оба – "Интер"), Маттейс Де Лигт ("Бавария"), Тирелл Маласиа ("Манчестер Юнайтед"), Жереми Фримпонг ("Байер");

Полузащитники: Френки Де Йонг ("Барселона"), Стивен Бергейс, Кеннет Тейлор (оба – "Аякс"), Тён Копмейнерс, Мартен Де Рон (оба – "Аталанта"), Коди Гакпо, Ксави Симонс (оба – "ПСВ");

Нападающие: Мемфис Депай ("Барселона"), Стивен Бергвейн ("Аякс"), Винсент Янссен ("Антверпен"), Люк Де Йонг (ПСВ), Ноа Ланг ("Брюгге"), Ваут Вегорст ("Бешикташ").

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В статье: Нидерланды Чемпионат Мира
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