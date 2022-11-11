Луис Энрике о работе со сборной Испании: Я лучший тренер на земле

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал о своей уверенности в том, что он может привести Испанию ко второму титулу чемпионов мира в истории.

Энрике рассказал, что никогда не сомневался в том, что он подходит для этой работы.

"Как я могу сомневаться в себе? Я лучший тренер на земле", — заявил Луис на пресс-конференции. "Если мне нужно убедить своих игроков, сначала я должен убедить себя... Нет лучшего тренера, чем я. Я знаю, что это неправда, но я в это верю. Сомнения? Никаких!".

В состав сборной не попали опытные Тьяго ("Ливерпуль"), Маркос Алонсо ("Барселона"), Давид Де Хеа ("МЮ") и Серхио Рамос ("ПСЖ"). Энрике считает, что такое резкое омоложение состава оправдано. Ранее он привел команду, средний возраст которой был 25 лет, к полуфиналу Евро-2020 и финалу Лиги Наций.

"Когда кто-то решает прийти в сборную, помимо стремления, которое порождает место в составе, у нас есть четкая цель вернуться, чтобы бороться за титулы крупнейших турниров. Лично я в восторге от энергии. Я помню своих тренеров и то, как они это переживали", – сказал Энрике. Когда я был игроком, я думал, что тренера нужно игнорировать, что он должен вызвать меня в состав и просто оставить в покое. Сейчас я смотрю на это иначе", – приводит слова коуча "фурии рохи" Reuters.

Испания сыграет в группе с Германией, Японией и Коста-Рикой. Первый матч сборная сыграет с Коста-Рикой 23-го ноября.