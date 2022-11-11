Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Amnesty International требует от ФИФА выплатить компенсацию рабочим мигрантам, работавшим в Катаре
Инфантино молчит
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Правозащитная организация Amnesty International в очередной раз обратилась к ФИФА, требуя денежную компенсацию для семей-мигрантов, которые занимались строительством объектов к ЧМ в Катаре.
22 мая Amnesty и 24 гражданские организации и профсоюза подписали совместное письмо к главе ФИФА Джанни Инфантино, требуя от него выплатить компенсацию.
"На фоне нарастающего шума самый важный голос из всех, что есть на свете, остается завуалированно безмолвным – голос Джанни Инфантино.
Несмотря на частные заверения ФИФА о том, что она "изучает предложение", Инфантино последовательно уклоняется от ответа на вопрос, не считая нескольких банальностей. Он до сих пор не ответил на наше совместное письмо", – приводит Le Monde слова главы Amnesty Аньеса Калламара.
Считается, что на все инфраструктурные объекты, позволившие состоятся чемпионату мира, Катар потратил около 200 миллиардов евро.
При этом зафиксировано несколько случаев смертей на строительстве. В частности, случай Тула Бахадура Гарти. Он в возрасте 34-х лет умер во сне после более 10 часов работы на улице при 39-ти градусной жаре. В Катаре заявили, что он умер по естественным причинам, а его жене так и не предоставили разъяснений.
Популярное сейчас
- Гол Месси в ворота Бенфики признан лучшим на групповой стадии ЛЧ – Видео
- Арбузы на эмблемах, приглашения Кристалла в УПЛ: как украинские клубы отреагировали на освобождение Херсона - ФОТО
- Кремль заявил о продолжении войны, так как Украина не хочет переговоров
- Блаттер: Отдавать чемпионат мира Катару было ошибкой
- Империя наносит ответный удар. Ванда Нара снялась в откровенном клипе своего любовника. ВИДЕО
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка лидера полузащиты Фенербахче. ФОТО