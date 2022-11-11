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Amnesty International требует от ФИФА выплатить компенсацию рабочим мигрантам, работавшим в Катаре

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Инфантино молчит

Amnesty International требует от ФИФА выплатить компенсацию рабочим мигрантам, работавшим в Катаре

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Правозащитная организация Amnesty International в очередной раз обратилась к ФИФА, требуя денежную компенсацию для семей-мигрантов, которые занимались строительством объектов к ЧМ в Катаре.

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22 мая Amnesty и 24 гражданские организации и профсоюза подписали совместное письмо к главе ФИФА Джанни Инфантино, требуя от него выплатить компенсацию.

"На фоне нарастающего шума самый важный голос из всех, что есть на свете, остается завуалированно безмолвным – голос Джанни Инфантино.

Несмотря на частные заверения ФИФА о том, что она "изучает предложение", Инфантино последовательно уклоняется от ответа на вопрос, не считая нескольких банальностей. Он до сих пор не ответил на наше совместное письмо", – приводит Le Monde слова главы Amnesty Аньеса Калламара.

Считается, что на все инфраструктурные объекты, позволившие состоятся чемпионату мира, Катар потратил около 200 миллиардов евро.

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При этом зафиксировано несколько случаев смертей на строительстве. В частности, случай Тула Бахадура Гарти. Он в возрасте 34-х лет умер во сне после более 10 часов работы на улице при 39-ти градусной жаре. В Катаре заявили, что он умер по естественным причинам, а его жене так и не предоставили разъяснений.

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В статье: ФИФА Катар Чемпионат мира 2022 Amnesty International
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Источник:
lemonde.fr

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