Вслед за мундиалем в Московии мы станем свидетелями мирового первенства в стране, где забивание камнями насмерть предусмотрено законодательством. ЧМ в Катаре станет мероприятием сомнительной моральной и спортивной ценности. И поэтому участие сборной страны-террориста Ирана на нём выглядит весьма органично.

Исторический максимум

Для Ирана предстоящий Чемпионат мира станет шестым в истории. Низкая конкуренция в Азии позволила "летающим мопедам" в третий раз кряду успешно пройти квалификацию на мундиаль. Но на финальном турнире команду раз за разом ожидал провал. Иран является одной из немногих сборных в истории, которые никогда не выходили в плей-офф раунд соревнований. Можно не сомневаться, что и в этот раз Англия, США и Уэльс сделают достаточно, чтобы продолжить эту традицию.

Драматический момент

В 2018-м году сборная Ирана единственный раз за 21 век выиграла матч на мундиале, и оказалась не на дне турнирной таблицы. Автогол Бухаддуза на 5-й компенсированной минуте позволил отпраздновать минимальную победу над Марокко (0:1). Затем команда Карлуша Кейруша показала два впечатляющих с точки зрения обороны матчей с Испанией (0:1) и Португалией (1:1), пропустив всего по одному мячу от европейских топов. С португальцами в последнем матче даже удалось разжиться ничьей.

В параллельной встрече финального тура Испания долго проигрывала Марокко, но мяч Яго Аспаса на 90+1 минуте позволил "фурии рохе" пройти в плей-офф с первого места (2:2). Если бы не тот гол Аспаса, то именно Иран бы составил Португалии компанию в 1/8 финала.

Путь в отборе

Персы уверенно прошли квалификацию, обеспечив себе путёвку в Катар за три тура до финиша азиатского отбора. Команда Драгана Скочича набрала 25 очков в 10 матчах третьего отборочного раунда отбора – это лучший показатель в истории сборной. Иран провёл квалификацию в доминантной манере, по два раза обыграв Ирак, Сирию, Ливан и ОАЭ. Из этих 8 побед 7 были "сухими" при одном пропущенном. Только Ливану удалось забить в ворота Алирезы Бейранвалда.

Но с Южной Кореей коллективу Драгану Скочича добиться успеха не удалось. Дома Ирану удалось отыграться и вырвать ничью (1:1), но в Сеуле всё было однозначно – корейцы уверенно справились с персами (2:0), Сон Хын Мин повторно огорчил Бейранвалда, а гости нанесли всего один удар в створ. Иран классно подлавливает на ошибках команды ниже уровнем, но с единственным приличным соперником в квалификации им конкурировать не удалось. И это показательно.

Главная звезда

Безусловной суперзвездой этой сборной является Мехди Тареми. Форвард "Порту" – единственный, кому удалось ярко заявить о себе в Европе. В 18 матчах нынешнего сезона Тареми имеет 13 голов, включая 5 в 5 играх Лиги Чемпионов. На прошлом мундиале буквально всё в атаке строилось на Тареми, и это в итоге и погубило команду.

При Скочиче игра в нападение стала более гибкой, функции были равномерно распределены между всеми игроками передней линии, и это позволило Тареми проявить себя во всей красе. Из-за конфликта с руководством федерации и коронавируса 30-летний бомбардир пропустил 4 матча отбора. Но в оставшихся 6 играх у Тареми 4 гола + 2 ассиста. Учитывая осторожную манеру Ирана, статистика впечатляет, ведь Мехди поучаствовал в 6 из 8 голов своей команды в этих играх.

Тареми прекрасно играет в подыгрыше, и лучшего всего чувствует себя в игре в дуэте с более нацеленным на ворота нападающим. В таком случае раскрываются все его лучшие качества – высококлассная игра спиной к воротам, принятие решений и игра под высоким давлением.

Сдержанная манера игры и возвращение Кейруша

На двух предыдущих чемпионатах мира Иран запомнился весьма качественной организацией игры. В первую очередь дело касалось игры в обороне, надёжность которой позволила коллективу Карлуша Кейруша создать проблемы даже таким топам, как Испания или Португалия. С приходом Драгана Скочича в 2020-м году персы стали прибавлять и в атаке, постепенно отходя от стиля припаркованного автобуса. В защите Иран всегда действовала в унисон, но при действиях на мяче полузащита и атака словно атомизировались на части.

При Скочиче картина изменилась. Важную роль в нападение взял на себя мобильный Сердар Азмун, универсальность которого связывала игру. Алиреза Джаханбакх стал стабильно кормить Азмуна с Тареми передачами с левого фланга. За счёт гибкой роли Азмуна их трио в атаке стало возможным. Если команде понадобится больше скорости впереди, то Азмун может присесть, а справа появится динамичный Али Голизадех. Беда команды в том, что всё это она может потерять.

Во-первых, Азмун из-за мышечных проблем приедет на мундиаль не в лучших кондициях. Но самое главное – Скочича с командой больше нет. Из-за политических игр внутри федерации футбола хорвата отправили в отставку, и за 2 месяца до Чемпионата мира бог иранского футбола Карлуш Кейруш вернулся на свой пост. Остаётся только гадать по парочке товарищеских матчей, что же Кейруш оставит от механизмов Скочича, а чем пожертвует.

Ожидания от турнира

С шестой попытки Иран надеется наконец преодолеть групповой раунд Чемпионата мира. Этой целью одержим и Карлуш Кейруш, для которого этот мундиаль станет третьим кряду у руля этой команды. В 2018-м они были близки к этому, при этом конкуренция тогда была серьёзнее, чем сникшая Англия, зеленая команда США и Уэльс, силу которого мы все смогли оценить в матчах с Украиной. Невысокие шансы преодолеть групповой раунд у "летающих мопедов" есть. Другое дело, что ставить на такое никому не посоветуешь. И тем более желать такого Ирану мы не станем.