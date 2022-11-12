Неймар: Уровень ЧМ-2022 в Катаре будет очень высоким

Нападающий сборной Бразилии Неймар поделился ожиданиями от Мундиаля в Катаре:

“К соревнованию нужно хорошо подготовиться, быть в форме полностью как физически, так и морально. Подготовка к этому Чемпионату мира проходит лучше обычного, поскольку он попадает на середину сезона, когда игроки находятся в лучших физических кондициях. Футболисты могут устать после всех турниров в конце сезона, так что я думаю, что уровень этого Чемпионата мира будет очень высоким”, - сказал Неймар.