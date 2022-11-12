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Неймар: Уровень ЧМ-2022 в Катаре будет очень высоким
Из-за того, что происходит посреди сезона
Фото: twitter.com/CBF_Futebol
Нападающий сборной Бразилии Неймар поделился ожиданиями от Мундиаля в Катаре:
“К соревнованию нужно хорошо подготовиться, быть в форме полностью как физически, так и морально. Подготовка к этому Чемпионату мира проходит лучше обычного, поскольку он попадает на середину сезона, когда игроки находятся в лучших физических кондициях. Футболисты могут устать после всех турниров в конце сезона, так что я думаю, что уровень этого Чемпионата мира будет очень высоким”, - сказал Неймар.
Отметим, что сборная Бразилии, за которую выступит нападающий на ЧМ-2022, встретится на групповом этапе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.
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