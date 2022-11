Участники ЧМ-2022 – Польша. Главный фаворит украинцев

Польша – сборная, которая станет лидером среди поддержки украинцев на Чемпионате мира. Конечно, в первую очередь из-за политического контекста, ведь некоторые географические соседи все же имеют свойство меняться в своей идеологии и становиться крепкими и надежными союзниками. Во вторую очередь – это из-за поляков, которые поддерживают украинцев, а значит, получат поддержку взамен. И последним фактором является класс команды, особенно лидеров – Левандовского, Криховяка или Зелинского, которые поведут за собой коллектив.

Хотя и "золотые" футбольные времена поляков остались в далеком прошлом, но они все же были. Впервые "кадра" попала на Чемпионат мира в 1938 году. Тогда были только игры на вылет, поляки выбыли сразу в 1/8 финала, проиграв Бразилии 5:6, но все равно установили историческое достижение. Нападающий "кадры" Эрнест Вилимовский оформил покер, который стал первым в истории Мундиалей.

Что касается командных достижений, то наивысше сборная Польши финишировала на Чемпионатах мира на третьем месте. И случалось это дважды: в 1974 и 1982 годах. Тогда они два раза выходили из групп первой позиции, а в поединках за бронзу обыгрывали Германию и Бразилию соответственно.

Легендарный для поляков футбольный персонаж Адам Навалка вспоминает, что наиболее драматичный момент был на Чемпионате мира в 1978 году. Случилось это как раз между теми двумя "бронзовыми" мундиалями.

"Кадра" снова выиграла первый групповой этап (тогда их еще было два), но во втором ей достались сразу и Аргентина, и Бразилия, и Перу. С победы над последними начали свой ход в квартете поляки, а драматичным был следующий поединок против аргентинцев. Тогда Кемпес забил быстрый гол, но "кадра" не сдалась – впоследствии это привело к заработанному пенальти. Правда, Казио Дэйны одиннадцатиметровый не реализовал, а Кемпес в ответ оформил дубль.

У сборной Польши тогда был еще один шанс все-таки выйти из группы хотя бы из второго места (оно давало возможность играть в матче за бронзу). Правда, из-за двух голов во втором тайме "кадра" потерпела поражение от Бразилии со счетом 1:2 и пролетела мимо надежд на медали. Чисто теоретически поляки могли установить уникальное достижение: на трех ЧМ подряд завоевать бронзовые награды.

Главным соперником "кадры" в группе квалификации была Англия. В то же время Албания и Венгрия тоже громко дышали в спину, особенно в отличие от Андорры и Сан-Марино, которые на двоих набрали шесть очков и пропустили 70 голов.

Польша проиграла дважды (Англии и Венгрии) и еще столько же раз сыграла вничью. Личные матчи против “трех львов” показали полякам, что они могут претендовать только на второе место. В конце концов – так и случилось.

Жеребьевка плей-офф свела Польшу на первом этапе со сборной России. Этот раунд не вызвал трудностей у "кадры", ведь оккупантам дали техническое поражение. В решающем поединке поляки встречались со Швецией и уверенно победили мощного (для своего уровня) соперника со счётом 2:0.

Poland hadn’t beaten Sweden in 8 games prior to today, losing their last 6 head to head encounters. And then today, Lewandowski stepped up when it mattered to insure that his country is heading to the World Cup. Hero, icon, legend. ❤️ pic.twitter.com/Ga8VudR8Nj

Сомнений здесь нет никаких – это Роберт Левандовски. Как было сказано выше, именно он является одним из факторов того, что за сборной Польши следят нейтральные болельщики. Роберт – один из величайших нападающих современности, поэтому в Польше ожидают, что он за собой оставит хоть какой-то след для сборной на международном уровне. Когда, как не сейчас?

Левандовский является абсолютным рекордсменом сборной. В свои 34 он уже провел 134 матча за поляков, которых забил 76 голов и отдал 29 ассистов. Причем в первых двух показателях он с большим отрывом опережает своих ближайших преследователей.

Кроме этого нападающий с 2014 года регулярно капитанит в сборной. В Левандовском собралось все, что олицетворяет лидера. Именно он поведет "кадру" за собой на Мундиале. И поведет с сине-желтой повязкой на руке.

Thank you @jksheva7. It was a pleasure to meet you! It will be an honour for me to carry this captains armband in the colors of Ukraine to the World Cup. @LaureusSport pic.twitter.com/y9lyQyyGDR