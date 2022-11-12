Участники ЧМ-2022 – Польша. Главный фаворит украинцев

Польша – сборная, которая станет лидером среди поддержки украинцев на Чемпионате мира. Конечно, в первую очередь из-за политического контекста, ведь некоторые географические соседи все же имеют свойство меняться в своей идеологии и становиться крепкими и надежными союзниками. Во вторую очередь – это из-за поляков, которые поддерживают украинцев, а значит, получат поддержку взамен. И последним фактором является класс команды, особенно лидеров – Левандовского, Криховяка или Зелинского, которые поведут за собой коллектив.

Исторический максимум

Хотя и "золотые" футбольные времена поляков остались в далеком прошлом, но они все же были. Впервые "кадра" попала на Чемпионат мира в 1938 году. Тогда были только игры на вылет, поляки выбыли сразу в 1/8 финала, проиграв Бразилии 5:6, но все равно установили историческое достижение. Нападающий "кадры" Эрнест Вилимовский оформил покер, который стал первым в истории Мундиалей.

Что касается командных достижений, то наивысше сборная Польши финишировала на Чемпионатах мира на третьем месте. И случалось это дважды: в 1974 и 1982 годах. Тогда они два раза выходили из групп первой позиции, а в поединках за бронзу обыгрывали Германию и Бразилию соответственно.

Один драматический момент

Легендарный для поляков футбольный персонаж Адам Навалка вспоминает, что наиболее драматичный момент был на Чемпионате мира в 1978 году. Случилось это как раз между теми двумя "бронзовыми" мундиалями.

"Кадра" снова выиграла первый групповой этап (тогда их еще было два), но во втором ей достались сразу и Аргентина, и Бразилия, и Перу. С победы над последними начали свой ход в квартете поляки, а драматичным был следующий поединок против аргентинцев. Тогда Кемпес забил быстрый гол, но "кадра" не сдалась – впоследствии это привело к заработанному пенальти. Правда, Казио Дэйны одиннадцатиметровый не реализовал, а Кемпес в ответ оформил дубль.

У сборной Польши тогда был еще один шанс все-таки выйти из группы хотя бы из второго места (оно давало возможность играть в матче за бронзу). Правда, из-за двух голов во втором тайме "кадра" потерпела поражение от Бразилии со счетом 1:2 и пролетела мимо надежд на медали. Чисто теоретически поляки могли установить уникальное достижение: на трех ЧМ подряд завоевать бронзовые награды.

Путь в отборе

Главным соперником "кадры" в группе квалификации была Англия. В то же время Албания и Венгрия тоже громко дышали в спину, особенно в отличие от Андорры и Сан-Марино, которые на двоих набрали шесть очков и пропустили 70 голов.

Польша проиграла дважды (Англии и Венгрии) и еще столько же раз сыграла вничью. Личные матчи против “трех львов” показали полякам, что они могут претендовать только на второе место. В конце концов – так и случилось.

Жеребьевка плей-офф свела Польшу на первом этапе со сборной России. Этот раунд не вызвал трудностей у "кадры", ведь оккупантам дали техническое поражение. В решающем поединке поляки встречались со Швецией и уверенно победили мощного (для своего уровня) соперника со счётом 2:0.

Poland hadn’t beaten Sweden in 8 games prior to today, losing their last 6 head to head encounters.



And then today, Lewandowski stepped up when it mattered to insure that his country is heading to the World Cup.



Hero, icon, legend. ❤️ pic.twitter.com/Ga8VudR8Nj — ???????????????????????????? (@JilshieFCB) March 29, 2022

Главная звезда

Сомнений здесь нет никаких – это Роберт Левандовски. Как было сказано выше, именно он является одним из факторов того, что за сборной Польши следят нейтральные болельщики. Роберт – один из величайших нападающих современности, поэтому в Польше ожидают, что он за собой оставит хоть какой-то след для сборной на международном уровне. Когда, как не сейчас?

Левандовский является абсолютным рекордсменом сборной. В свои 34 он уже провел 134 матча за поляков, которых забил 76 голов и отдал 29 ассистов. Причем в первых двух показателях он с большим отрывом опережает своих ближайших преследователей.

Кроме этого нападающий с 2014 года регулярно капитанит в сборной. В Левандовском собралось все, что олицетворяет лидера. Именно он поведет "кадру" за собой на Мундиале. И поведет с сине-желтой повязкой на руке.

Thank you @jksheva7. It was a pleasure to meet you! It will be an honour for me to carry this captains armband in the colors of Ukraine to the World Cup. @LaureusSport pic.twitter.com/y9lyQyyGDR — Robert Lewandowski (@lewy_official) September 20, 2022

Тренер, тактика и стиль команды

Чеслав Михневич пришел на пост наставника "кадры" в начале этого года. Стартовал он со схемы с тремя центральными защитниками, что для сборной Польши было чем-то необычным. Тот же Паулу Соуза – предыдущий тренер команды – тоже пытался ввести 3-5-2, однако из этого всего вышел провал. К примеру – одно очко в трех матчах Евро-2020.

Сборная Польши под руководством Михневича первый матч провела на товарищеском уровне, испробовав схему с тремя центрбеками. Тогда только на 90+4 минуте поляки спасли ничью против Шотландии. В решающем поединке отбора против Швеции тоже вышли три центральных защитника, и все-таки была одержана важная победа.

Во время Лиги наций-2022 Михневич варьировал схемы: в июне играл в четыре защитника, в сентябре – в пять. Скорее всего, сборная Польши на ЧМ-2022 будет иметь основную схему с Беднареком, Гликом и Кивером позади в центре обороны. Нельзя сказать, что она идеальна – это далеко не так, но это максимум, что может выжать "кадра".

Ну а в атаке есть хороший выбор игроков. Кроме Левандовского еще и Милик, Свидерский или Зелинский. А вот центр поля полностью на плечах одного Криховяка, который сейчас играет в аравийском “Аль-Шабаб”. Остальные его партнеры не слишком опытны в сборной, да еще без большой игровой практики в клубах в этом сезоне.

Ожидание от выступления

Польша пока точно не образец себя самой 70-х-начала 80-х годов. "Кадра" сейчас представляет собой середнячка, но того, кто против топовых команд еще и теряется. В группе ей будут противостоять Мексика, Саудовская Аравия и Аргентина. Криховяк знает, как бороться с аравийцами, к Месси и компании, откровенно, сборной Польши еще далеко, а вот с мексиканцами как раз и будет ожесточенная дуэль. Именно их личная встреча будет уже в первом туре.

Интересно, что и Мексика и Польша решили провести товарищеские матчи перед Мундиалем: "кадра" сыграет 16 ноября против Чили в Варшаве, а североамериканцы в тот же день встретятся со Швецией в Жироне. Главное, чтобы хватило сил на официальные поединки.

В 1/8 поляков, теоретически, будет ждать кто-то из двойки Франция/Дания. Это команды, которые сейчас можно обыгрывать, однако вряд ли сборной Польши хватит для этого сил. Скорее всего для "кадры" максимум на этом Мундиале как раз стадия 1/8 финала. Но мы, конечно же, верим в польский “Лестер”!

Календарь матчей группового этапа сборной Польши на Чемпионат мира-2022 в Катаре:

Первый тур: Мексика – Польша. 22 ноября, 18:00 (Доха)

Второй тур: Польша – Саудовская Аравия. 26 ноября, 15:00 (Аль-Райян)

Третий тур: Польша – Аргентина. 30 ноября, 21:00 (Доха)