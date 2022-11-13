Участники ЧМ-2022 - Аргентина. Претендент №2 на победу в турнире

Аргентина 23 года ожидала победы в большом турнире. Копа Америка-2021 принесла долгожданное золото, и позволила “альбиселесте” засматриваться на нечто большее.

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Аргентина давно уже не была настолько оптимистичной перед стартом Кубка мира, и все благодаря неприметнему тренеру Лионелю Скалони, которому создать крепкую, трудоспособную команду.

Исторический максимум

Аргентина играла в финале первого Кубка мира в 1930 году, уступив Уругваю. В следующий раз “альбиселесте” удалось пройти в последнюю стадию турнира только в 1978 году, на домашнем Мундиале. В финале команда Сесара Луиса Менотти, который ныне возглавляет отдел сборных в аргентинской ассоциации, переиграла Нидерланды в овертайме (3:1). Лучшим бомбардиром турнира стал легендарный Марио Кемпес.

Если выступление Кемпеса на ЧМ-1978 нужно называть легендарным, то к футболу Диего Марадоны на ЧМ-1986 уместно использовать эпитет “божественный”. Все знают, о двух голах в ворота Англии в четвертьфинале, которые характеризуют Диего с лучшей и худшей стороны, но на этом турнире Марадона в каждой игре демонстрировал фантастический уровень, и он вдохновил Аргентину на победу в финале над сборной ФРГ (3:2).

Спустя четыре года Марадона едва не создал очередное чудо, но “альбиселесте” уступили в финале ФРГ (0:1).

В следующий раз к своей третьей победе на Мундиале Аргентина максимально подобралась на ЧМ-2014, снова уступив в финале сборной Германии.

Драматический момент

Именно поражение от Германии на бразильском Мундиале восемь лет назад воспринимается как самый драматический эпизод в недавней истории сборной Аргентины. Моменты этого финала забыть невозможно. Промахи Игуаина и Паласиоса, гол Марио Гетце в овертайме…

Но и до самого финала произошло одно событие, которое, возможно, предопределило судьбу сборной Аргентины. В четвертьфинале против Нидерландов Анхель Ди Мария получил мышечную травму и вынужден был прекратить свое участие в турнире. Для Аргентины-2014, как и команды-2022, альтруизм Ди Марии не менее важен, чем гениальность Месси.

Путь в отборе

Аргентина провела отбор на пять с плюсом. Правда команда Лионеля Скалони заняла в итоге второе место, но Бразилия просто была еще лучше. 11 побед, шесть ничьих, ни одного поражения, 27 забитых голов, восемь пропущенных. В последний раз Аргентина заканчивала отбор без поражений еще в 1974 году, когда он проводился по другой системе.

Удачный отбор Аргентины на ЧМ воспринимается как продолжения триумфальной Копа Америка-2021, в котором команда Скалони после ничьи с Чили в первом туре выиграла все остальные матчи, в том числе и финал над Бразилией (1:0). Всего Аргентина не проигрывает уже 35 матчей (24 победы, 11 ничьих).

Главная звезда

Пока Лионель Месси будет выступать за сборную Аргентину, он будет оставаться ее главной звездой, в этом невозможно сомневаться.

Для 35-летнего Месси предстоящий Мундиаль будет пятым в его карьере и определенно последним. Копа Америка-2021 немного сбросила груз ответственности с плечей лидера сборной Аргентины, он наконец-то доказал, что может привести сборную к победе на турнире.

Интересно, что Аргентина Лионеля Скалони менее зависима от Месси, чем предыдущие версии этой команды. У “альбиселесте” появился сильный фундамент в защите и центре поля, и когда у Месси, допустим, не идет игра, Аргентина способна побеждать за счет других качеств. Это в какой-то степени освобождает Месси, знание того, что он может довериться своим партнерам, делает его игру свободней.

Сам Месси говорит, что нынешняя команда напоминает ему ту, что вышла в финал ЧМ-2014. Во многом из-за духа товарищества и единения. Месси, без сомнения, большой индивидуалист, но ему комфортнее творить в хорошей атмосфере.

Сезон 2022/23 Лео начал очень хорошо – 11 голов и 14 результативных передач в 17 матчах за ПСЖ в чемпионате Франции и Лиги чемпионов. Он не играл против “Лорьяна” на прошлых выходных из-за мышечного повреждения, но оно не помешает ему сыграть на Мундиале.

Стиль Аргентины – торжество баланса

Лионель Скалони рассматривался в роли бюджетного и.о. после увольнения Хорхе Сампаоли в 2018 году. Однако неопытному тренеру, ранее никогда не работавшему с первыми командами, удалось превзойти все ожидания и завоевать доверие как болельщиков, так и футболистов, включая топ-звезд сборной.

По словам Скалони, ни одна сборная не способна доминировать 70-80% матча, и бывают такие моменты, когда ты откатываешься назад и находишься под давлением. “Что хорошо в этой команде, она умеет страдать”, – говорит 44-летний тренер об Аргентине.

Аргентина действительно научилась действовать очень компактно и дисциплинированно в обороне, в разных схемах – от 4-4-2, как было в финале Копы с Бразилией, до 4-3-3.

Скалони удалось сохранить ядро ветеранов, но и привнести свежее дыхание в команду.

Например, важным игроком для Аргентины стал центрбек “Тоттенхэма” Кристиан “Кути” Ромеро. 24-летний Ромеро прекрасно сыгрался в паре со ветераном Николасом Отаменди, который старше его на десять лет. Фаны Серии А, когда Кути играл за “Аталанту”, а теперь и поклонники АПЛ не могли не обратить внимание на агрессивного и жесткого защитника, который всегда выбирает нужный момент для того, чтобы сделать подкат.

Сложно представить Аргентину и без вратаря Эмилиано Мартинеса. В “Астон Вилле” аргентинский кипер показывает хороший уровень, но в сборной его показатели просто феноменальны – всего пять пропущенных голов и 13 клиншитов в 18 сыгранных матчах.

Мотор команды в центре – Родриго Де Пауль. Он выполняет просто огромный объем работы. Очень емко и гармонично Де Пауля дополняют Леандро Паредес и Алексис Мак Аллистер, который заменит травмированного Ло Чельсо. Все три футболиста имеют универсальные профили, что позволяет Аргентине быть креативной в центре поля, но и не проседать.

Трио в атаке Лионель Месси, Лаутаро Мартинес и Анхель Ди Мария демонстрирует хорошее взаимодействует, но и на лавке запасных у Скалони хороший выбор между Хулианом Альваресом, Хоакином Кореей и Пауло Дибалой.

Главное отличие Аргентины-2022 и Аргентины-2018 – это ощущение единства и гармония между футболистами. Никаких скандалов как в период работы Сампаоли.

Ориентировочный состав сборной Аргентины: Эмилиано Мартинес – Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья – Де Пауль, Паредес, Мак Аллистер – Месси, Лаутаро Мартинес, Ди Мария

Ожидания от турнира

Согласно отчету аналитической компании BCA Research, ее суперкомпьютер предсказал победу Аргентины в финале ЧМ-2022 над командой Португалии. Как бы там не было, группа представляется проходимой для “альбиселесте”, но в плей-офф начинается интересное. В 1/8 соперником Аргентины вероятно будет Франция или Дания, в четвертьфинале – Нидерланды, в полуфинале – Испания или Бразилия. Сетка крайне сложная. Однако последние результаты Аргентины, ее беспроигрышная серия, качество, и бессменный фактор Месси делают команду Скалони одним из главных претендентов на победу в турнире.

Расписание матчей сборной Аргентины в групповом раунде

Первый тур: Аргентина – Саудовская Аравия. 22 ноября, 12:00

Второй тур: Аргентина – Мексика. 26 ноября, 21:00

Третий тур: Польша – Аргентина. 30 ноября, 21:00

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine