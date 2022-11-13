Участники ЧМ-2022. Мексика. Проклятие будет прервано в худшую сторону?

В Катаре-2022 мексиканские болельщики вновь поборются за звание лучших в мире. Ожидается прибытие сорока тысяч. А их сборная вновь будет далека от такой борьбы. На последних семи Чемпионатах Мира она неизменно вылетала в 1/8 финала, и выражение "проклятие четвертого матча" отлично известно в этой стране. Причем там побаиваются, что в этом году проклятие будет прервано в неправильном направлении - вылетом уже после третьего.

Исторический максимум

Мексика принимала участие в 17-ти Чемпионатах Мира и 57-ми матчах на них. Речь о наибольших показателях среди команд, ни разу не выигрывавших турнир. Она дважды принимала Мундиаль. И именно на двух домашних добилась своего наибольшего достижения - выхода в четвертьфинал.

В 1970-ом году в турнире из 16-ти команд она сыграла вничью с СССР (0:0), победила Сальвадор (4:0) и Бельгию (2:0), заняла второе место лишь из-за неудачной жеребьёвки против Советов и в 1/4 была разгромлена Италией - 1:4.

В 1986-ом было гораздо интереснее. В турнире из 24-ех команд мексиканцы выиграли группу с помощью 2:1 над теми же бельгийцами, 1:1 над Парагваем и 1:0 над Ираком. Затем в 1/8 финала переиграли Болгарию со счетом 2:0, а за четвертьфинал до сих пор держат зуб на сборную Германии и судейство. Тогда гол El Tri был отменен, матч дошёл до серии пенальти после 0:0 по итогам 120-ти минут. А в серии Тони Шумахер принес ФРГ победу, пропустив лишь однажды. 4:1.

Гол в ворота Болгарии в исполнении Мануэля Негрете в 2018-ом году на голосовании на официальной странице FIFA в Facebook был признан лучшим на Чемпионатах Мира. В его честь на "Ацтеке" поместили памятную доску. Описать этот шедевр невозможно, его нужно смотреть.

Драматический момент

На Чемпионате Мира-2014 Мексика уже чувствовала, что преодолевает проклятие. Она выглядела отлично в группе - не проиграла Бразилии, легко вынесла Хорватию. В 1/8 вела в счете проти голландцев без каких-либо вариантов в атаке у последних. Но на 88-ой минуте вдруг пропустила финт и удар низом Уэсли Снейдера, а на четвертой добавленной - пенальти от Клааса-Яна Хунтелаара, и отправилась домой.

Путь в Отборе

Если смотреть исключительно на финальную таблицу, все выглядит прилично. Мексика поделила первое место по очкам с Канадой. Восемь побед, четыре ничьи и два поражения в 14-ти матчах, всего восемь пропущенных. Но на самом деле Отбор для нее был неприятным, даже мучительным, и возникали опасения насчет выхода на Мундиаль. Что сами мексиканцы воспринимали как оскорбление. Канаду и США они в этом Отборе не побеждали - две ничьи дома, два поражения в гостях.

Лучшим бомбардиром сборной в финальной стадии Отбора стал Рауль Хименес. Все свои три гола он забил с пенальти. А в целом сборная в 14-ти матчах той стадии забила 17 мячей.

Главная звезда

Болельщики скучают по закончившему карьеру в сборной Карлосу Веле и по неофициально, но жестко исключенному за гулянки в ее лагере Хавьеру Эрнандесу. Без них практически все в атаке зависит от Ирвинга Лосано. После великолепного побега и победного гола в ворота Германии на ЧМ-2018 от него ожидали прорыва и в сборной, и в клубах. С тех пор он в официальных матчах за сборную забил лишь два мяча, а в "Наполи" играет очень неровно и не всегда в стартовом составе.

В последние месяцы в "Наполи" он наконец-то стал важным игроком. Регулярно демонстрируя и сумасшедшую скорость, и дриблинг, и умение двигаться в штрафную без мяча и замыкать. Не исключено, что в сборной он займет позицию "фальшивой девятки".

Тренер, тактика и стиль

Теоретически Херардо Мартино считается фанатичным адептом Марсело Бьелсы. То есть 4-3-3, смещение вингеров в центр, крайние защитники, проводящие больше времени в атаке, чем в обороне. И главное - сумасшедший высокий прессинг. Но все это остаётся на бумаге. Парагвай в финал Копа Америка и четвертьфинал Чемпионата Мира он выводил благодаря обороне, в сопровождении 0:0, Аргентина с ним проиграла два финала Копа по пенальти при 0:0 после 120-ти минут.

Мексика Мартино также отличается обороной, а в атаке часто выглядит заторможенной и лишённой идей. Хотя доминирует и показывает блестящую статистику по владению мячом, пасам в атакующей трети поля, проходам на дриблинге. С последним пасом и ударом проблемы.

Ее вингеры либо неопытны, либо в плохой форме. Дирижер центра поля Корона вылетел из-за травмы. А травма главного форварда Хименеса может сдвинуть в центр атаки Лосано. Акцент здесь скорее на центр поля, где дирижируют Эдсон Альварес из "Аякса" по прозвищам "Эдсонбауэр" (разумеется, в честь Франца Беккенбауэра) и "Машина" и сверхопытный Андрес Гуардадо из "Бетиса". И на вечного вратаря 37-летнего Гильермо Очоа. Двое последних едут уже на свой пятый Мундиаль.

Ожидания

Мартино даже назвал себя "Врагом Народа номер 1" в Мексике, и опровергать это заявление особо не захотели. Такого скептицизма по отношению к сборной не было десятки лет. Она будет одной из самых возрастных в турнире. И шансы на голод, преодоление потолка 1/8 финала невелики. Скорее даже она не выйдет из группы.

Выручить ее может опыт. И группа со слабой Саудовской Аравией и незадачливыми поляками, не проходившими групповой турнир на Чемпионатах Мира с 1986-го года. Но в любом случае дальше 1/8 El Tri почти наверняка не пробьется.

Календарь

22 ноября. 18:00. Мексика - Польша

26 ноября. 21:00. Аргентина - Мексика

30 ноября. 21:00. Саудовская Аравия - Мексика