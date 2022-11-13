Саудовская Аравия едет на Чемпионат мира в соседний Катар с лучшей командой в собственной истории. "Орлы пустыни" долго и трепетно готовились к мундиалю, куда повезут одну из самых сыгранных коллективов из всех участников. В случае недооценки у Мексики и Польши могут возникнуть серьёзные проблемы, ведь отобрать мяч у саудовцев – задача не из лёгких. Х-фактором Саудовской Аравии может стать их тренер Эрве Ренар, у которого за плечами большой опыт работы с маленькими командами, которые он не раз поднимал на пьедестал.

Исторический максимум

Саудовская Аравия стала членом ФИФА в 1956-м году, но свой первый международный турнир национальная команда сыграла почти через два десятка лет. Лишь в 1975-м году "орлы пустыни" приняли участие в отборочном турнире на Кубок Азии, а годом спустя дебютировали в квалификации на Чемпионат мира-1978. И после четырёх неудач Саудовская Аравия наконец попала на мундиаль-1994, проходивший в США.

Дебютное мировое первенство так и осталось для страны лучшим в истории. "Зелёные" добыли минимальные победы над Марокко (2:1) и Бельгией (1:0), сенсационно добыв билет в плей-офф турнира. Нидерланды, Саудовская Аравия и Бельгия имели по 6 очков по итогам группового раунда, а также имели идентичные показатели разницы мячей (+1). Но за счёт большего количества забитых дальше прошли именно нидерландцы и саудовцы. Правда, в 1/8 их ждал провал – будущий полуфиналист турнира Швеция легко справился с Саудовской Аравией благодаря дублю Кеннета Андерсона.

На мундиалях 1998, 2002 и 2006 не добыли ни единой победы, покидая турнир ещё на групповом этапе. Так было и на прошлом ЧМ, но там саудовцам хотя бы удалось взять первую победу на турнире в новом столетии. В финальном туре "зелёные" обыграли Египет (2:1).

Драматический момент

На Чемпионатах мира Саудовская Аравия обошлась без особых драм, без шансов вылетев на четырёх последних турнирах уже в групповом раунде. Но учитывая невысокие ожидания от национальной команды, особого разочарования они не принесли. Для "зелёных" праздник – это само участие на мировом первенстве.

Однако в начале десятых этого праздника Саудовская Аравия была лишена. После трёх мундиалей кряду с 1998 по 2006 "орлы пустыни" пропустили два турнира – в ЮАР в 2010-м и в Бразилии через 4 года. Отражали упадок национальной команды и выступления на Кубке Азии. После 6 финалов в 7 турнирах с 1984-го по 2007-й, три из которых Саудовская Аравия выиграла, последовали два последовательных провала. Самым катастрофичным стал Кубок Азии-2011, который как раз проходил в Катаре. Тогда саудовцы вылетели уже на групповом раунде, не сумев выиграть ни единой встречи из трёх.

Путь в отборе

Саудовская Аравия впечатляюще провела квалификационный турнир. "Орлы пустыни" начали отбор со второго раунда, где выиграли 6 матчей, а ещё два свели к ничьей при разнице мячей +18. В соперникам у них был неприятный Узбекистан – команда, которую от ЧМ в последние два раза сначала отделил всего пункт, а потом худшая разница мячей. Но Саудовская Аравия в боевике обыграла их сначала на выезде со счётом 2:3 и победным голом Салема Аль-Досари на 90-й минуте. А затем без шансов и дома (3:0).

В третьем раунде Саудовской Аравии ещё меньше повезло с соперниками, ведь в их группу попали Япония и Австралия – две единственные команды, прошедшие прошлый этап вообще без потерь очков. Но это не помешало "зелёным" выиграть группу с 7 победами в 10 матчах. А две из трёх осечек состоялись уже тогда, когда команда Эрве Ренара уже гарантировала себе путёвку на мундиаль. Особенно выделились выигранная игра с Японией (1:0) в третьем туре и 4 очка в дуэли с Австралией (0:0, 1:0), которая так и не смогла забрать мяч у саудовцев.

Главная звезда

Выделить кого-то одного в этой сборной очень сложно. Во-первых, все игроки национальной команды представляют Саудовскую Премьер-лигу, неведомую большинству поклонников футбол. Во-вторых, коллектив Эрве Ренара играет в предельно альтруистичный футбол: никто не тянет одеяла на себя, все отрабатывают на обоих половинах поля, а если партнёр находится в более выгодной позиции, то ему обязательно последует передача. Однако есть один парень, который не только притягивает взгляд роскошной техникой, но и схожестью с одной всем известной легендой футбола.

Его имя Яссир аш-Шахрани. 30-летний левый латераль "Аль-Хиляля" является ключевой фигурой сборной Саудовской Аравии. Яссир прилично отрабатывает в обороне, но его лучшие черты проявляются в игре на чужой половине поля. Аш-Шахрани имеет прекрасную технику – первое касание, дриблинг, поставленные навес и удар с обеих ног. Прекрасно открывается как для прострела в чужую штрафную, так и для непосредственного завершения атаки. Уже этого достаточно, чтобы провести параллель с одной легендой мадридского "Реала". Снимают последние вопросы об их "родстве" пышная причёска и 12-й номере, под которым он уже десятый год бегает по левой бровке "Аль-Хиляля", – перед нами арабский Марсело.

Тренер, тактика, стиль

У Саудовской Аравии всегда были проблемы с доверием к тренерам. За более чем 60-летнюю историю только первый тренер национальной сборной Абдуррахман Фаузи проработал во главе команды больше двух лет (1957-61). Так было до прихода Эрве Ренара в 2019-м году. Французский наставник – большая находка для местной федерации футбола. В отличии от того же голландца Берта ван Марвейка, Ренар не отказался от переезда на Аравийский полуостров, и проникся местной культурой.

Ренар – большой специалист по работе с маленькими командами. Француз привёл к титулу Кубка Африканских наций как Кот-д’Ивуар, так и скромную Замбию, для которой это был первый континентальный успех в истории. Затем путешественник Ренар двинул в Марокко, сходу выведя их сборную на первый мундиаль за 20 лет. Его влияние в первую очередь даже не игровое, ведь Саудовская Аравия, как и многие другие страны Аравийского полуострова, переняли испанскую модель игры. Ренар слился в одно целое с арабской командой, постоянно посещает матчи домашнего чемпионата, и как никто другой верит в своих парней. И закрытые к иноземцам саудовцы прониклись таким отношением тренера, создав с ним крепкую связь.

С тактической точки зрения Саудовская Аравия – это "Фурия Роха" на минималках. Костяк команды составляют игроки "Аль-Хиляля" – местной "Барселоны". Клуб в сборной представляет 12 человек – в их числе упомянутый выше вингбек Яссир аш-Шахрани, и капитан Салман аль-Фарадж, известный своими диагоналями в духе Хаби Алонсо, и его многолетний партнёр по центру поля Салим аль-Давсари. В том же клубе из Эр-Рияда играет и лучший бомбардир команды в отборе Салех аль-Шехри. Хотя прогресс Фираса аль-Бурайкана, выигравшего молодёжный Чемпионат Азии до 21 года, может заставить тренера сделать выбор в пользу центрфорварда "Аль-Фатеха".

Ожидания от выступления

На прошлом мундиале Саудовской Аравии откровенно не хватало опыта. Разгромно проиграв Мордору в первом туре группового этапа, "зелёные орлы" так и не оправились от этого до конца турнира. В этом смысле очень важно как отреагирует команда на неудачу в этот раз – ведь в первом туре их ждёт битва с одним из главных фаворитов в лице Аргентины. Остаётся надеяться, что влияние Эрве Ренара и горький опыт 2018-го сделали этот коллектив более зрелым.

Требовать от саудовцев второго места никто не станет даже внутри страны, но удивить им есть чем. Саудовская Аравия – одна из самых сыгранных команд турнира. Перед Чемпионатом мира они даже заранее остановили внутренний чемпионат, чтобы у сборной было время подготовиться. До мундиаля "зелёные орлы" сыграли 6 товарищеских матчей – такой роскоши больше ни у кого не было.

Нестабильная Польша и Мексика, которая в последние годы выступает заметно ниже ожиданий, могут стать жертвой саудовцев, если не подготовятся к сопернику как следует. Забрать мяч у этого андердога будет очень трудно, и это может создать фаворитам ощутимый дискомфорт.